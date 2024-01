L’oroscopo del 28 gennaio 2024 di Branko

ARIETE Conservate l’entusiasmo e la passione portata dalla Luna piena, cominciate però a pensare più sistematicamente alle nuove imprese finanziarie cherealizzerete in febbraio. Luna transita oggi in Vergine, razionale e seria favorisce affari e salute, invita ad una dieta sana. Giove molto caro vi conosce bene: avete un cuore nobile, siete generosi e benevoli, di grande talento. Da oggi in poi, avanti - anche da soli - contro tutti, se necessario.

TORO Innamorati per diritto di nascita, siete figli di Venere, non c’è Luna negativa che vi possa fermare, ma vi può distrarre e può obbligarvi a concentrarvi su altre

cose. Oggi però questo non succede, la Luna è solida nel segno della Vergine, agisce come una tisana calmante, rilassante e quando arrivano gli amici portano allegria. Domenica è sempre domenica, specie quando Venere canta solo d’amore.

GEMELLI Dopo una settimana al peperoncino, è normale un lieve calo di energia, bisogno di relax e di sonno in più. Luna in Vergine richiama l’attenzione sullafamiglia, crea tensioni con le persone vicine e provoca una sensazione di distanza tra i coniugi, che sarà poi accorciata da un passionale Marte. Controllate la salute, la pesantezza è dovuta al contrasto con Saturno. Ipersensibilità all’umidità e al freddo.

CANCRO Dobbiamo essere sempre un po’ cauti per quanto riguarda le previsioni economiche, ma oggi abbiamo la sensazione che potrebbe giungere un discreto risultato, è in arrivo infatti una somma di denaro. Luna in Vergine è utile anche per un chiarimento in famiglia e in amore. Venere è responsabile di una sensazione di freddo nella vita sentimentale. La compagnia degli amici rende l’atmosfera piùleggera e anche le vostre parole sono più affettuose.

LEONE Anche per voi la Luna nel segno della Vergine è favorevole ai guadagni, tuttavia le fluttuazioni sono davvero numerose, prima di decidere un investimentoconsultatevi con un esperto di vostra fiducia. Con tenacia e determinazione proseguite le collaborazioni e ricordatevi sempre che sono il punto fragile del vostro oroscopo. Del resto anche il vostro cuore innamorato e appassionato non è sempre compreso.

VERGINE È la prima Luna dell’anno, cosa farete oggi e domani? Vi rende anche un po’ capricciosi ma vi ispira pensieri bellissimi, il cuore non ha più la sensazio- ne di essere in gabbia, l’amore è come un canto libero... molte rondinelle, nate sotto il segno della Vergine, sognano di volare lontano. Marte è un magnifico guerriero e vi offre uno scudo protettivo nel caso di qualche invasione barbarica sul vostroterritorio. Indicazione mediche.

BILANCIA Buon gusto e correttezza, impegno e capacità professionali, il vostro comportamento sociale è impeccabile, riuscirete in gennaio ad avere un posto, unlavoro, una promozione. Nonostante l’impulsività e il nervosismo portato da Marte riuscite a mantenervi calmi nei confronti della famiglia. Gli uomini hanno un pensiero, un’attenzione verso la moglie. Luna è responsabile di stati d’animo alterni, il cielo è grigio, il cielo è blu.

SCORPIONE Questa Luna significa ricerca di buone occasioni, è la vostra isola del tesoro. Con Saturno fantastico in Pesci siete in grado di navigareovunque, ricordatevi che il Conte di Montecristo ha trovato la sua isola per puro caso. Ma si è fatto buttare in acqua. Venere è la Mercedes per l’uomo Scorpione, che da tempo è alla ricerca di un amore romantico. Anche la donna Scorpione perderà il fazzoletto del pudore.

SAGITTARIO I sospiri sono le parole d’amore. Poco tempo per la vita sentimentale tante sono le sollecitazio- ni dall’esterno, torna pure la voglia di viaggiare, dispezzare, magari con un colpo di testa, il solito tran tran. Luna impegnativa per i genitori, devono insegnare ai figli come crescere indipendenti, sicuri e adulti. Le discussioni coniugali nascono per vedute differenti proprio sull’educazione. Parenti, fratelli, accordi, contratti... tutto è in movimento.

CAPRICORNO Nemmeno un’ora dovete erodere di questa domenica. Il quadro astrale sembra fatto proprio a vostra immagine: abilità in affari, talento, competenza e grinta nella risoluzione dei variegati problemi di vita, grande fascino negli affari di cuore. Probabili nuovi o primi incontri, il buon Giove assicura che siete amati; tenere gioie con i figli piccolio con i cari nipotini. Fortunate amicizie.

ACQUARIO Arriva dall’Est il nuovo vento rivoluzio- nario, Urano staccherà qualche foglia gialla rimasta sull’albero dall’anno scorso. Cominciate a pensare a uncambiamento da soli e per primi, chiedete spiegazioni alla persona amata, alle persone vicine. La forza di Marte, che agisce dietro le quinte, può compromettere qualche rapporto, collaborazione, ma è proprio quello che nel vostro intimo sperate.

PESCI Oggi siete sottoposti a questa nervosa Luna in Vergine, che agita il vostro Saturno, attenti nei movimenti e nell’attività fisica, cautela durante i viaggi. Ma non sarebbe una cattiva idea quella di scappare da qualche parte e trasformare questa domenica in un trionfo delle emozioni. Nonostante tutto voi potete anche guadagnare. Venere è qui: uhn profumo di mimosa quando passa il vostro amore.