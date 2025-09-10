L’oroscopo di oggi - 10 settembre 2025

Ariete [♈️]

Oggi è la giornata ideale per promuovere comunicazioni e trattative di lavoro. Caro Ariete, la Luna nel segno del Toro in questo mercoledì accentua proprio il bisogno di sentirti per chi ti circonda un vero punto di riferimento. L’amore giunge come un fulmine a ciel sereno, magari attraverso un nuovo incontro per darti tutta quella carica emotiva che mancava da un po’ di tempo. Il consiglio è quello come sempre di essere te stesso, pregi e difetti. Il mondo adora chi è autentico



Toro [♉️]

Bello l’abbraccio della Luna nel tuo segno con Marte in sestile nella Bilancia. Caro Toro, mercoledì dove ritrovi tutto lo sprint necessario per vivere appieno e con benessere la routine quotidiana. I pianeti in Vergine poi risultano determinanti per sistemare una questione familiare, magari con un parente più anziano e che ti ha creato qualche pensiero di troppo. In amore c’è la volontà da parte tua di godere della compagnia del partner, specie nelle piccole cose. Se sei single ti consiglio in questo momento di non essere troppo frettoloso nelle nuove conoscenze. Valuta con cura una persona conosciuta di recente, in seguito potrai capire meglio se darle o meno la tua fiducia.



Gemelli [♊️]

Desiderio di spostamenti o più semplicemente per te caro Gemelli, voglia di intraprendere qualcosa di nuovo. In questo mercoledì puoi risultare, con la Luna nel settore per te dell’introspezione, un po’ troppo chiuso in te stesso. Magari stai preparando una nuova strategia di lavoro, oppure sono i sentimenti che richiedono una valutazione più oggettiva su come vuoi veramente vivere una storia. Datti il tempo necessario per comprendere le tue reali esigenze. Da domani ripartirai infatti più determinato e carismatico che mai.



Cancro [♋️]

Ancora c’è stanchezza, amico del Cancro e ne hai tutte le ragioni. Per fortuna in questo mercoledì la Luna nel segno del Toro, riporta un maggiore equilibrio in casa e nei rapporti interpersonali più stretti. C’è qualcosa all’interno di una relazione che non ti è andato proprio giù e conoscendo il tuo temperamento sensibile e intuitivo, magari impiegherai più tempo per metabolizzare una possibile delusione. Ricorda però che Giove ti vuole pronto a nuove proposte di lavoro ma anche attento nel vivere l’amore. Non chiuderti a riccio e se qualcosa come ti dicevo ti ha creato scontento, non esitare a dirlo.



Leone [♌️]

Preso come sei da mille impegni pratici caro Leone, non può metterti timore questa Luna un po’ pesante in Toro che ti pone davanti a delle sfide importanti. Mercoledì variegato di emozioni: da una parte la vita familiare che potrebbe impegnarti più del consueto; d’altra parte la tua richiesta di maggiore libertà magari per condividere momenti di svago con chi ami. Sotto i riflettori delle stelle ci sono anche eventuali aspetti legali che vuoi giustamente portare a risoluzione. Non metterti però in testa di fare tutto nella giornata odierna. Rallentare un attimo non sarà un problema se è per prendere poi la rincorsa nello slancio finale.



Vergine [♍️]

Vuoi vagliare nuove opportunità di lavoro. Caro Vergine, la Luna nel segno del Toro invita oggi a organizzare con metodo la tua vita pratica. Dopo tanti cambiamenti e tempeste emotive, giustamente desideri anche tu un minimo di stabilità. Sole e Mercurio nel tuo segno, aiutano a riprenderti gli spazi necessari anche per i sentimenti. Non guardare più indietro, già ci sei stato. È tempo di una nuova fioritura per il tuo cuore. Accettando la sfida di essere nuovamente felice, fornisci la migliore risposta a chi non ha saputo riconoscere quanto vali.



Bilancia [♎️]

Va meglio. La Luna in Toro in buon aspetto a Marte nel tuo segno, caro Bilancia aiuta a sbloccare le comunicazioni sia nel lavoro che in casa, dove ultimamente ci possono essere stati toni alquanto polemici. Positivo quindi questo mercoledì anche per la tua vita sociale e per gli incontri che potranno tornare utili anche per un incremento a breve della professione. Non essere troppo perfezionista in amore: Nettuno in opposizione può alle volte rendere complicata la tua visione della coppia e far scattare la gelosia anche laddove non ce ne sarebbe alcun bisogno.





Scorpione [♏️]

Tu, gli altri e la sfida. Potrebbe essere questo il titolo caro Scorpione di questo mercoledì per te un po’ sulle montagne russe. La Luna in opposizione nel segno del Toro, determina la necessità di affrontare una tematica rimandata da tempo con una persona o se già hai avuto i tuoi chiarimenti, a lasciare andare ciò che appesantisce i rapporti più stretti. Venere, pianeta de l’amore e del gusto della vita ancora in aspetto polemico, può farti sentire sotto pressione e poco compreso nelle tue esigenze. Cerca di non esasperare oggi le dinamiche che sarai chiamato ad affrontare. Giove e Saturno proteggono comunque le risorse interne, rendendoti lucido e determinato nelle azioni.





Sagittario [♐️]

Incombenze pratiche e qualche rallentamento di troppo. Caro Sagittario, la Luna in Toro di oggi nel settore per te del quotidiano, invita a prendere abitudini nuove nella tua giornata. Hai necessità infatti di ricaricare mente e fisico visto il periodo in generale abbastanza movimentato che stai vivendo. Nel lavoro puoi ancora avere delle incertezze magari legate alla mansione o al ruolo che stai rivestendo. Più fiducia in te stesso e nelle tue qualità che non devi sempre dimostrare agli altri di avere. Oggi ad esempio fa qualcosa solo per te e per il gusto di farlo. L’amore infatti necessita che tu possa sentirti libero affinché non annoi e non ti crei soprattutto amari ripensamenti.



Capricorno [♑️]

Ci voleva questa Luna di oggi caro Capricorno a riportare un po’ di calma nella tua testa sovraffollata di responsabilità. Mercoledì impegnativo ma vincente, specialmente se stai cercando nuove soluzioni abitative o se ti occupi di comunicazione sui social. La creatività non manca e nemmeno le idee che ti porteranno a realizzare nuovi progetti. Certo, ancora con Giove in opposizione e Nettuno pesante in Ariete, la sensazione che puoi avere è quella di essere come un salmone che a fatica risale corrente.

In realtà non tutto è così complicato e dispendioso come appare. In amore ora una possibile lontananza emotiva o fisica con la persona che ami potrebbe rivelarsi in seguito l’arma vincente per rafforzare il rapporto.



Acquario [♒️]

Ci sono emozioni caro Acquario che ti scuotono il tuo cuore nel profondo e che spesso per cercare di comprenderle, tendi poi a mettere come una corazza la distanza dagli altri. Quello che può accadere in questo mercoledì con la Luna in quadratura nel segno del Toro, dove avrai più necessità di riflettere su determinate relazioni. Il resto del cielo astrologico è però a tuo favore e non sarà una giornata più stancante a mettere in discussione quanto di importante anche a livello lavorativo stai perseguendo. In amore e nelle amicizie oggi soprattutto non cercare per forza il confronto. Plutone nel tuo segno anche se lentamente sta ristrutturando le tue radici, ciò significa che non sempre devi dimostrare qualcosa di te stesso a chi ti è accanto. Chi ti ama comprende a prescindere.



Pesci [♓️]

Il tuo inconscio è un’arma potente caro amico dei Pesci. Basta sapere come metterlo all’opera attraverso le intuizioni e la sensibilità che certamente possiedi. In questo mercoledì infatti hai tutte le carte giuste per far valere senza eccessiva fatica le tue ragioni e priorità. Vero che Sole e Mercurio nel segno a te opposto della Vergine, possono aver sollevato delle critiche esterne al tuo operato, specie in ambito professionale. Tuttavia come ti dicevo in queste giornata con la Luna positiva, determinate parole o frasi che ti hanno rivolto e che non ti sono piaciute, potranno essere ridimensionate.

Non escludo anche che tu possa ricevere delle scuse da chi nei giorni passati ha esagerato nei tuoi riguardi. Cerca comunque sia di non rimuginare troppo. Se tieni al rapporto, apriti con fiducia a un possibile confronto. Sarà costruttivo.