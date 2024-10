L'oroscopo del 10 ottobre 2024 di Branko

ARIETE Un cambiamento di fondo nell'attività e nei rapporti con l'ambiente professionale, è annunciato dal primo quarto di Luna in Capricorno, segno che condiziona e che favorisce il vostro successo. Pensateci, ma non prendete ancora delle decisioni. Le collaborazioni, le società e il matrimonio sono i principali settori su cui si dirige Mercurio-Luna. Circospezione, qualcuno agisce contro. Livello di stress alto.

TORO Luna: immaginazione, sensibilità e capacità di esprimersi creativamente. Il primo quarto in Capricorno vi dà una grinta formidabile, Mercurio è ancora nel settore che più gli è congeniale, il lavoro. Pieni di iniziativa, troverete il modo di capitalizzare i vostri talenti, anche se non è facile trovare i fondi. Un vecchio ordine di cose si conclude, un nuovo stile di vita inizia proprio questo giovedì, il cielo è pieno di stelle. Troppo serio l'amore, ritrovate un vostro antico sogno.

GEMELLI Transiti dinamici e stimolanti, Luna crescente in Capricorno ha influenza sul processo mentale, risveglia un intuito infallibile per gli affari finanziari, Mercurio sistema le questioni domestiche. Assurda la paura che vi prende di tanto in tanto, Saturno qualche volta spaventa. Ma voi possedete Giove nel segno che è un inno alla vita e all'amore, nel sottofondo della vostra stanza sembra di sentire la voce di Édith Piaf: “No, dico no, nulla rimpiangerò”. Vincite possibili.

CANCRO Non lasciatevi coinvolgere da pesanti affari e negoziati, l'odierna Luna non vi aiuta, potrebbe invece capitare qualcosa di buono nelle ricerche e acquisti di proprietà immobiliari. Confronti e scontri con collaboratori e con dirigenti sono inevitabili, primo quarto vi fa sentire ringalluzziti. Può andare bene questo atteggiamento in amore, soprattutto nelle ricerche di una nuova storia, il matrimonio e i rapporti di vecchia data ricevono forti segnali di incomprensione. Mantenete la calma.

LEONE Luna inizia a crescere verso il primo quarto, fase per voi fortunata nel lavoro e buona per la salute se avete bisogno di visite e cure. Un segnale ottimista per le finanze, ma non ancora con risultati immediati. L'importante è impostare, avviare discussioni e trattative, poi se ci sono rose fioriranno. A proposito di rose, voi tante volte le cogliete solo per essere punti dalle loro spine, così insinua Venere in Scorpione che non vi aiuta e non esegue le vostre direttive nel matrimonio.

VERGINE Luna positiva! Questa sera nasce il primo quarto in Capricorno, nel vostro settore dell'amore e della fortuna, ottimo aspetto con Venere in Scorpione e splendido trigono con Urano in Toro. Cosa significa? Che avete davanti a voi una magnifica possibilità di riscossa nel lavoro, Plutone parla addirittura di una nuova e importante qualifica, possibili avanzamenti anche fuori dalla vostra città… Amore: bisogna ritornare ai tempi della scoperta dell'America, cioè, ripartire!

BILANCIA Sì, viaggiare! Si può viaggiare anche con la fantasia, ma guardatevi dalle illusioni nelle nuove storie d'amore e nei rapporti non ufficiali. Se siete sposati, il coniuge è un po' stanco di voi. Forse lui non lo sa, oppure non è disturbato da Marte in Cancro come lo siete voi, oggi anche la fase lunare in Capricorno procura stress, agita la famiglia. Rilassatevi. Siete nella vostra stagione zodiacale, avete o avrete un anno in più, anche di questo bisogna tenere conto. Belli sempre!

SCORPIONE Non solo quest’anno (almeno fino a oggi), anche negli anni precedenti non avete vissuto da Scorpioni, adesso è arrivato il tempo di iniziare la rinascita. Le ombre del passato, anche sentimentale-coniugale, non spariscono di colpo con una bella Luna, come questo primo quarto accanto al vostro superbo Plutone in Capricorno, ma intanto c'è fortuna, per l’amore e per gli affari. Ottima per questioni scritte, argomenti legali un inventario finanziario è richiesto in casa.

SAGITTARIO Siete adorabili, avrete complimenti e attestazioni di simpatia nel vostro lavoro e non mancano gratifiche finanziarie. Alcuni transiti esaltano quello che è in fondo il vostro carattere: brillante, versatile, curioso, anche irrequieto ma sempre aperto agli altri. È questa la vostra forza che vi deriva da Giove, il pianeta re dello zodiaco che sin dalla nascita vi ha instillato gocce preziose di genialità. Stasera una riunione con gli amici, ma anche un concerto di musica classica.

CAPRICORNO Questo giovedì, tradizionalmente governato dal benefico Giove, è illuminato dal primo quarto di Luna nel vostro segno, luminosa come la classica ottobrata romana, di un tempo. Quel tempo però è possibile ricrearlo nel cuore, che salta felice accanto al sensuale Plutone e riceve il bacio di Venere e Urano, che si ritrovano dopo la battaglia. Se nasce un amore, sarà per sempre! Rinnovatevi nel lavoro, imparate da quelli della Silicon Valley, che sono il futuro. Molti auguri.

ACQUARIO Raccogliete i positivi raggi di Sole e Mercurio in Bilancia, orientatevi verso persone e ambienti che vi corrispondano, non dovete insistere con legami e situazioni che hanno già fatto vedere la loro inconsistenza. Viaggio nel futuro, insomma, questo pretende da voi Urano il vostro pianeta guida, anche se attualmente si trova in aspetto molto impegnativo per la vostra famiglia. Fate come a Porto Rico: quello che accade a Porto Rico, resta là. Tutti abbiamo dei segreti.

PESCI Luna diventa ottima per gli incontri professionali, andate pure controcorrente per vedere l'effetto che farete nel vostro ambiente.

È giunto il momento di fare clamore, anche a costo di lasciare sbigottiti certi personaggi, voi dovete pensare ai vostri affari, carriera, rivincita. Allontanatevi da personaggi irritanti, vivrete meglio anche l'amore. Una notizia che farà sperare le persone sole: Primo quarto in Capricorno, una Luna che può fare quasi tutto, sarete felici.