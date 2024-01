L'oroscopo del 12 gennaio 2024 di Branko

ARIETE Giorno stimolante con una eccentrica e anticonformista Luna nel segno dell’Acquario, nasce un feeling con una persona appena conosciuta, che potrebbe essere anche un nuovo contatto di lavoro o di affari oppure una nuova simpatica amicizia. Visto che nel transito è coinvolta anche una Venere esuberante potrebbe pure trattarsi di un amore. Sono comunque i sentimenti, gli affetti, le passioni, che oggi attorno a voi trionfano.

TORO Registriamo qualche probabile piccola noia nella salute, potrebbe trattarsi anche solo di stress per i tanti impegni che si accavallano nella vostra vita quotidiana; le donne in particolare sono più disturbate dalla dissonanza della Luna in Acquario. Ma questo transito in aspetto con Giove, secondo la tradizione astrologica, facilita i parti. In ogni caso, nervi o non nervi, voi, solerti e intuitivi amici del Toro, guadagnerete anche oggi.

GEMELLI La Luna, trasferitasi nel segno dell’Acqu- ario, apre un periodo di grande respiro per il vostro segno, sostenuto dalla straordinaria posizione di Marte e Plutone. Due forze cosmiche che incidono soprattutto sullo spirito, ma in realtà sono attive anche nei confronti della vita materiale. Oggi più che mai il destino è nelle vostre mani, quindi orientatevi verso un ambizioso obiettivo, pensando a Mercurio che ritorna ottimo domenica 14.

CANCRO La Luna cambia posizione, dal segno dell’Acquario porta una nuova promessa d’amore, ed è positiva per i viaggi e per gli incontri, davvero ecceziona- le per le idee che sviluppa. Accuserete solo un po' di stanchezza fisica, causata da quel Marte negativo e anche dai nuovi eventi che vi stanno letteralmente sommergendo. Purtroppo le lotte con la concorrenza non sono finite, Mercurio chiederà presto nuove prove.

LEONE Un’ondata di freddo arriva dalla Luna in Acquario che può provocare una fastidiosa influenza. Il bello delle opposizioni lunari è la possibilità che facciano sbocciare nuove attrazioni sentimentali. Potrebbe succedere anche oggi e la prossima settimana grazie ai due passionali influssi di Venere e Marte, voi single tenetevi pronti. Nelle collaborazioni regna la confusione e la reciproca insopportazione, voi siete superiori e riuscirete.

VERGINE Due giorni Luna in Acquario, apertura magnifica per il lavoro, studio, affari, relazioni interper- sonali. Notevole l’istinto e la velocità nel trovare le occasioni e le persone giuste anche durante i viaggi che avranno ora la perfetta assistenza di Mercurio. Amore: Venere esagera con la gelosia ma se siete soli e avete desiderio di amare, chissà...nel- l’ambito delle amicizie può nascere una simpatia, un nuovo affetto. Salute non ottimale.

BILANCIA Se vi trovate a un bivio, prenderete senza tentennamenti la strada giusta. Molto buona questa Luna passata in Acquario, aspetto diretto con Venere e Giove, leggi: se avete bisogno di parlare con i rappresentanti dello Stato, avrete facilitazioni. Sul piano privato invece la Luna vi coinvolge totalmente nella vita familiare, specie nei rapporti con i figli piccoli, nipotini. La sorpresa però sono i soldi, sembrano caduti dal cielo.

SCORPIONE Impegni in costante aumento, praticamente fino al 16 febbraio (Marte in Capricorno). Ogni tanto regalatevi momenti di relax, specie quando c’è il disturbo della Luna. Questa di oggi è nel segno dell’Acquario per tutto il giorno, risulta impegnativa soprattutto per i genitori e il loro rapporto con i figli maggiorenni, ma anche i giovani Scorpioni devono aiutare in casa. Un certo stress dovuto alle fatiche della notte...

SAGITTARIO Il giorno di oggi è salutato da tutte le stelle, noi diciamo di sì alle nuove partenze nel lavoro, nella professione in genere, come in amore. Anzi a proposito dell’amore, se siete alla ricerca, il problema non sono solo gli altri. Forse, magari inconsciamente, avete paura di perdere la vostra libertà. Pensateci. Non dovete lasciare andare via Venere senza aver fatto qualche peccatuccio. Successo professionale e finanziario, scontato.

CAPRICORNO Gli effetti della Luna nuova durano fino al prossimo novilunio del 9 febbraio, insistete con le nuove iniziative, cercate nuove opportunità, nuove collaborazioni. Domenica ritorna Mercurio nel vostro segno e si congiunge a Marte, una straordinaria occasione per ottenere il massimo. Potete affrontare con più calma gli argomenti importanti in famiglia e anche nel matrimonio. Un tocco di romanticismo farà bene all’amore.

ACQUARIO Arriva nel segno la prima Luna del 2024, è come il primo amore. Ottima per affrontare le questioni domestiche, parlare con i figli, discutere con il coniuge. Le decisioni devono essere prese insieme, perché l’unità fa la forza quando Giove e Urano sono contro. Eliminate qualche ramo secco prima del giorno 20, il mese del compleanno sarà più creativo. La creatività stimolata da Mercurio, che organizza in serata un party della fortuna.

PESCI Le capacità professionali e commerciali saranno premiate, Mercurio è vicino al Capricorno e nel vostro segno risplenderà domenica una fortunata Luna. Anche voi dovete rispettare le regole e gli accordi, la parola data. Tenetene conto. Probabili intoppi burocratici, ma il giorno è creativo. La vita personale sembra talvolta come un’isola battuta dal vento, ma sarete travolti soltanto dall’onda della passione.