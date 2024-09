L'oroscopo del 13 settembre 2024 di Branko

ARIETE Luna è quella di ieri, nervosa con voi e con le persone vicine. L’influsso può facilmente toccare anche la salute perché si incrocia con Marte, cresce però nel segno che rappresenta il vostro successo professionale. Noi siamo dalla vostra parte, andate pure contro il gruppo a cui appartenete e difendete le vostre posizioni. Dovete però ascoltare anche i vostri collaboratori. Sera agitata ma sexy.

TORO Segno di terra, le vostre aspirazioni sono dirette al possesso di beni materiali. Quando avete successo e guadagnate, come assicura l’odierna Luna, regalate le vostre soddisfazioni anche alle persone care. La famiglia, le pareti della casa sono una difesa. Ma arriva il momento in cui bisogna aprire le porte, fare entrare il mondo in casa, uscire e andare alla conquista di nuovi traguardi. Il giorno si conclude con una canzone d’amore.

GEMELLI Oggi nasce la quadratura diretta Sole-Giove, aspetto che coinvolge tutti i segni ma è visibile nelle persone tra i 31 e i 60 anni, che corrispondono alle età del Sole e di Giove. Nel vostro caso allergie. Gli impedimenti in casa ci sono ancora, ma la situazione consente chiarimenti. L’autunno porterà altre occasioni per progredire e guadagnare, Luna decisa e intuitiva vi lancia nelle imprese multinazionali. La conquista più importante? Avete capito quanto amate la vostra famiglia.

CANCRO Avete il dovere di assecondare le tante stelle generose che seguono l’avventura della vostra vita, attivatevi ma non aspettatevi solo favori, ci sono anche contestazioni. Però la fortuna vi salva sempre. Qualche traccia di malinconia, dovuta alla Luna negativa, non dovete dare troppo credito ai vostri “presentimenti”. Diciamo che oggi non siete freschi come una rosa ma tutte le acque vanno in direzione del vostro cuore.

LEONE Bel tempo dalle vostre parti, Leone! Mentre molti pensano ancora alla vacanza e sono distratti nel lavoro, voi avete una perfetta lucidità mentale e slancio creativo. Transazioni finanziarie, interventi in banca e in borsa, scambi commerciali ad altissimo livello, un avvenimento nuovo nell’ambiente. Luna in Capricorno tutto il giorno, potete arrivare in cima a una montagna altissima. Siete il nostro Elon Musk.

VERGINE Dicono che siete precisi e ordinati, pragmatici e prudenti, non fate mai il passo più lungo della gamba. Ma la vita non può essere sempre programmata! Nascono nel privato e nel mondo esterno, come conferma la quadratura Sole-Giove, nuove situazioni che non lasciano nemmeno il tempo di riflettere, bisogna agire e basta! Guadagni grazie a Mercurio Marte come amante non si smentisce mai - lui favorisce le donne.

BILANCIA Con Luna ostile insieme a Marte è bene evitare attività faticose, che possono creare incidenti alle ossa, alle gambe e braccia, ma si devono anche evitare località che presentano pericoli. Questi nelle nostre città non mancano. Questa Luna impulsiva non impedisce di ottenere una nuova considerazione nel vostro ambiente, il conto in banca ne è la prova. Venere, per fortuna, ogni tanto fa dimenticare tutto e vi mette davanti un bellissimo quadro d’amore.

SCORPIONE Tutto il giorno è sotto la protezione della Luna in Capricorno, impegnatevi nel lavoro, sollecitate contatti e garanzie scritte. Condizioni sempre più favorevoli per creare nuove proficue imprese, segnali di fortuna, le stelle sono eterne? Certo. Una delle prove è la sensualità dello Scorpione quando raggiunge le vette più alte del desiderio. Un nuovo amore, Mercurio ve lo farà incontrare durante un viaggio, una riunione, un evento.

SAGITTARIO Voi siete direttamente interessanti dalla quadratura tra il Sole in Vergine e Giove in Gemelli, che coinvolge il settore del successo e dei rapporti stretti, matrimonio o un legame sentimentale in primis. Dovete esercitare un buon autocontrollo, usare tutte le capacità razionali specie per quanto riguarda l’impiego del danaro. Perché sono transiti che facilmente provocano illusioni. Eccessivo orgoglio in amore, il coniuge fa bene a riportarvi con i vostri sensuali piedi sulla terra compatta.

CAPRICORNO Luna e Sole sono anche oggi in aspetto armonioso, le attività insieme agli altri scorrono meglio e potete facilmente imporre una vostra idea, condizione. Giove non è proprio uno stacanovista nel lavoro, lui ama cose leggere, però vi aiuta in un’altra maniera: manda una corrente di fortuna. Non perdete questo cielo con questioni marginali, puntate al massimo. Decisioni in famiglia, controllo medico, chiamate le persone lontane.

ACQUARIO Occasioni di incontri si fanno sempre più numerose, man mano che Mercurio si avvicina alla Bilancia, quindi soprattutto durante i viaggi. Ma è comunque una vera necessità, quella che sente il vostro cuore, di allontanarsi dal solito ambiente, solita gente. La ripresa sarà così più veloce. Amore molto passionale questa sera, attenti però: un nuovo amore potrebbe essere uno scherzo di Giove.

PESCI Non siete razionali come al solito.

Mercurio in opposizione è oggi più nervoso perché si unisce alla quadratura Sole-Giove, dovete in qualche maniera spiegarvi con soci, collaboratori, colleghi, parenti, coniuge, figli… insomma con tutte le persone con cui siete in contatto stretto e quotidiano. Siete contestati dalle persone vicine, ma anche voi avete il diritto di protestare. In amore si sa come finiscono i litigi.