L'oroscopo del 19 luglio 2024 di Branko

ARIETE Fate vivere e rendete concrete le emozioni d’amore, oggi influenzato da una grandissima Venere, nuovi incontri possibili. Siete aperti a tutte le vibrazioni del mondo, ma non potete essere presenti ovunque: casa, lavoro, vita sociale, vacanze… fate una scelta precisa e poi insistete finché non lo avrete realizzato. Il weekend porta una Luna importantissima per il successo professionale, potete cominciare a mettere le prime basi di un nuovo progetto.

TORO Un po’ di vacanza, dopo mezzogiorno, serve come ricarica di energie per la prossima settimana che sarà fitta di impegni e produttiva per gli affari, positivi per altro anche oggi. È vero che Mercurio, simbolo di comunicazione, non facilita il dialogo e la comprensione, ma vale comunque la pena di tenere conto dei pensieri che ispira la Luna intuitiva e chiaroveggente. Entra in Capricorno e domani mattina esplode come Luna piena, amore e fortuna.

GEMELLI La tentazione di discutere è anche oggi forte, le questioni finanziarie sono l’argomento principale in casa e nel matrimonio, allontanatevi dal trambusto familiare, per dare tempo alla Luna di sistemarsi in Capricorno. Venere è cosi bella per l’amore e per gli incontri sociali, liberatevi di un pensiero per la salute, non ci sono disturbi di rilievo. Al contrario, una nuova porta professionale è spalancata davanti a voi. Il divorzio con Saturno contro è sempre un fatto definitivo.

CANCRO Solidarietà all’uomo Cancro, comincia a formarsi Luna piena in Capricorno che porterà la donna amata sull’orlo di una crisi nervosa. Naturalmente anche le donne del segno dovranno fare i conti nei prossimi due giorni con il disturbo lunare. In questi casi il sesso può essere di grande aiuto. Una gita al mare servirà per ossigenare i bronchi e la mente, che è nuovamente in piena attività. Appuntate tutte le idee che nascono all’improvviso.

LEONE Ecco la serenità! Luna nelle prime ore è ancora nel campo dell’amore e della fortuna, poi comincia a illuminare il lavoro e tutte le questioni economiche, voi stessi sentirete nascere in voi la voglia di iniziare qualcosa di nuovo. Sarà l’effetto Luna piena nel campo del lavoro, ma soprattutto la conclusione della pressione di Marte sul vostro segno, domani sera sarà già in Gemelli. Canta Venere: addio alle montagne del malcontento, davanti c’è un mare di emozioni.

VERGINE Saturno non distrugge certo i rapporti basati sulla sincerità, fiducia, rispetto, amore. In discussione sono le relazioni, anche professionali, che non poggiano su basi stabili, in questi casi bisogna agire subito, decidere. Domani, infatti, Marte assume un aspetto critico insieme a Giove in Gemelli. Non sentirete il suo effetto se siete in vacanza, ma anche in caso contrario vi andrà bene perché sarete gratificati da una magnifica Luna piena in Capricorno, fortunata per voi.

BILANCIA Dobbiamo dividere il giorno in due parti. La mattina presto la Luna è ancora in Sagittario, avrete occasione di guadagnare, la fortuna è rappresentata da Giove e Venere, entrambi sorprendenti per la vita sentimentale. Diverso l’effetto della Luna piena che comincia a formarsi nella seconda parte del giorno in Capricorno, dovrete essere innanzitutto disciplinati a tavola e presenti in casa. Se siete lontano tenetevi in contatto. Informazioni importanti anche da qualche ufficio.

SCORPIONE Non è un gioco d’estate, le cose che vi stanno capitando sono vere e come tali vanno affrontate con serietà e responsabilità, ma anche con un pizzico di fatalità. Le stelle, Luna piena nascente in Capricorno, dicono che il giorno è un vostro anniversario. Non precisano perché, ma in ogni caso auguri da Saturno. Un affettuoso post scritto da Marte in procinto di lasciare il Toro e domani sera potrete già ballare su quella rotonda sul mare.

SAGITTARIO Un pensiero sulla carriera e sugli affari ci deve essere sempre, anche in pieno Ferragosto. A differenza vostra noi abbiamo fiducia in Giove, anche se diventerà domani con la vicinanza di Marte in Gemelli ancora più invasivo, porta problemi mai affrontati e risolti fino in fondo, ma sono tutte cose del passato, una mancata riuscita dipende solo da voi, così un successo è solo merito vostro. Ma in amore vi riesce tutto facilmente, dove avete studiato?

CAPRICORNO Occasioni e protezioni esterne in aumento, ma attenti a non cedere a proposte poco chiare, qualcuno tenta di imbrogliarvi e magari ci riesce. Oggi non siete svegli mentalmente come sempre, non sapete spiegarvi questo crescendo di agitazione in voi, ma è perfettamente in linea con la Luna che entra nel segno e inizia la fase del plenilunio. È la seconda Luna piena della stagione, chiaro segnale che non avete ancora affrontato a dovere alcuni sospesi nei rapporti con la famiglia, matrimonio, lavoro.

ACQUARIO Appartenete a un segno che fa nascere fortunati, ma anche tanto agitati. Ogni tanto datevi una regolata, perché il mondo non può girare intorno a voi. Come si vince lo stress fisico e interiore? Elementare Watson, non facendo nulla. L’esperienza insegna che ci sono momenti sotto il cielo astrale che offrono spontaneamente occasioni oppure le rimandano. Prendete il vostro trolley firmato e raggiungete l’aeroporto. Buona partenza!

PESCI Emotività e impulsività. Luna vi contrasta ancora qualche ora e spinge a un comportamento febbrile in amore, in casa. Basta un minimo di autocontrollo e sarà possibile realizzare i programmi stabiliti, vivere le amicizie, così importanti questa estate.

Molto interessanti invece le notizie professionali, osservate le persone vicine e i colleghi di lavoro, scoprirete qualcosa che poi userete per il vostro successo. Sera con Luna piena in un punto felice del vostro oroscopo, un regalo d’amore.