L'oroscopo del 23 agosto 2024 di Branko

ARIETE L’amore non mancherà di sorprendervi nemmeno oggi, Marte tiene vivo lo slancio passionale e può sempre propiziare nuovi incontri, momentanei innamoramenti, ma il cielo è decisamente più orientato alle questioni pratiche. Il momento è buono per analizzare il sistema di lavoro perché la mente è particolarmente chiara e acuta e ci può aiutare a trovare il sistema migliore di eseguire le cose. La simbologia di Marte è l’autoaffermazione nei confronti degli altri.

TORO Normali successi quotidiani che non vi emozionano più di tanto, voi dovete puntare a nuovi e ambiziosi traguardi, Sole in Vergine apre la stagione giusta. Saturno protegge iniziative e progetti sviluppati in altri luoghi, specie per chi è alla ricerca della fortuna e di un futuro professionale nuovo. Molto amati. Questa volta è la donna del segno ad avere le occasioni migliori, grazie a Venere fantastica nel punto alto della fortuna.

GEMELLI Luna in Ariete fa brillare anche il vostro cielo, possiede la forza di tirare da voi il meglio, è una guida turistica nella città delle passioni. Incondizionata la disponibilità di Mercurio, Marte completamente dalla vostra parte. Finalmente è possibile conquistare anche un uomo (Giove) che fino a tre mesi fa pareva imprendibile. Ma è la figura di una donna al centro dell’attenzione. Avete vinto alcuni avversari, però dovete stare ancora attenti.

CANCRO Carriera e famiglia, deciderete voi qual è più importante, ma la Luna in Ariete non sembra avere dubbi - concentratevi sulle persone della vostra famiglia. I figli reclamano qualcosa, il coniuge pensa ai fatti suoi. Ma voi sembrate in apprensione per gli affari. Per fortuna, i soldi ci sono, dice Venere. Nonostante le apparenze, vivete un felice matrimonio, lasciate il comando al coniuge perché siete più sicuri delle sue iniziative. Intolleranze alimentari.

LEONE Si trova sempre qualcuno che cerca difetti nel vostro operato, voi dovete avere in mente una sola verità: le stelle sono con voi. Mercurio ideale per tutte le questioni scritte, in aspetto con Luna in Ariete dà una energia che permette di fare più cose in una volta. Dolce risveglio con Venere regina, Marte cavalier servente. Siete piuttosto sexy. Mantenete questa atmosfera da musical anche domani quando la Luna sarà in Toro.

VERGINE Prosegue, anzi possiamo dire che è appena iniziata, la calda estate del vostro amore con l’arrivo del Sole nel segno e Venere, che profuma di lavanda, vostra pianta zodiacale. E la sera d’agosto sarà illuminata dalla luce di due occhi che vi guardano: azzurri, forse, come zaffiro azzurri… Sembra anacronistico suggerire a una Vergine un approccio razionale nelle cose professionali e finanziarie, ma ultimamente la vostra testa girava tra le nuvole. Per una causa precisa: amore.

BILANCIA Dopo l’evento della Luna piena, bisogna concedersi una pausa. Tanti, troppi eventi accaduti dall’inizio dell’estate. Oggi risentite del cambio del Sole e più della Luna opposta in Ariete tutto il giorno. Preparatevi a vivere un venerdì poco brillante, senza però ingigantire le questioni professionali-legali-domestiche. Nettuno, signore dei cambiamenti, per voi è in transito positivo, rende più trasparente il mare della vita. Molto amati, sempre.

SCORPIONE La vostra estate non è stata, fino ad oggi, rilassante. Però non ci sono stati nemmeno tormenti interiori, una vera conquista, questa. Amore, eccomi! Le stelle vi regalano adesso influssi che profumano di bene, di buono, di felicità. Siete come il buon pane che cuoce nel forno. Nettuno è caritatevole, vi prendete cura degli altri, sarete premiati dalla buona sorte.

SAGITTARIO Saturno, Saturno! Il pianeta del tempo che passa, della maturazione, delle prove e degli esami, sarà più esigente adesso con Sole in Vergine. Oggi però i segni di fuoco hanno di che gioire, di credere nella bontà delle stelle! Luna splendida in Ariete, un inno all’amore passionale, fisico, concreto, immediato. Quel po’ di romantico che ci vuole nei rapporti vecchi, viene fornito da Mercurio in Leone. Non vi mancheranno certo le parole, voi sapete inventare poesie ma sapete anche fingere di non vedere e non sentire.

CAPRICORNO Causa Luna negativa tutto il giorno in Ariete, non consigliamo di intraprendere azioni importanti, che potrebbero avere conseguenze il prossimo mese. Fate, caso mai, una verifica di tutte le vostre carte, conti, fatture, andando indietro di qualche anno. Dopo, affronterete i parenti, se necessario. Rilassatevi con brevi passeggiate, ma nelle ore giuste. La bella notizia è Venere, affascinante la donna del segno, labbra che promettono morsi.

ACQUARIO Le tentazioni sono forti? Non dovete trattare la vostra esuberanza passionale, affascinate e conquistate anche senza volere. Luna in aspetto con Marte vuole premiare voi, i Gemelli e l’Ariete, quindi situazione perfetta se siete già in rapporto con questi segni, ma è chiaro che andrà bene anche un altro soggetto zodiacale. Voi che cercate ancora il grande amore guardate quindi in direzione del fuoco, elemento che vi illumina anche nel lavoro.

PESCI Non si sa come ma all’alba voi sembrate rinati, evidentemente la notte vi porta consigli.

A proposito, che sogni avete fatto? Perché ricordiamo che sono sempre premonitori, ma nella stagione della Vergine potrebbero risultare ingannevoli, succede che è già in atto da ieri la forte opposizione dei vostri due pianeti, Saturno e Nettuno con Sole in Vergine, aspetto che può creare problemi nei rapporti con gli altri, ma anche provocare nuove splendide occasioni. Tutto però richiede fatica, studio, ricerca, impegno, insomma fate vedere chi siete.