L'oroscopo del 25 novembre 2024 di Branko

ARIETE La stagione è sotto il fuoco di Marte che brucia in Leone, nel settore della passione e dei divertimenti. Ecco, qualche volta dovreste prendere con divertimento le scenate della persona cara, e le vostre. Luna nel settore del matrimonio invita a riorganizzare la vita di coppia, chiarire i rapporti con i parenti. Non è un influsso rilassante per la salute, però diventa positivo per i guadagni, se vi sentite in vena. Ricordiamo che avrete il primo e il 2 dicembre, una fortunata Luna.

TORO Ormai vi siete abituati alla faticosa posizione di Marte in Leone, cercate di vivere le prossime settimane con la filosofia di sempre: non tutti i mali vengono per nuocere. L'amore non è affatto sparito, Venere è bellissima in aspetto con Urano - un vortice di emozioni, sensazioni, passioni, gelosia. Da Mercurio arriva uno stimolo incredibile alla vostra mente, la volontà aumenta, Luna in Bilancia vi rende diplomatici e saprete valutare i pro e i contro, scegliendo il massimo per voi.

GEMELLI Non è sempre facile l'opposizione dal Sagittario, che tocca i vostri rapporti stretti, matrimonio, associazioni e collaborazioni. Il lavoro indipendente, va precisato, è stimolato dall'aiuto che offrono Giove e Venere. La razionalità e il senso della misura della Luna in Bilancia permettono di vivere un giorno di successo e di amore. Le nuove storie sono caratterizzate dalla diversità: lei sarà più grande di lui o lui più anziano di lei… Questi amori autunnali sono eccitanti.

CANCRO Malesseri provocati dalla Luna passata in Bilancia, ma in casa vostra nessuno li prende sul serio, voi avete la forza di una reazione positiva, studiate un viaggio breve o solo una gita, per respirare. Dovete uscire dal guscio, andare incontro al mondo e alla gente, qualcuno noterà i vostri occhi pieni di desiderio, inizia una nuova stagione professionale, un nuovo corso di studio per i giovani, una revisione delle collaborazioni - dove non c'è possibilità di progresso, si taglia.

LEONE La vostra casa materna o paterna è conosciuta come “grande casa“ sotto il profilo astrologico, perché è sotto il dominio del gioviale Sagittario, segno dei grandi spazi e delle grandi distanze. Il Sole insieme a Mercurio in quel segno di fuoco, apre un mese che dovrete vivere da leoni. Luna in Bilancia sa cosa fa, se vi spinge così in alto, cerca di difendervi da qualche soggetto, invidioso. Marte è un trionfo d'amore, conquiste passionali, fortunate e durature. Viaggi.

VERGINE Siete ancora sotto l'effetto della vostra Luna ultimo quarto, anche in Bilancia mette in primo piano famiglia, figli, parenti genitori, fratelli e sorelle. Questi saranno gli argomenti principali del mese del Sagittario che favorisce e aiuta anche la creazione di nuovi nuclei familiari. Approfittate di Venere così sensuale, assalite il vostro amore, siate più determinati nelle nuove conquiste. Preparate un importante documento per la firma, riguarda lavoro e transazione d'affari. Avvocati.

BILANCIA Questa settimana porta un nuovo sostegno, Mercurio e Sole in Sagittario e Luna nuova in quel segno. Anche altri transiti molto positivi si rivelano fortunati per l'attività e gli affari, ma dovete saperci fare con superiori, colleghi, collaboratori. Venere si raccomanda di non ripetere gli errori del passato nella vita privata ci sono ancora tante vecchie situazioni da sistemare, Luna nel segno vi dà una mano preziosa e illumina i vostri occhi a mandorla. Qualcuno vi noterà e vi seguirà.

SCORPIONE Non vi potete permettere il lusso di essere distratti, il periodo è troppo importante per l'attività, prendetevi solo un po' di tempo per studiare a fondo un nuovo progetto, inoltrate domande, impostate vertenze - nel giugno dell'anno prossimo avrete soluzioni positive. Per certe questioni di proprietà, e per lavori fatti negli anni passati, informatevi e restate in contatto con persone che vi saranno d'aiuto. In qualche modo le stelle vi rendono protagonisti dello zodiaco.

SAGITTARIO Accettate i cambiamenti che sono intervenuti, oppure cercate di modificare qualcosa se non siete convinti. Il giorno è molto promettente per l'attività, affari, viaggi. Con perseveranza porterete a termine il progetto che avete in mente di realizzare nel vostro mese zodiacale, che toccherà la punta massima domenica e lunedì prossimo. Ci sarà la vostra Luna nuova, fase che aprirà le porte del mondo. Sempre che siate rimasti il Sagittario di un tempo, eroico e anticonvenzionale.

CAPRICORNO Caotica giornata un po’ per tutti, non sarà facile ottenere quella perfezione che voi chiedete agli altri e a voi stessi. Potete rimandare un progetto, ma non rinunciare, si tratta di avere pazienza solo due giorni finché la Luna transita in Bilancia. Venere è con voi, la vita sentimentale è molto pronunciata, sarete una sorpresa, quasi una scoperta, per chi vi ama da poco e per chi vi ama da molto. Escono allo scoperto i vostri talenti da amatore. Autunno caldo.

ACQUARIO Luna veramente ottima per le questioni pratiche. Cominciate a pensare a un cambiamento, se siete annoiati della solita vita e del solito ambiente, dedicatevi a idee e concetti rivoluzionari. La vostra missione nello zodiaco: portare progresso. Influssi planetari di sicuro effetto sugli affari, Giove disponibile per la ricerca di nuove case e appartamenti, favorisce trasferimenti e traslochi. Marte crea incomprensioni coniugali, basta un po' di dolcezza e si vive meglio.

PESCI Questa Luna sarà ottima sino alla fine del mese, occasione da non perdere se dovete intensificare i contatti professionali.

È questo il settore che risente maggiormente di Mercurio in Sagittario, insieme a Nettuno, vi invita a considerare la salute e il benessere fisico come il bene più prezioso. Belli e amati, ma così prepotenti! Qualcosa è cambiato nella vita di coppia, altre novità sono in vista, dovute alle esigenze della persona ufficiale della vostra vita. Le avventure non servono.