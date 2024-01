L'oroscopo del 26 gennaio 2024 di Branko

ARIETE Luna piena, secondo giorno. Anche oggi siete in lista per incontrare l’amore, se siete ancora soli e lo desiderate, oppure per rendere ancora più bello e appassionato il legame che già vivete. L’occasione è veramente unica in quanto non ci sono presenze nei segni di fuoco, il cielo è caratterizzato da 5 corpi celesti nei due segni di terra. Dovete combattere qualche influsso pesante diretto verso il lavoro. Intenso abbraccio con i parenti stretti.

TORO Il campo della vita pratica è interessato da influssi molto positivi, tuttavia un po’ di attenzione è necessaria considerando Sole e Plutone in un punto dell’oroscopo importante per il vostro successo. Non dovete pensare che vi siano tutti ostili, non perdete pazienza e concentra- zione proseguite ardentemente con i vostri piani. Mostratevi affettuosi in famiglia, con i genitori e una donna che non ha avuto un anno tranquillo nel 2023.

GEMELLI Luna piena conferma le positive previsio- ni degli ultimi giorni, questo è davvero un inizio promet- tente per il vostro successo e anche per l’amore. Straordinaria capacità mentale, la forte presenza dei pianeti in Capricorno stimola l’intelligenza e i vostri talenti particolari. Non importa il lavoro che fate, ricordate però che in ogni Gemelli si nasconde un maniscalco: prima bisogna ferrarli poi i cavalli corrono per il mondo.

CANCRO Luna piena da ieri sera vi tiene in azione nella vita personale, nel lavoro, nella salute. Tre pianeti in opposizione dal freddo Capricorno non rendono facile muoversi in certi ambienti professionali, siete nell’occhio del ciclone, ma comunque protagonisti. Perché avviene questo stress? Perché siete in una nuova stagione di vita. Se in passato avete privilegiato le cose spicciole, adesso pensate a traguardi ambiziosi. Vale la pena di faticare.

LEONE “Piena sorgeva la Luna, le fanciulle cretesi con molli piedi danzavano...”. Così Saffo, prima poetessa del mondo greco, omaggiava la magnifica Luna piena nel vostro segno, che diventa una poesia d’amore. Superlativi gli influssi diretti al lavoro e alle finanze, selezionate iniziative e incontri, dimostrate con l’impegno di meritare una tale benevolenza delle stelle. Date fastidio a qualche collega e anche a un superiore, molto tatto!

VERGINE Luna piena alle porte del segno, domani sera sarà con voi, ma già oggi potete vivere un inatteso spettacolo d’amore. Bene illuminato il settore che era ultimamente inquieto e impegnativo, la famiglia. Approfittate dell’occasione, sistemate le questioni dei figli, del coniuge. Messaggio molto importante da parte di Plutone: comincia a diventare urgente, un profondo cambiamento nel lavoro. Avete tutte le carte in ordine per ottenere successo, avanti!

BILANCIA Non ci si innamora facilmente quando siamo nella lista di Venere e Marte contro, ma quando succede...è sempre un amore che non conosce confini e non teme barriere, può succedere oggi sotto la protezione di una cinematografica Luna piena nel settore dei grandi incontri. Differen- za d’età, di condizioni sociali o importanza professionale, è la caratteristica delle nuove storie. Tensione crescente in famiglia, qualcuno esagera. Calmatevi tutti.

SCORPIONE Siete nella rosa dei tre segni bersaglio della Luna piena in Leone. Toro, Acquario e voi. Significa che i settori del vostro oroscopo messi in evidenza oggi e domani sono i rapporti stretti e le collaborazioni di lavoro, rapporti con l’ambiente professionale, ma soprattutto la vita in famiglia. I rapporti di parentela arrivano alla punta massima sia in senso positivo che negativo. Mercurio confida nella vostra saggezza. Successi personali.

SAGITTARIO Innamoratevi oggi, sposatevi, programmate figli, andate a vivere con qualcuno, cercate gli amici, cambiate quello che volete cambiare, ma non potete restare fermi sotto un cielo così! Luna piena è in esplosione in Leone, vostra nona casa zodiacale, che è poi come se fosse accesa nel vostro segno, tutta la fortuna è qui. Incredibili occasioni di avanzamento professionale, speculazioni totalmente protette da un Giove senza confini.

CAPRICORNO Vincerete la concorrenza. Parliamo naturalmente di concorrenti forti e preparati come siete voi, non di personaggi piccoli che vi ronzano attorno. La vostra saggezza, l’esperienza nel lavoro e nella vita, se avete l’età, il senso della realtà, una notevole dose di pragmatismo, vi tengono al riparo delle cadute che sono invece annunciate nell’oroscopo dei vostri concorrenti. Firma di contratti. Amore come un sogno che si avvera, nuovi incontri per la vita.

ACQUARIO Lui tornerà, dice Luna piena alle donne del segno che aspettano un amante fuggitivo, bisogna però vedere se il sentimento che provavano un tempo è ancora fresco. Ma guardate un po’ quell’uomo nuovo che vi viene incontro, è raccomandato da Giove, vale la pena di sedurlo e lasciarsi sedurre. Mal di testa provocato un’altra volta dai familiari. Non fate vita spericolata anche se siete il segno di Vasco Rossi.

PESCI Sembrano così lontane quelle Lune di novembre e dicembre che impedivano al cuore di planare alto su quel campo di papaveri rossi, segno della vostra passione. Questa Luna piena apre un campo d’amore e di desiderio. Giovani donne si innamorano come Cher in “Stregata dalla Luna”, le donne mature ritrovano l’ebbrezza di una volta. Tutti avete la possibilità di realizzare un giorno molto soddisfacente nel lavoro, una somma di danaro giunge quasi a sorpresa. Viaggi.