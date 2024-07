L'oroscopo del 26 luglio 2024 di Branko

ARIETE "Anna, voglio Anna!" Come non ricordare oggi Lucio Battisti e la sua indimenticabile canzone dedicata al nome di donna il più bello del mondo! Luna nel vostro segno canta amore, Venere è felicità, Giove e Marte insieme esaltano le vostre arti amatorie e vi rendono conquistatori nel weekend. Mercurio diventa un ottimo affarista ed efficace agente professionale. Nuove associazioni vi faranno guadagnare molto in tempi brevi. Può mancare qualche scontro? No, non sarebbe da Ariete.

TORO Favoriti lavori con il pubblico, attività che portano emozioni. Sensazioni meravigliose, ma non avete tempo per vivere l’amore ogni attimo. Tutto ciò che scriviamo in questi giorni che precedono l’ingresso di una importante Luna nel vostro segno, sarà evidente nel periodo dopo il 5 agosto quando Venere sarà in Vergine. Adesso è il coniuge a richiedere più attenzione, una maggiore libertà di azione. Concedete qualcosa, dopo farete come volete. Non vi dovete mai arrabbiare, danneggia la vostra salute.

GEMELLI Le stelle sono state così care con voi, adesso però c’è un cambio di Mercurio che richiederà impegno e fatica fisica e mentale. Tuttavia questo venerdì è il giorno di grandi incontri e solo qualche piccolo intoppo, a meno che non si verifichi un altro crash informatico, cosa non impossibile visto il numero di contrasti nel cielo tecnico. L’amore vi salva, mai stati più amati e desiderati come in questa estate di Giove e Marte nel segno. Sapete qual è il consiglio più importante? Fatevi sposare, voi per primi avanzate la proposta.

CANCRO Luna in Ariete significa ambiente professionale e persone, non potete evitare confronti perché è in ballo il vostro successo. Quindi partecipate senza coinvolgervi emotivamente perché siete molto sensibili alle critiche. Anche le discussioni coniugali sarà meglio intraprenderle al mare, per non farsi sentire dai presenti che vi credono innamorati come due piccioni. E lo siete! Solo che perdete la bussola non appena la Luna dimostra l’altra faccia, ma l’amore non può essere sempre un romantico blues.

LEONE Dicono che la fortuna è femmina, che il destino è maschio e che non sente ragioni… Voi nella stagione del compleanno avete il privilegio di conoscere sia la fortuna in amore, sia un generoso destino per quanto riguarda il denaro, il lavoro. Magnifica l’odierna Luna in Ariete, insieme a Venere vi mette in prima fila nella corsa al grande successo. Nelle conquiste amorose non vi dovete ritirare al primo no, ripartite con eleganza e con fascino suadente, vedrete che la preda alla fine cadrà tra le vostre braccia. Ogni minuto da vivere!

VERGINE Mercurio è arrivato appena ieri sera ma è già in azione grazie allo stimolo che riceve da altri pianeti, a prima vista possono sembrare negativi ma la reazione di questo pianeta è sempre imprevedibile. Più lo attaccano, meglio reagisce. Vi meraviglia ancora che gli antichi astrologi abbiano scelto proprio lui come vostro astro guida? Dimostratelo oggi con fatti concreti, imponete le vostre idee e condizioni anche a chi è in alto. Per quanto riguarda l’amore, vive più nei pensieri che nella realtà, talvolta però anche i sogni servono.

BILANCIA Luna per due giorni in Ariete, un fuoco per i nostri sensi ma che brucia anche i vostri soldi. Però vista Venere così bella e Marte così appassionato, Giove quasi incredibile tanto è generoso, le spese in aumento sono per avvenimenti lieti. In ogni caso i soldi non vi mancano. Meno gentile questa Luna nei confronti dei concorrenti professionali e avversari, ma anche in questo caso sarà un’azione corroborante perché mette in libertà energie nascoste o trattenute, finalmente direte quello che pensate veramente.

SCORPIONE I coniugi si rincorrono sulle scale dell'incomprensione, consideratela come una ginnastica che farà bene al fisico, dedicatevi anche a qualche attività sportiva all’aperto, il massimo sarebbe nuotare nel mare delle isole. Ma adesso scriviamo una parola che state aspettando: miglioramenti per quanto riguarda il campo pratico della vostra vita, soprattutto le finanze. Questo weekend Mercurio ha un video per voi… Come il bel Filippo in Temptation Island, anche Nettuno pescherà un tipo niente male, dal fondo del mare. Un po’ pazzo, un po’ geniale.

SAGITTARIO Luna in Ariete risveglia il desiderio d’amore, procura qualche occasione intrigante alle persone che sono alla ricerca di un nuovo legame. Avete sempre Venere in edizione speciale, aiuta a sognare una vita in due che lasci spazio all’allegria, ai giochi leggeri dell’amore. Tutte cose che danno respiro al matrimonio appesantito dalle tante responsabilità per i figli, per la casa, per i parenti anziani. Il matrimonio è scritto nel vostro cielo, non potete scappare anche se credete di aver superato l’età.

CAPRICORNO Le relazioni familiari sono le più esposte alla pressione della Luna che sarà per due giorni in Ariete, ma visto che poi l’avrete in Toro… Perché creare adesso discussioni e polemiche? Liberatevi dall’ansia di fare e di disfare, avrete sempre Mercurio presente quando dovrete dare il via alle nuove iniziative e alle nuove relazioni. Rilassatevi al mare o in posti d’acqua, evitate persone che non vi vanno, ritrovate le amicizie e partite alla riscoperta della famiglia e dei suoi valori, fieri delle vostre radici.

ACQUARIO Venere lancia frecce verso il matrimonio, non possono mancare le discussioni in casa e con i componenti del clan familiare, come se tutta la parentela fosse in partenza per qualche avventura. Questo è positivo, significa che siete in movimento e che la vostra vita, On the Road, passa da un obiettivo all’altro, ma in fondo siete attaccati alla vostra bella casa, alle comodità. Luna nel sexy Ariete inaugura le vostre personali Olimpiadi che saranno soprattutto gare professionali.

PESCI Mercurio in opposizione interessa i rapporti stretti, le associazioni di lavoro o di affari, il matrimonio, ma anche incontri passeggeri di tipo passionale. Non sarà di tutto riposo, specie quando si scontrerà con qualche Luna ostile, preparatevi quindi a qualche momento di nervosismo e di ansia.

Venere è per voi positiva e agisce anche nel campo finanziario, sfruttate la sua benefica influenza anche oggi perché il suo influsso si intreccia con Luna in Ariete, che transita proprio nel vostro settore del patrimonio. Certe occasioni di guadagno devono essere sfruttate.