L'oroscopo del 27 dicembre 2024 di Branko

ARIETE Anche in questi ultimi giorni l’attenzione va al lavoro ma anche ai doveri sociali che fanno parte della vostra vita. Accende l’entusiasmo questa Luna prima nello Scorpione poi in Sagittario. Passionale e romantica insieme, e voi avete bisogno di vivere un’atmosfera da film d’amore, mentre i familiari preferiscono l’argomento “interesse”. Se non ve la sentite di chiarire con i soci, allontanatevi con i vostri amici. I viaggi sono favoriti tutto il periodo.

TORO È ancora stressante la Luna in Scorpione, ma solo per qualche ora di questo venerdì che comunque porta grande intensità nella vita emotiva, che si riflette nei tipi di persone e di situazioni in cui vi trovate. Qualche incontro potrebbe provocare sentimenti a cui non siete abituati, ma sono comunque esperienze positive. Forte all’attaccamento ai beni materiali, ma Giove insiste: dovete introdurre elementi (persone), nuovi nella vostra vita, che è già cambiata moltissimo nel 2024.

GEMELLI A parte qualche momento di Luna nervosa durante il week-end, le stelle vi preparano una situazione molto intrigante per l’amore. Mercurio non è ancora ideale per affari e lavoro, ma influenza le vostre idee, che voi metterete in pratica magari lunedì. Lieve indisposizione nella salute, ma basta essere disciplinati e potrete fare un gioioso brindisi al nuovo anno e al vostro amore. Un nuovo amore potrebbe arrivare prima del 3 gennaio.

CANCRO Tutto quello che si è concluso nel 2024, doveva succedere ed è giusto così. Saturno non gradisce i rami secchi, in nessun rapporto. Parliamo di rose sfiorite perché oggi si fa sentire Urano dal Toro, segno che vi porta sempre occasioni concrete, potete tentare un’impresa ardita. Il capitolo “collaborazioni” non è ancora risolto del tutto. Il solo intuito non basta per garantire risultati, le finanze dipendono dall’andamento generale. Un nuovo progetto entusiasma la famiglia.

LEONE Venere in opposizione disturba un quadro astrale intenso e ricco di spunti felici per la vostra vita e per il vostro lavoro. Ma questa sibillina Venere è arrivata al momento giusto, vi aiuta a scoprire la verità delle persone e delle situazioni che si presentano. Quale verità vi interessa? Sempre positiva l’influenza di Marte-Mercurio, avete il giusto orientamento e idee felici nel campo pratico, ma pensate pure a una breve vacanza. La fortuna arriva dalla direzione che non guardate.

VERGINE È ancora Mercurio che instilla una sotterranea inquietudine, mette zizzania tra fratelli, o ostacola i viaggi. Nei rapporti di lavoro la tensione dipende dal fatto che siete alle prese con una nuova iniziativa. Costruite una nuova immagine di voi stessi. Ridate parole e gesti gentili, Luna splende in Scorpione tutto il giorno, certamente avrete contatti con persone che arrivano da fuori, affascinate dalla vostra personalità. Appassionati in amore, mali stagionali permettendo...

BILANCIA La verde Venere guarda con affetto voi è il vostro caro amore, così bello accanto all’albero di Natale. Marte vi regala un notevole fascino, Giove si comporta con voi come un Babbo Natale… Splendidi doni vi offrirà il destino, ma - attenti! - tra il pungitopo augurale ci potrebbe essere anche una spina che voi non vedete, affascinati come siete dalle palline rosse… la vostra mente è come una telescrivente, fortuna finanziaria. Questioni domestiche-familiari.

SCORPIONE C’è nell’aria di festa un segnale del vostro risveglio alla vita e alla gioia di vivere, ma siete un po’ disorientati e non riuscite a capire l’importanza di un cambiamento. Sempre in tempo di tagliare, anche a costo di andare incontro a delle incognite. Non avete detto voi stessi, un giorno non lontano, che la vostra vita è una meravigliosa incognita? Le stelle vi vogliono audaci. L’ultima Luna del 2024, prima di uscire dal vostro segno, porterà una inaspettata emozione d’amore.

SAGITTARIO Non male, anzi benissimo: una grande porta si apre verso il futuro, partite subito con le nuove iniziative professionali e finanziarie, approfittando di Mercurio ancora nel segno e della Luna che arriverà domani. Sarete attivi fino all’ultimo minuto e fate benissimo, previsti guadagni sopra la media. Toscana è la vostra patria, con la sua arte, i suoi colori, profumi, la sua gente, il cielo. Toscana come punto ideale d’arrivo anche nel 2025, cioè, raggiungere la bellezza.

CAPRICORNO Avrete il coraggio di mettere in gioco tutto di voi stessi? Un rischio che vale la pena di correre. Un magnifico presepe sarà la vostra vita! Non vogliamo dire che le statuine saranno tutte di preziosa porcellana ungherese, e non importa: ormai avete capito dove puntare e su quali valori. Le stelle vi danno la possibilità di dimostrare al mondo intero quello che valete realmente. Sarà vostro il privilegio di chiudere l’anno e iniziare 2025.

ACQUARIO La magia di questi giorni di festa viene riflessa dal cielo per voi. Siete diventati ancora più generosi e altruisti. Le stelle premiano sempre la bontà. Il giorno è un po’ confuso a causa della Luna in Scorpione, però è molto positivo per gli incontri professionali e di affari, ma attenti a non credere a tutti quelli che vi promettono mare e monti. Dopo mezzanotte l’amore chiede e pretende una più coinvolgente intimità.

PESCI Iniziate oggi con Luna ancora nello Scorpione, che ritornerà ancora più produttiva lunedì e martedì dal Capricorno, a preparare l’itinerario del grande viaggio che pensate di intraprendere nel 2025 verso il futuro.

Apritevi con gli amici, non solo quelli che conoscete da tempo ma anche con le nuove conoscenze nate di recente. Concedetevi un po’ di spensierata compagnia questa sera, scordate impegni e doveri, rendete felici anche le persone che avete vicino.