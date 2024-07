L'oroscopo del 28 luglio 2024 di Branko

ARIETE Venere vi immagina sdraiati sulle bianche spiagge e voi siete pazzamente felici, ancora di più se vi trovate in Grecia, vostra patria di elezione - tutto è nato lì, tutto è conservato lì, sull’Olimpo. Un momento speciale per l’Ariete che conta la benevolenza di tutte le stelle, soltanto Luna ultimo quarto potrebbe sembrare un po’cupa, però la fase nasce nel vicino Toro e vi porta nuove occasioni di guadagno. Muovetevi in più direzioni, sempre in compagnia del caro amore.

TORO Nella notte si è formato ultimo quarto di Luna nel vostro segno, come sapete è una fase non proprio spensierata o frivola, ma può risultare utilissima per i vostri affari. Quello che non riuscite a combinare oggi, sarà possibile ottenere domani e nei prossimi giorni, Mercurio è ben piazzato in Vergine, vostro campo della fortuna. Affrontate qualsiasi viaggio, anche Venere vi lascia tranquilli nel posto che avete scelto per la vacanza o solo per il relax domenicale. Urano apre una via così nuova da restare incantati.

GEMELLI Troviamo tutti una certa inquietudine quando la Luna cambia nel segno che precede, oggi è nato ultimo quarto in Toro, fase che non ha molta dimestichezza con i sentimenti d’amore e di passione, ma esercita un importante influsso sulla famiglia, figli genitori. Considerando la impagabile protezione di Marte e Giove nel vostro segno, anche questa domenica diventa un trionfo di sentimenti e passioni. Attenti solo nelle nuove conquiste, verificate prima di buttarvi anima e corpo.

CANCRO Ultimo quarto è la fase più intimista della Luna, la gente si chiude in se stessa, pensa ai propri problemi e gli altri passano vicino senza essere visti. Però oggi cambia in Toro, posizione creativa e produttiva per voi, soprattutto per gli affari finanziari. C'è di più, la congiunzione Luna-Urano produce circostanze di fortuna ma soprattutto dà il senso matematico che non sempre avete in affari. Amore: due labbra vi seguono e minacciano baci feroci. Viaggi, mare.

LEONE Anche di domenica qualcuno lavora, rischia, investe, apre, chiude… Luna diventa ultimo quarto in Toro, interessa le questioni finanziarie, comprese banche e borsa, ma non è abbastanza sostenuta dal vostro Sole. Tenete però presente le idee che sbocciano, programmate le iniziative pratiche per i giorni della vostra Luna nuova, dopo il 4 agosto. Non dovete invece rimandare incontri d’amore, Venere nel segno è impaziente di vedervi felici, sente la mancanza di quelle belle risate che una volta si udivano per tutta la spiaggia.

VERGINE Aumenta la stanchezza, ma oggi non avete bisogno di faticare, le ottime occasioni finanziarie sono portate oppure annunciate per domani dalla Luna ultimo quarto in Toro. Non è tanto merito di questa fase specifica, quanto dell’aspetto che forma con Urano e poi con Mercurio nel vostro segno. Bastano questi due pianeti per organizzare e vincere una gara professionale e finanziaria. Oggi sarete impegnati con l’amore e con gli amici che vengono da lontano. Sarà amore? Chissà…

BILANCIA I semi gettati non sono ancora germogliati, ma già si notano segnali di una certa ricchezza, diciamo così, certamente è ben visibile il miglioramento delle condizioni materiali. Tante cose, rapporti, collaborazioni sono dietro le quinte, ma prima di settembre saranno già a un punto di crescita molto buono. Oggi, causa Luna un po’strana, la gente si mostra nervosa e aggressiva, voi invece no. I pianeti dell’amore Venere e Marte vi rendono giovani, innamorati, ricambiati.

SCORPIONE Dal matrimonio al divorzio, quante commedie sono state scritte su questo tema e con voi Scorpioni come fonte di ispirazione. Figuratevi, l’amore è convinto di fare di voi ciò che vuole. Cosa che potete anche accettare, ma vi deve essere garantita una bella porzione di passionalità, che non è facile ottenere questa domenica dominata dalla Luna ultimo quarto in Toro. Discussioni costruttive sono protette da Mercurio, ma se c'è un segreto in voi lasciatelo lì. Marte però insiste: dai, spogliati, andiamo a letto.

SAGITTARIO Luna cambia in Toro, segno che nel vostro oroscopo rappresenta il settore del lavoro e anche della salute. Noi prendiamo in esame la professione e gli affari, tutte le attività a contatto con il pubblico. Nonostante Mercurio parecchio contrario alle iniziative finanziarie, proprio questa Luna consente una revisione dei conti personali, della famiglia, dei figli. Per spezzare la noia, compratevi qualcosa di bello. Vogliamo precisare che il Toro non è soltanto un ragioniere o un cassiere, possiede anche virtù amorose, che peraltro nemmeno nasconde. Provare per credere.

CAPRICORNO Gioite, le stelle vi stanno preparando una magnifica conclusione di luglio, tutte disposte in modo da non ostacolare nessuno dei vostri progetti. Persino Luna ultimo quarto in Toro, segno che rappresenta per voi la ricchezza, oggi porta guadagno. Ma noi che siamo gli ultimi romantici ricordiamo che dovete vivere l’amore e ciò che comprende la vita di coppia, anche le discussioni. Mai però arrivare alla litigata vera, non è da Capricorno. Mantenete sempre il vostro stile.

ACQUARIO Atmosfera un po’tempestosa. Primo perché abbiamo contro il Leone, segno che rappresenta i vostri rapporti stretti, in positivo e in negativo, ma l’odierno malumore è provocato dalla Luna ultimo quarto in Toro, meglio rimandare iniziative importanti di tipo economico. Marte è sempre dalla vostra parte, risveglia le corde della passione, sapete affrontare anche questioni complicate, che sono comunque meno complicate di come si presentano. Bello l’amore, davanti a due occhi che vi supplicano non avete difese. Gola infiammata.

PESCI Spostamenti e viaggi un po’faticosi, ma si tratta di intoppi che affrontano tutti in questo periodo, voi comunque arriverete felicemente a destinazione.

Mercurio si dimostra stressante, una certa cautela è richiesta nella salute anche per la pressione di Marte, Luna ultimo quarto invece non è male per le piccole questioni domestiche. Nasce in Toro, segno amico che vi offre gratuitamente sempre un aiuto anche per le questioni molto personali, diciamo che è un po’ consigliere e un po' amante.