L'oroscopo del 28 settembre 2024 di Branko

ARIETE Le condizioni di progredire ci sono, siete in grado di esprimere la vostra personalità in ogni settore anche nel lavoro, ma qui non siete sempre diplomatici. Questa volta invece dovete superare voi stessi per approfittare di questa splendida Luna in Leone, punto della vostra fortuna. Bellissima per le amicizie, propizia incontri insoliti e una conoscenza esaltante, che cancella ogni malumore lasciato, appunto, dal lavoro.

TORO Mercurio, il pianeta degli affari, dei contatti, degli accordi, è positivo. Nonostante le difficoltà e le pressioni che possono nascere nei rapporti stretti - Venere e Luna sono contro - le vostre iniziative personali viaggiano bene. La vostra astronave simboleggiata da Urano il futurista, viaggia verso il futuro e presto vedrete le luci di un’alba strepitosa. Marte salva discussioni amorose con la sua energica passione.

GEMELLI Diplomatica, scaltra, fortunata - questa Luna passata in Leone e forma un aspetto molto positivo con Mercurio da una parte e Giove nel vostro segno. Questo quadro astrale ci sarà anche domani, non vi dovete arrabbiare o scoraggiare se non vi riescono oggi tutte le iniziative professionali e finanziarie. Privilegiate l’amore, questa sera sarete travolti dalla passione di Venere, al massimo della seduzione. Viaggi si.

CANCRO Da un po’ di tempo, le Lune più interessanti si presentano verso il fine settimana. Un puro caso naturalmente ma intanto oggi e domani avete un’ambiziosa Luna in Leone, per gli affari e anche per la vostra bellezza. Vi sembra incredibile che quella postazione della Luna possa donare al vostro viso e alla vostra pelle un colore ambrato, ciò è dovuto a Venere nel punto massimo dell’amore, della passione, del divertimento, della fortuna!

LEONE Oggi dovete prendere tutto! Straordinaria la forza delle idee che fa nascere Mercurio in Bilancia, siete capaci di giudizi profondi e insolitamente taglienti, per quello che è il vostro dolce carattere. Ma questa è certamente opera di Venere nello Scorpione. Luna nel segno apre ufficialmente il vostro autunno d’amore, forse risveglia anche il sogno di un nuovo amore, il desiderio di una famiglia, un figlio… speranze che avranno in Giove tutto il sostegno.

VERGINE Marte resterà in quella posizione creativa per il lavoro e molto stuzzicante per l’amore. In più avete una Venere straordinaria in Scorpione, positiva anche per gli affari e tutte le questioni scritte, iniziate con carte, contratti, fatture. Luna autunnale arriverà nel segno lunedì, potrete ottenere grandi risultati anche all’estero, in luoghi diversi, con persone nuove. Amore: innamorati come prima, più di prima.

BILANCIA Gli auguri di buon compleanno arrivano oggi dalla Luna in Leone, lasciate parlare anche le vostre emozioni, non importa se potranno sembrare ingenue o infantili, faranno almeno capire a chi deve capire che non siete fatti di ghiaccio e quel Marte quasi odioso in Cancro, che ha tolto molto slancio al vostro atteggiamento amoroso. Saranno premiati tutti gli sforzi, ogni rinuncia. Dovete solo attendere la vostra Luna nuova del 3 ottobre.

SCORPIONE Profumo di fiori d’autunno. Non avranno magari l’abbagliante splendore delle rose di maggio, ma sono più resistenti alle intemperie della stagione. Venere nel segno, la giovane stella dell’amore, è provocata ma anche stimolata dalla Luna in Leone. A dire il vero quella Luna è più curiosa dell’andamento della vostra attività professionale, voi avete completato il compito che vi siete assunti? E l’avete consegnato?

SAGITTARIO Come spesso accade nella vostra vita da turisti, la vostra forza e la fortuna sono rappresentate dalle amicizie bellissime e relazioni sociali importanti. Questo vostro talento è oggi esaltato da Mercurio in Bilancia, potete anche iniziare a scrivere mémoire della vostra vita e del vostro amore, ispirati da una Luna super in Leone. Affari: attenti, la concorrenza userà tutti i mezzi per ostacolarvi!

CAPRICORNO Mercurio negativo disturba la concentrazione e rende nervosi. Malanni da stress, fastidi alle anche e ai bronchi, ma niente di tanto importante perché non possiate vivere un meraviglioso weekend. Saturno, il vostro pianeta guida, procura situazioni adatte alla vostra riuscita. Venere in postazione magnifica, e poi Nettuno eroe romantico… Volete di più? Ma queste è amore!

ACQUARIO Andrete subito in tilt per la Luna in Leone, si tratta di una opposizione planetaria che avrà anche uno stimolo per incontrare e discutere con gli altri, per esprimere qualcosa che tenete come un peso sul cuore. Mercurio ottimo in Bilancia, un viaggio vi farebbe tanto bene ma se avete in progetto una operazione finanziaria di alto livello, vi conviene impostare sotto la Luna nuova il 3 ottobre, una Luna da miracolo economico. Venere si trova momentaneamente a Broadway.

PESCI In arrivo influssi passionali, avrete l’occasione di riscattarvi e di far vedere quanto siete sexy. Amore, noi due finalmente. Se c’è un amore che vive solo nei vostri sogni, Venere lo renderà concreto.

Marte è conquistatore. La bravura professionale sarà riconosciuta, lanciate le vostre proposte, accettate offerte. Se c’è una questione che vi interessa particolarmente, affrontatela il 2-3 ottobre sotto la Luna nuova in Bilancia.