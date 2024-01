L'oroscopo del 29 gennaio 2024 di Branko

ARIETE Questo è il vostro anno della ricerca di un nuovo spazio professionale, persino il potere è una mèta che dovete avere sempre davanti ai vostri occhi di fuoco, ma ci vuole concentrazione, capacità di giudizio e senso degli affari. Luna nel segno della Vergine è perfetta, transita nel punto giusto per le vostre attività, non dovete far altro se non dimostrare il talento. Realizzato il guadagno, ritrovate l’amore. Più serietà nei sentimenti.

TORO Luna rende il cielo astrale nuovamente azzurro, colore dei Pesci, segno che vi manda il ricco influsso di Saturno per gli affari, Nettuno invece trasforma in una musica l’amore. Nuove conquiste all’ordine del giorno, Venere è una brava guardiana anche delle risorse economiche. La strada da seguire è quella che porta avanti insieme alla famiglia, quella di nascita e quella creata con il matrimonio. Gravidanze, paternità.

GEMELLI Qualche negativa Luna capita anche ai migliori. Eccola, oggi transita ancora in Vergine e manda nervose influenze sui rapporti con le persone vicine. Fate attenzione all’irritabilità, ma se saltano fuori tensioni nascoste in voi, lasciatele andare. Tante volte cerchiamo di reprimere le emozioni, per il bene di tutti, ma poi scoppiano da sole. Le vostre sensibilissime vie respiratorie richiedono cure della nonna (tisane).

CANCRO Nelle conquiste dovete rallentare, la situazione sentimentale non è ancora giusta, le stelle dell’amore iniziano a risplendere nel mese dei Pesci dal 18 febbraio. Questa Luna in Vergine è di grande aiuto per l’attività professionale, carte, conti. Tutte le questioni scritte avranno la supervisione di Giove e troveranno una soluzione positiva, alla fine. Pazienza in famiglia con i figli, il coniuge. Pazienza con voi stessi.

LEONE Ottimamente sollecitato da tutte le stelle il settore del successo, concluderete gennaio con risultati più che soddisfacenti nel lavoro e finanze. Cercate di approfondire meglio i rapporti con soci, collaboratori, approfittate della disponibilità di persone autorevoli per chiedere qualcosa di più. Probabilmente chiederete molto di più, e questa Luna finanzia- ria ve lo consente. Un cuore innamorato e appassionato, non sempre compreso.

VERGINE Molto del vostro 2024 si gioca in questo periodo, gennaio-febbraio, almeno per quanto riguarda nuove iniziative e partenze nel lavoro. Luna anche oggi nel segno forma cinque strepitosi aspetti con i pianeti del Capricor- no e Toro. Al primo posto si piazza Marte con la sua esuberante forza e fiducia in se stesso, scalate con il suo aiuto quell’alta montagna davanti ai vostri occhi color nocciola. Amore o carriera? Scegliete voi.

BILANCIA Dobbiamo attendere l’ingresso del solerte Mercurio nel segno dell’Acquario, dal 5 febbraio, per poter dare previsioni più sicure nel campo finanziario. Quella grande partita professionale che avete in mente di giocare quest’anno non è messa in discussione da questi transiti così faticosi, per il fisico e per la mente. Certamente dovrete rinnovare le collaborazioni. Giochi di potere persino in famiglia.

SCORPIONE Le stelle vi hanno organizzato un finale del mese con tanti fuochi d’artificio, primi fra tutti Marte e Venere. La vostra sensualità, famosa nello zodiaco, si completa con l’eleganza e charme di Venere, un viaggio reale o solo col pensiero verso una nuova felicità. In casa fate finta che non sia successo nulla, non avete sentito nulla, ricominciate. Però pretendete che vi lascino in pace, almeno questo!

SAGITTARIO Noiosa pressione della Luna, si intromette anche nel vostro incontro d’amore, è consigliabile un po’ di riposo, perché batte verso i vostri punti deboli nella salute. Trovate un pretesto anche per liberarvi di certi impegni e progetti che non vi interessano, allontanatevi per primi da persone che vi annoiano. Dopo sarete più vivi in amore e più determinati nel lavoro. Il Sagittario chiude gennaio partendo alla scoperta di se stesso.

CAPRICORNO Il mese di gennaio è sottoposto al governo del vostro segno e quest’anno ha mantenuto tutte le promesse, siete protagonisti anche oggi, con un quadro astrale davvero senza uguali. Dopo tanti deserti attraversa- ti, una mano fortunata vi conduce in una verde oasi. Potete vincere, guadagnare, ottenere, progredire, ma il primo compito deve essere conquistare una completa e duratura felicità in amore. Auguri.

ACQUARIO Dopo Plutone, e naturalmente il Sole, i pianeti veloci devono ancora arrivare nel segno. Una nuova corsa al grande successo e all’amore inizierà nella settimana dal 5 all’11 febbraio, Mercurio e Luna nuova saranno con voi. In questi giorni pensate a come costruire un piano d’azione e d’attacco al palazzo professionale che vi interessa. La vostra ambizione non ha confini, il cuore supera tutte le barriere.

PESCI Il mese si concluderà con un’altra Luna ben più generosa di questa in Vergine, opposta a Saturno e Nettuno, due sogni che si contrastano. Non avete ancora le idee chiare, riflettete ancora un giorno e poi deciderete chi prendere e chi lasciare. Sensazione di instabilità pure nella salute ma non fatevi condizionare da quel che dice la gente. Lasciate a casa il malcontento, presentatevi agli altri in modo smagliante.