L'oroscopo del 3 agosto 2024 di Branko

ARIETE Nelle prime ore del mattino è ancora difficile la Luna in Cancro, non agita solo lo stomaco ma anche la vostra testa, pensieri in confusione. Nel pomeriggio invece inizia il novilunio in Leone, fase perfetta per affrontare e risolvere problemi e incomprensioni nei rapporti stretti. Prorompenti influssi nel settore pratico. Venere in Leone è più interessata al divertimento e all’amore, ma sollecitata dai pianeti "ricchi" porta sulla vostra strada occasioni d’affari che riescono. Gli incontri erotici lontano da casa sono invece un regalo di Marte.

TORO Passerà la delusione portata da un collega, collaboratore, superiore o dipendente. Ma ancora più bruciante è lo sgarbo di un parente acquisito attraverso il coniuge. Sono in costante aumento degli influssi sulle finanze, ma dopo le ore 11:00 Luna passa in Leone ed entra in fase di novilunio, mette la famiglia al centro delle attenzioni. Se vi trovate lontano, tenete sempre i vostri contatti. La pausa richiesta dalle stelle è salutare. Profumo di donna per l’uomo Toro, conquiste facili.

GEMELLI Innamoratevi dell’amore, poi troverete anche qualcosa di concreto. Bisogna evadere dal solito tran tran, da troppo tempo seguite solo carriera e profitto. Il cuore, rappresentato da Venere in Leone, protesta. Un amore grande, una felicità lungamente inseguita, una prova di amicizia e un successo sociale, una vittoria in tribunale, un investimento che mette al riparo dalla crisi. Tutto questo è scritto nel cielo di questo primo weekend d’agosto influenzato dalla Luna nuova in Leone. Avviso: la cicogna non ha lasciato il vostro cielo.

CANCRO Occhi aperti: non si può mai sapere da dove e come potrebbe spuntare una grande occasione per i vostri affari! Se restate chiusi nel vostro guscio nulla accadrà, il fortunato Giove non lancia nulla dal cielo, se non è meritato e ottenuto faticosamente. Bene, invece, se avete spontaneamente concluso rapporti che non corrispondono alle vostre ambizioni e che ostacolano la creatività. Adesso, con Luna nuova in Leone, ritroverete il vostro stile di vita.

LEONE È dai primi di luglio, che siete continuamente alla ribalta sul palcoscenico delle nostre stelle, siamo certi che siete protagonisti anche nella vostra vita quotidiana - lavoro, professione, affari. Noi diciamo che non dovete mollare finché non avrete ottenuto quello che volete, anche nella vita personale in famiglia e in amore. Arriva nel segno la Luna che diventerà nuova domani, lo start di una nuova vigorosa e felice partenza. Sposatevi al più presto, fate figli, immenso amore.

VERGINE Non è necessario fare tutto oggi, sappiate però che Urano chiede di eliminare qualche vecchio progetto di lavoro - collaborazione, superato anche sotto il profilo tecnico. Verrà l'amore e questa volta avrà negli occhi il riflesso verde di Venere, che arriverà nel segno lunedì, dopo l’evento Luna piena in Leone. Significa che tra un mese esatto avrete voi questo tipo di Luna certamente la più rinnovativa e proficua per lavoro, ma anche per un riassesto generale della vita coniugale e familiare.

BILANCIA La gamba destra è leggermente zoppicante, a causa della Luna in Cancro, attenti a non inciampare, le donne dovrebbero rinunciare ai tacchi alti. La tensione con le donne vicine si calma non appena la Luna entra in Leone, vostro settore del buon umore e dei grandi incontri. Improvvisamente iniziano transiti amorosi e passionali, una vera valanga che travolgerà uomini molto sensibili al fascino femminile. Restate pure nel vostro ritiro signorile, noi vi auguriamo che possa essere Porto Cervo, Porto Ercole, Capri o Cortina… Ma vi divertirete anche sulla spiaggia libera.

SCORPIONE Nessuno può compromettere il lungo e faticoso lavoro che avete fin qui sostenuto, ma c’è una persona odiosa nel vostro ambiente, vigilate. Allontanatevi senza problemi, oggi inizia Luna nuova in Leone, tra un mese esatto sarete perfettamente inseriti in un nuovo processo professionale. Forse non c’è bisogno di farmaci ma una cura di vitamine, fisicamente siete esauriti. Questa Luna non dà soddisfazioni immediate ma nasce nel segno del successo, prepara il terreno anche per le prossime conquiste sentimentali. Il cuore può già andare alla ricerca.

SAGITTARIO Siete vicini alla verità, anche questa è una conquista della vostra estate, che raggiunge oggi e domani il punto massimo Luna nuova in Leone è una partenza simbolica verso una nuova stagione della vita, che vi ritroverà ottimisti ed entusiasti più di prima, ma anche più maturi. Come guadagnare se vi trovate in vacanza? Questo lo sapete voi, io dico solo che la fortuna si presenta anche con le nuove conoscenze, amicizie. Amore è come una fresca anguria, mantiene una temperatura piacevole fino a lunedì.

CAPRICORNO Tenetevi stretto il vostro oro, vi fa sentire sicuri e ricchi, ma diventa anche il talismano per propiziare la buona sorte. Lo sapeva bene Cleopatra, che si ornava di oro e pietre preziose, simbolo di potere certamente ma soprattutto vanità di una donna bella. Attenti a chi incontrate sotto Luna nuova, è una persona di successo come voi, è un amante verace e appassionato proprio come lo siete voi. Bella la vita!

ACQUARIO Due giorni di Luna in opposizione, per di più in fase di novilunio, aspetto non leggero per i rapporti di vecchia data, coniugali e professionali. Buttatevi sull’erotismo, visto che avete Marte super sexy e un Giove comunque disponibile per le nuove conquiste. Il segno che ottiene il maggior consenso passionale, durante il weekend, è proprio l’Acquario. Agitati i rapporti con le persone vicine, invece sono molto buone le notizie economiche che vi mandano persone lontane.

PESCI Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, se non avete accanto il vostro amore. È ancora amore questa Luna che passa dal dolce Cancro al sofisticato Leone, le persone sole non devono gettare le armi, un nuovo incontro può avvenire in qualsiasi momento, in ogni luogo.

Però è sempre il mare che chiama forte, mare come metafora della vita che si muove, cresce, trasforma… Nel matrimonio bisogna parlare di più, dirsi tutto. La prossima settimana sarete già coinvolti in discussioni professionali e finanziarie, che rischiano di essere interminabili.