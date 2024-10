L'oroscopo del 3 ottobre 2024 di Branko

ARIETE Momentaneo riposo del guerriero, ancora per oggi dovete portare pazienza e far passare tutta questa Luna nuova in Bilancia. Ogni vostro rapporto stretto professionale o affettivo, viene esaminato da questa fase lunare che nel vostro caso è ancora più severa perché avete contro anche Marte. Sbalzi di umore da tenere sotto controllo, nervosismo nel matrimonio e in amore. Chi ha ragione dei due? Bisognerebbe sentire l’altra campana.

TORO Molto positiva questa Luna nuova nel segno del lavoro, importante anche per la salute, indicata per iniziare cure o diete, intuitiva per quanto riguarda affari e attività in genere. Il senso del commercio, investimento, guadagno da vendite e acquisti, è molto sviluppato, il solo problema è Venere. Avete la sensazione che l’amore non vi corrisponda, non vi dia abbastanza anche come passione fisica. Provocate per primi, Marte è sexy.

GEMELLI È uno spettacolo osservarvi, ascoltarvi, seguirvi… illuminati dal Sole in Bilancia, successo in pubblico, ispirati dalla Luna nuova in affari, e protetti da Giove, il più grande. Era ora! Le stelle fanno vedere la bella faccia, ma c’è sempre qualche astro contro, cosi è la vita. Amore, progetti di maternità e paternità, figli da sposare. Tante novità e scoperte, persino troppo e in una volta sola.

CANCRO Guardatela sul calendario Luna nuova, è indicata con un disco scuro, resta sempre due giorni e mezzo vicino al Sole, esercita forti influssi sull’uomo, animali, piante. Fase indicata per cure disintossicanti, seguite una dieta leggera. Stressante per tutto ma utile per fare un esame della vita personale, situazione domestica, rapporti con la famiglia. In amore vi salvano Marte e Venere, siete belli quando amate.

LEONE Fase Luna nuova ottima per l’attività e gli affari, riporta la voglia della sfida nella professione e associazioni ma c’è anche un delizioso profumo di guadagni extra. Utilissima per un controllo delle questioni scritte, visto che nasce in Bilancia è preziosa per consultare articoli di legge, specie se riferiti alle proprietà immobili, divisioni tra fratelli - qui il rapporto non è ideale. Venere vi vuole presenti e molto dolci con le donne della vostra vita.

VERGINE Un inizio d’autunno d’oro per voi della Vergine e la cosa ci fa molto piacere è, perché noi ricordiamo anche Saturno in Pesci e Giove in Gemelli. L’azione della Luna nuova è presente nel campo del patrimonio, terzo giorno consecutivo, fa pensare che siete coinvolti in transazioni veramente importanti. Insistete, Mercurio continua con la sua protezione insieme a Venere e Marte. L’amore ritrova sensazioni un po’ perdute, nuove conquiste sexy.

BILANCIA Lontano, lontano. Come precisiamo spesso, questo benefico Giove transita nel segno che governa i vostri rapporti lontani, è instancabile viaggiatore e protegge anche voi, un appassionato amatore, che in questo periodo si sostituisce a Marte negativo. Ieri sera, alle 20:40, è nata questa Luna nuova personale del 2024, non è tanto sentimentale ma diventa vincente nei contatti e affari. Siate più internazionali.

SCORPIONE Le cure iniziate sotto Luna nuova, sono efficaci, però dovete continuare con la disciplina. Domani, quando questa Luna arriva nel vostro segno la sentirete come uno strillo delle anatre selvatiche in volo sopra una palude e ne sarete incantati. Dovete ritrovare lo spirito e la forma perfetta, per raggiungere il successo annunciato da tutte le stelle. Belle fantasie in amore. Sessualmente insuperabili.

SAGITTARIO È ormai certa una formazione nel lavoro, carriera. Favoriti cambi di residenza, anche all’estero. Chiedete consigli agli amici, visto che siete cosi popolari nel vostro gruppo, quando vi trovate davanti a un problema che non riuscite a risolvere da soli? Potrebbe trattarsi di questioni legali-amministrative, riferite a un contratto di lavoro, una compravendita. Anche nel matrimonio ci sono domande che chiedono una risposta.

CAPRICORNO Un giorno di relax, fisico e mentale, prima di ripartire alla conquista del successo e guadagno (i soldi non vi mancano nemmeno con Mercurio contro). Ancora pesante Luna nuova in Bilancia, ma si trova in un segno che influenza il vostro successo, avrete la giusta ricompensa nel mese dello Scorpione, che oggi rallegra l’amore con l’influsso di Venere, bellissima per le amicizie. Non avete faticato invano, avete fatto scelte indovinate, iniziato progetti anche rischiosi ma giusti per voi.

ACQUARIO Come segno d’aria siete gratificati dalla Luna nuova che si è formata nel segno fratello della Bilancia e che per voi rappresenta molto: speranze, nuovi ideali, nuovi propositi per l’anno che verrà. Fatelo strano, questo amore, magari Venere sarà a sorpresa e non vi manderà (almeno oggi) i suoi influssi di disturbo. Le nuove storie, relazioni di fresca data, devono trovare un ritmo più pacato, come è silenziosa Luna nuova - agisce sulla sfera professionale e finanziaria.

PESCI Succede che uno traffica e fatica, ma alla fine sente di non avere le gratifiche che aspettava e che si merita, così cade nella malinconia. Succede a voi dei Pesci, siete sensibili come una spugna del mare greco, assorbite tutto, anche il buono naturalmente.

Infatti, oggi potreste anche sposarvi, oppure andare alla ricerca di nuovi amori. Venere è una forza sentimentale e passionale ma vi porta fortuna anche nel lavoro, affari finanziari, insieme a Nettuno vi protegge durante i lunghi viaggi.