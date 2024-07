L'oroscopo del 30 luglio 2024 di Branko

ARIETE Condizioni ottimali per puntare su nuovi traguardi professionali e finanziari, ricerca di nuovi alleati e soci. Quelle prospettive che si sono già viste con la Luna in Toro, oggi sono ancora più evidenti sotto la Luna in Gemelli, perfetta per tutte le questioni scritte e per gli incontri che interessano lo sviluppo della vostra azienda. Non esageriamo se parliamo di azienda, ogni Ariete possiede un patrimonio personale che cresce, non sarete magari Elon Musk, ma possedete una mente che lavora come un computer. Giorno allegro per l’amore.

TORO Vi siete svegliati con la voglia d’amore, buon segnale e soprattutto una buona partenza anche per le questioni pratiche, nuovi fermenti nel lavoro. Mai dubitare nella riuscita! È importante fare questa precisione perché Mercurio quando tornerà in Leone cercherà di scalfire la fiducia in voi stessi, Venere per fortuna è già vicinissima alla Vergine. La famiglia crede in voi, così gli amici e il vostro amore. Sapere che siete desiderati farà dimenticare lo stress. Per quel che riguarda i vostri affari vogliamo ricordare un detto friulano: cuochi si diventa, rosticcieri si nasce.

GEMELLI Luna di luglio nel segno e come una sinfonia d’amore, sarete totalmente e follemente presi da una passione, vecchia o nuova non importa, ma nel caso foste ancora soli - pare incredibile con un Giove così - troverete proprio quello che cercate. Mettete in evidenza queste qualità e sarete felici: la comunicativa, la parola scritta e parlata, la voce, i gesti, lo sguardo, il sorriso, la luce nei vostri occhi, dove sembra vedere una sirena danzare… Prevediamo fortuna, sorprese al tavolo verde.

CANCRO Venere e Marte, pianeti dell’amore spirituale e fisico, sono positivi ma si trovano in posizioni un po’ distanti per la vita sentimentale, così pensate che vi manchi qualcosa. Ma siete voi che dovete dare di più. Questo pomeriggio inizia un crescendo astrale di incredibile intensità, che tocca ogni settore della vostra vita. Sarà la Luna nel vostro segno ad aprire agosto, mese non solo di vacanza per il Cancro ma anche di un nuovo accumulo di ricchezze materiali.

LEONE Stelle generose, Sole e Venere ricevono lo stimolo di una intraprendente e mondana Luna in Gemelli. L’amore e le relazioni affettive in generale vi faranno vivere una notte da leoni, ma in questi ultimi due giorni di luglio non fatevi scappare la possibilità di buoni affari. Voi avete in mente un affare, un acquisto, uno scambio, Giove assicura che sarà una scelta indovinata. Dopo il disturbo della Luna in Toro avete nuovamente una grinta eccezionale, ma non chiedete troppo al fisico.

VERGINE Luna in Gemelli, posizione dispettosa più che faticosa, ma riesce a creare qualche gaffe. Un vostro commento infelice potrebbe nuocere alquanto, risparmiate le critiche. Voi avete un gusto umoristico ma come critici non sapete essere tempestivi, vi fate condizionare troppo dall’umore di chi vi circonda. In famiglia è possibile un piccolo maremoto, nel mondo invece avete la possibilità di brillare, infatti nessuno è profeta in patria. Amore: per la gelosia, nulla è più terribile della risata.

BILANCIA Pensiero sentito in un film: io non mi sono mai fidato della Luna, non crea mai uguali due giorni di seguito. Effettivamente è un concetto che anche noi esprimiamo qualche volta nel nostro oroscopo, ma a voi diciamo che vi dovete fidare assolutamente della Luna in Gemelli per ben due giorni che sarà costantemente in aspetto con Marte e Giove, Venere e Sole. L’amore sarà presente nella vostra vita, a prescindere dalla vostra età e dalla attuale condizione. È straordinario per incontri sociali e nuove prestigiose amicizie, l’aria delle vacanze allontana via le preoccupazioni.

SCORPIONE Ripresa quasi immediata, dopo lo stress della Luna in Toro, questa in Gemelli è particolarmente indicata per prendere in mano tutte le argomentazioni finanziarie, meglio se con l’aiuto del commercialista oppure di un altro esperto. Un altro campo che riceve magnifiche sollecitazioni dai pianeti è quello dell’amore e delle relazioni sociali, qui dovete però ritrovare la semplicità e la naturalezza. Sarà certamente importante la relazione che nasce con una simile protezione astrale, così diventano anche più intensi i rapporti esistenti. Il coniuge è soddisfatto.

SAGITTARIO Il vostro nemico è Marte, non dovete dare la soddisfazione agli altri di vedervi arrabbiati o preoccupati. Giovani del Sagittario, avanti! Nel vostro lavoro, studio, nelle conquiste amorose e progetti matrimoniali, preparativi per un lieto evento. Cielo naturalmente più aspro per i nativi "anta", loro sentono di più Luna in Gemelli, sono nervosi e camminano tremando. Noi prendiamo in esame le configurazioni più evidenti ma è chiaro che il discorso non può essere generalizzato. Godetevi quindi la vostra meritata vacanza, tralasciando per ora transazioni e investimenti nuovi.

CAPRICORNO C’è una vostra caratteristica che si era un po’ perduta ultimamente ma oggi ritorna protagonista: scaltrezza. Scaltra infatti è la Luna nel danaroso Gemelli e anche Mercurio astro del denaro che non scherza. Avete due giorni a disposizione un cielo senza macchia, ritrovate la vostra capacità di saper convincere gli altri e di ottenere dagli altri, anche in amore si intende. L’amore prosegue a colpi di Luna: quando è bella siete innamorati, quando è negativa invece… Oggi è perfetta!

ACQUARIO Certo che nascono nuovi amori anche con Venere in opposizione, ma spesso presentano ostacoli fin dall’inizio, quindi meglio non investire troppo. Oggi però, incredibile ma vero, Luna in Gemelli vince su tutti gli altri pianeti e procura a voi tutti ore di intensa felicità. Nel caso dovesse nascere una storia nuova, anche in un paese straniero, accettatela. Quando noi cambiamo in amore o nel lavoro con Giove disponibile, non è mai una scelta sbagliata.

PESCI Non fate tanto i preziosi, se qualcuno volesse conquistarvi, alla fine cadrete. Sono amori momentanei, anche se qualcuno è vecchio, non importa, almeno chiuderete luglio con un trionfo di sentimenti e passioni.

Il tempo che passa ingentilisce la bellezza delle donne, così particolare e fine, non c’è bisogno di nascondere una piccola ruga, basta esibirla come fosse un diadema. Schiena, gambe, torace. Il fuoco del Leone provoca infiammazioni, ripetiamo l'invito al relax.