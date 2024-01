L'oroscopo del 4 gennaio 2024 di Branko

ARIETE Indietro non si torna. Questo vogliono dire le stelle che possono sembrare al momento molto severe, ma in realtà sono giuste. Non createvi subito problemi per Marte negativo, da oggi e fino al 13 febbraio in Capricorno. Considerate che transiterà nel vostro campo del successo, e quel segno rappresenta la sua esaltazione. Potrete anche voi raggiun- gere il successo che sognate, ma ci vuole pazienza. Ultimo quarto di Luna, un’improvvisa discussione nel matrimonio.

TORO Luna cambia fase nel settore del lavoro e del guadagno, interessa anche la salute. Visto l’incondiziona- to favore di Giove, da oggi esaltato da Marte in Capricorno, potete iniziare nuove imprese e affari, prendete in considerazio- ne tutte le possibilità che si presentano, oppure lanciate per primi le vostre proposte. Addio alle montagne del malcontento, l’anno nuovo porta una nuova storia da vivere - dimostrate chi siete, quanto valete, come sapete amare.

GEMELLI Oggi primo cambio di Luna del 2024, Luna Ultimo quarto in Bilancia, segno della vostra fortuna, cancella quello che voi stessi volete cancellare. Luna si associa a Plutone in Acquario, favorisce comunicazioni lontane, viaggi, risulta positiva anche per la legge. Manca un po' di amore, ma il cielo è comunque vivace per incontri e la vita sociale. E voi siete paghi quando brillate in società. Piccola ombra di Mercurio, proteggete i bronchi.

CANCRO La famiglia. Luna Ultimo quarto abbraccia il settore della casa, figli, genitori, matrimonio. Provocazioni anche nelle collaborazioni professionali da oggi e fino al 13 di febbraio agitate da Marte in Capricorno. Evitate qualsiasi esagerazione, aspettate che la burrasca passi. Ci sono tempi di guerra anche per il vostro segno però le provocazioni possono essere uno stimolo per fare sempre meglio. Imparate ad essere più furbi, i grandi pianeti sono con voi. Amore, io ti salverò, dice Nettuno.

LEONE L’importante è mantenere pace e armonia, con gli altri e con voi stessi. I disturbi ci sono, dice Giove, ma sono del tutto normali e inevitabili quando aumentano le responsabilità. Vale la pena di lottare. Da oggi ancora di più, ma Marte assume una magnifica posizione nel settore del lavoro e affari, darà energia al fisico ma nello stesso tempo rende troppo agitati. Luna Ultimo quarto è positiva per voi, significa che potete fare qualcosa di nascosto se non volete dire tutto al coniuge.

VERGINE Vi siete abituati al caos domestico, quasi non lo sentite più, ma in amore dovete ritrovare momenti di dolce intimità e possibilmente anche più entusiasmo per la passionalità. Insieme alla Luna Ultimo quarto, molto interessante per il vostro denaro (però sono previste anche uscite) arriva il primo energico influsso di Marte super positivo in Capricor- no. Transita nel punto dell’amore, amicizia, gioia di vivere propizia incontri incredibili.

BILANCIA Ultimo quarto nel segno, fase lunare un po' temuta perché significa la conclusione di un certo periodo e apre però la strada alle nuove partenze. Non preoccupatevi se vi sentirete un po' giù. Questo influsso chiama introspezione, e uno stimolo alla auto analisi, riorganizzazione della propria vita. Impegnativo l’ambiente famigliare, seguite i figli ribelli. Una nuova prova della vostra capacità di pazienza e di diplomazia sarà richiesta dal nuovo Marte in Capricorno.

SCORPIONE Marte e Plutone sono governatori del vostro segno. Il secondo comincerà presto a chiedervi conto di qualche azione del passato, ma da oggi fino al 20 gennaio sono entrambi due alleati dello Scorpione imbattibili, vincenti sul piano professionale e sentimentale. Il settore passiona- le è come un mare in movimento, e voi siete su una spiaggia assolata che aspettate l’arrivo di colui o di colei che vi porterà lontano. Qualche volta la vostra vita vi riserva sorprese incredibili.

SAGITTARIO La casa come un albergo, arrivi e partenze. Intendiamoci un albergo a cinque stelle, quanti sono i pianeti che vi seguono in gennaio: Mercurio, Venere, Giove, Urano e Plutone. Marte vi lascia oggi ma in Capricorno sarà guardiano delle vostre ricchezze. Influsso ottimo per i chirurghi, sportivi e anche i nativi che lavorano nello spettaco- lo. Amore: è facile essere forti con chi è più debole, perché più innamorato.

CAPRICORNO Attenti alla salute e ai problemi cronici. L’arrivo di Marte nel segno, che sarà magnifico per tutte le questioni della vostra vita, è disturbato dalla Luna Ultimo quarto in Bilancia. Ci sarà una tempesta, ma questo aspetto è importantissimo per un futuro successo nel lavoro, professione, affari. Tutti i pianeti sono a vostro favore, l’amore raggiungerà la vetta più alta grazie a Giove, che vi porta fortuna persino al gioco. Viaggi sì.

ACQUARIO Pensate già a nuovi acquisti? Per voi, per la casa, per i figli o per la vostra attività, ma anche per i viaggi, che le stelle consigliano di intraprendere più spesso. Bene, l’odierna Luna in Bilancia è eccezionale per le vostre finanze, Mercurio e Venere, fanno di questo giovedì il giorno della Befana. Siete in anticipo come è nel vostro stile, quindi non perdete un’eccitante battaglia d’amore che prevede per voi Plutone, meno parole e più fatti! Attenti alle illusioni però.

PESCI Luna Ultimo quarto in Bilancia, fase che significa la conclusione non solo di un anno ma di una precisa stagione della vita. Dal Capricorno e Toro arrivano vigorosi influssi di tre giganti: Marte, Giove e Urano. Indovinata una scelta istintiva in affari, quelle vostre idee che saltano fuori all’improvviso e fanno sempre sensazioni. Voglia di infedeltà da non assecondare, Saturno canta: amore restiamo uniti. L’inno della gioia è suonato da Nettuno.