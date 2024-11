L'oroscopo del 4 novembre 2024 di Branko

ARIETE Marte, il vostro pianeta di fuoco manda da questa mattina una fiamma bellissima dal Leone, che è il vostro settore dell'amore e della fortuna, transiterà fino al 9 gennaio 2025. Avrete la possibilità di trovare qualcuno da sedurre, oppure i sedotti sarete voi, se vi piace così. Può succedere oggi stesso, si uniscono per favorirvi in ogni campo, anche Luna, Venere e Giove. Dobbiamo ritornare al secolo scorso per trovare un cielo astrale tanto favorevole. Auguri.

TORO C'è sempre qualcuno che si intromette nelle vostre faccende, allontanate gli scocciatori e riuscirete in pieno. Dovete però stare attenti a non agire d’impulso e senza ragionare, anche in amore. D'ora in avanti avrete un temibile nemico nel vostro cielo, Marte in Leone, occupa la vostra quarta casa zodiacale, famiglia e lavoro, salute e doveri. Ma novembre è il mese dello Scorpione, riserva sempre momenti di alta tensione, ma porta anche successo e guadagno. Urano è con voi.

GEMELLI Una soluzione arrivata all'ultimo momento chiede una costante vigilanza, visto che da oggi in poi sarete sottoposti alle critiche, confermano Luna e Mercurio. Le finissime antenne della vostra intelligenza captano segnali importanti per gli affari, troverete in settimana il sistema per guadagnare di più. Cercate solo di moderare il gusto della polemica e della critica perché anche Venere è aggressiva per la vita di coppia. Vi salvate con la passione fisica, grazie a Marte in Leone.

CANCRO L'oroscopo generale è all'insegna dell’instabilità, che peraltro sarà una costante abbastanza a lungo, dovete tenerne conto quando impostate il lavoro e gli affari, ma il successo personale è assicurato. Questa Luna in Sagittario non è affatto male per gli affari, per viaggiare e allargare il giro dei vostri interessi, ma vi dovete svegliare dalla sonnolenza che produce Nettuno. Marte esce provocando trambusto, siete stanchi ed eccessivamente attaccati al vostro amore.

LEONE Alle quattro Marte è entrato nel segno del Leone, farà la guerra a qualche altro segno non certo a voi, fino al 9 gennaio 2025. Certo che sarete anche voi nervosi, a volte esauriti, ma possiamo assicurarvi che l'aspetto che si forma da questa mattina con Giove in Gemelli è una forza realizzatrice senza pari. Non dovete però disperdere energie in troppe direzioni, Sole e Urano restano negativi e provocano improvvise debolezze fisiche. Come amanti adesso siete perfetti.

VERGINE Nonostante il disturbo di Luna e Mercurio, avete notevoli risorse di forza mentale, tenete ben saldi i risultati fin qui ottenuti e difendete con le unghie di Marte in Leone la vostra posizione nell'ambiente professionale, il prestigio. Qualche nemico all'orizzonte, ma a questo siete preparati. Non dovete dare eccessiva importanza a contrattempi e discussioni di oggi e domani, mercoledì ci sarà un'altra Luna, il giorno 11 novembre ci sarà un'altra Venere, bellissima.

BILANCIA Stelle quasi clamorose per quelli che sono alla ricerca dell'amore, certamente bellissime anche per voi che siete già accompagnati o sposati. Questa Luna Sagittario fa calare il sipario su un periodo nervoso per la vita di coppia, causato da Marte in Cancro, che trovate questa mattina nuovamente grande amico della Bilancia. Resterà a lungo nel segno del Leone, che occupa nel vostro oroscopo, il punto più alto e bello, vi aiuta a volare lontano. Molta fortuna.

SCORPIONE Marte in Leone quadrato al vostro segno, provoca agitazione e anche problemi di tipo fisico, ma dovete sempre ricordare che transita nel settore del successo professionale e che proprio nel campo del lavoro risveglia la vostra ambizione, spinge a lavorare accanitamente finché il progetto che vi interessa non è realizzato. Meglio se cercate un'attività indipendente, perché questo Marte è anche egoista e capace di risvegliare le famose vendette dello Scorpione.

SAGITTARIO Lavoro intellettuale e creativo, cercate di condividere con gli altri le vostre esperienze e opinioni, difendete quello che ritenete giusto e importante, ma dovete anche rispettare il modo di pensare degli altri. Questo lunedì, caro Sagittario, inizia di già la vostra corsa del 2025, per questo dovete usare al massimo le energie che vi porta Marte in Leone, una forza bestiale. Molto bene per gli sportivi del segno, per i viaggi, cose legali, trasporto in amore molto appassionato.

CAPRICORNO La notizia principale è Marte in Leone, sarete liberi dalla sua pressione, soprattutto per quanto riguarda i rapporti di collaborazione e le associazioni. In questo momento, a parte qualche Luna difficile, non ci sono pianeti in posizione contrastante al vostro segno. Sarete liberi di trasformare la vostra posizione nei confronti del mondo, vogliamo dire che vivrete giorni preziosi per decidere la fine di un vecchio ordine delle cose e l'inizio di uno nuovo. L'amore ci sarà sempre!

ACQUARIO Dove esiste un'armonia davvero solida, nel rapporto di coppia o nelle collaborazioni, siete in grado di mettere grande energia nel lavorare insieme e l'uno per l'altro, malgrado la natura di Marte che da oggi occupa la vostra casa delle relazioni, Leone. Qui transita fino a gennaio 2025. Ma se c'è nel rapporto qualche ombra che voi tacete per “amore di pace”, a lungo andare può indebolire il rapporto stesso. Le stelle vi aiutano a mettere a posto le cose della vostra vita.

PESCI Il cielo sembra un po' ambiguo, Mercurio in Sagittario può rendere critiche certe relazioni di lavoro, Marte invece assume una formidabile protezione proprio nel segno che governa il vostro lavoro ed è molto importante anche per la vostra salute, Leone.

Che fare? Oggi è meglio stare fermi e riflettere, correggere, programmare e sistemare tutte le questioni scritte anche quelle riguardanti gli interessi familiari o coniugali. Non covate in silenzio le frustrazioni, sfogatevi.