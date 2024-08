L'oroscopo del 5 agosto 2024 di Branko

ARIETE Luna ancora nel Leone: ambiziosi, perseveranti, sensuali. Forte il richiamo della famiglia, non è più quella prigione che vi sembrava prima, indovinate iniziative nel campo dei beni immobili. Fortuna in affari. Le positive previsioni per la vita pratica oggi aumentano per la presenza di Venere passata nel segno della Vergine, ottima soprattutto per il lavoro e tutte le questioni finanziarie, naturalmente vi aiuta anche a riparare qualche errore di valutazione del passato.

TORO Luna è ancora pesante fino al tardo pomeriggio, non caricatevi di impegni, viaggiate con cautela. Tutto vi colpisce, tutto arriva direttamente al cuore, siete molto sensibili. L’amore è come un campo minato, questa è la vostra sensazione ma sarete smentiti da Venere che prende possesso della Vergine, cioè, del settore più bello e fortunato del vostro oroscopo. Il transito aiuta a superare le recenti incomprensioni coniugali, ma è forte soprattutto per le nuove conquiste.

GEMELLI Qualche tensione nel matrimonio è possibile, ma il coniuge in questo momento ha bisogno del vostro sostegno e del vostro affetto. La famiglia e la casa richiedono attenzione. È perfettamente normale accusare anche un po’ di stanchezza fisica, mettetevi in viaggio quando vi sentite più rilassati. Questo improvviso calo dell’entusiasmo, del tutto momentaneo peraltro, è provocato da Venere passata nella notte in posizione poco affettuosa, in Vergine. Forte emotività.

CANCRO Luna ancora in Leone è ambiziosa e coraggiosa, regala grinta realizzatrice, investe sul piano finanziario, ottiene prestiti, se necessario. Fate subito qualcosa approfittando anche di Venere che nella notte ha preso possesso della Vergine, dove ancora vi assiste il danaroso Mercurio, cercate di mettervi in contatto con le persone che vi serviranno per una prossima mossa professionale e di affari. Nuovi stimoli passionali, bellissime scintille in amore, vincite possibili. Cibo, cautela.

LEONE La personale Luna nuova si è formata ieri, oggi è ancora con voi e vi introduce nel vostro nuovo anno lunare che è un po’ come un Capodanno, si riparte. In ogni caso bisogna festeggiare in compagnia di amici, che vi saranno di grande aiuto nel prossimo periodo professionale, senza ovviamente trascurare la famiglia e il vostro caro amore. Venere vi saluta, ma assicura che avrà cura del vostro patrimonio economico. Una vacanza esotica sarebbe il top.

VERGINE Luna anche oggi in Leone, significa che quando arriverà nel vostro segno sarà ancora più forte e determinata, tenetevi pronti per un blitz professionale-finanziario. Una di quelle vostre imprese che riescono sempre a sorprendere gli altri, a trovarli impreparati. Ma la grande notizia del giorno riguarda la bella Venere che è arrivata nel segno durante la notte e sarà con voi fino al 29 agosto. Tutto il tempo in competizione con Marte e Giove, direttamente opposta a Saturno e Nettuno… Molte cose succederanno in agosto, alcune previste e altre no. Destino.

BILANCIA Di poche cose possiamo avere certezza, ma di sicuro del fatto che le promesse d’amore che vi vengono fatte da una persona, che arriva fino a voi anche da una isola lontana, sono sincere. Dovete credere a chi vi porta nel palmo della mano la Luna… Questa Luna nuova, terzo giorno in Leone, è la più bella in assoluto. In combinazione con Giove e Marte farà perdere la testa anche ai nativi sopra i 60 anni. Venere in Vergine, per voi è come se fosse in vacanza, quindi rilassatevi e non pensate al lavoro.

SCORPIONE Questa Luna nuova in Leone è stata sentita soprattutto dalle donne del segno perché era coinvolta anche Venere, organizzate anche oggi un sano relax se proprio non potete permettervi una vacanza. L’altra faccia di questa medaglia, naturalmente d’oro visto che si parla di Leone, è l’arrivo questa settimana di un’occasione formidabile per la vostra carriera e affari. Altra fortuna da oggi contribuisce una Venere attenta al denaro e al profitto, infatti si trova in Vergine, vostro segno delle occasioni di successo. I viaggi vi portano fortuna.

SAGITTARIO Molto meglio le situazioni e le iniziative lontane, sostiene anche oggi questa per voi fortunata Luna nuova in Leone, il mondo vicino e l’ambiente professionale è coinvolto in un trambusto generale. Marte vs Mercurio, cautela con i macchinari, gas, prudenza in viaggio. Venere passa in Vergine, transito abbastanza instabile, ma è pur sempre in un settore che per voi rappresenta il successo. Infatti dopo Ferragosto sono previste ardite iniziative professionali e cambiamenti radicali nelle vecchie collaborazioni. Sorpresa: nuovi matrimoni.

CAPRICORNO Ancora una volta siamo lieti di poter scrivere la parola che ci piace di più: amore! Nel corso della notte, Venere che è la prima messaggera dei nuovi amori ed è la conferma di quelli vecchi, è nuovamente in diretta dal segno amato della Vergine. Chiedete la Luna, ci sarà qualcuno che andrà lassù, la prenderà, ve la porterà.… Ma è così difficile convincere il Capricorno che è veramente amato e desiderato, il bisogno eterno delle certezze vi rende anche noiosi. Vita!

ACQUARIO Parole, gesti, azioni da misurare con attenzione. Luna è ancora in Leone e interessa il matrimonio in maniera particolare. Venere però è diventata positiva, da oggi transita in Vergine e non manca di lanciare pillole di saggezza. C’è chi si sposa, chi lascia, chi cerca, chi trova. Queste stelle sono bellissime e sostengono soprattutto voi che ancora cercate un amore vero, Luna sarà domani ispirata anche per qualche affare finanziario che voi combinerete in vacanza.

PESCI Saturno e Marte sono antichi nemici e quando si trovano in aspetto di quadratura uno contro l’altro diventano nemici anche della società, ma nello stesso tempo guardiani del vostro segno e delle vostre iniziative economiche, non mancano profitti, ma dovete stare molto attenti con il denaro perché da oggi Venere inizia l’opposizione della Vergine,

transito che porterà agitazione in tutti i rapporti stretti. Lo stress si combatte con frequenti intervalli di riposo completo. Non siete fatti per la vita spericolata, non in questo periodo almeno, amate con dolcezza e poesia.