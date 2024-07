L'oroscopo del 5 luglio 2024 di Branko

ARIETE Due giorni con Luna nuova nel segno del Cancro, l’accento cade su famiglia, casa e figli. Se non c'è nulla di urgente da affrontare, approfittate di questo silenzio nel cielo per ritirarvi nel vostro angolo, riflettete sui vostri atteggiamenti e orientamenti nei confronti del mondo che vi circonda. Il vostro pianeta Marte vi segue con la sua energia tutto il mese, sarà ancora più intraprendente-sportivo-appassionato dopo il 20 quando sarà in Gemelli fino a settembre. Cercate di arrivarci preparati, senza ansia di denaro. Venere incide sulla digestione, acidità.

TORO Conversazioni casuali con altre persone assumono una profondità emozionale tale da renderle molto importanti. Questo è un bene, il bisogno di profondità è richiesto nei rapporti con le persone vicine, ma oggi darete probabilmente la preferenza ai discorsi con persone con cui siete in rapporti di lavoro e affari. Luna nuova in Cancro è arrivata al momento giusto, sostituisce Mercurio che comincia a mandare critiche al vostro operato. Amore, per la verità, tutto deve essere chiaro e chiarito in questi giorni con Venere e Sole in Cancro. Passioni proibite?

GEMELLI Confermate le previsioni positive dell’inizio di luglio. Luna è passata nel vicino Cancro insieme a Venere, inizia a cercare nuovi affari per voi. Questa volta sembra aver sentito i vostri sospiri, parla di soldi più che di gratifiche morali e onorificenze. Il successo ottenuto diventa una gran bella cosa, ma l’amore e i figli chiedono bancomat. Sapete difendere le vostre ragioni e spingere in azione anche gli altri. Pensate di rivoluzionare la vita, forse anche l’amore? Prego accomodatevi, è il vostro momento.

CANCRO Nel cielo la vostra Luna più importante del 2024, in fase di novilunio aiuta a rinnovare il settore della vostra vita che ritenete in questo momento più importante, per il presente e per il futuro. È importante orientarsi verso un solo settore, privato o professionale, così non rischiate di disperdervi in troppe iniziative. Saturno, il pianeta che impartisce lezioni di saper vivere, è una buona autodifesa davanti alla concorrenza. Ma Venere nel segno canta la canzone più bella - quella della felicità di un amore ritrovato, oppure di un amore appena nato.

LEONE Prima dell’inizio della vostra stagione, Marte sarà positivo in Gemelli e non vi sarà più contro fino all'estate 2025! Pensiamo che questa sola notizia meriti uno slancio di fiducia e ottimismo, giustificato anche dalla presenza di Mercurio nel vostro cielo che, insieme a Giove e Saturno, diventa un cocktail astrale di occasioni felici e di successo. Neanche Urano in Toro oggi riesce a fare nulla contro, e allora riscoprite quella che è la vostra grande ricchezza in questo formidabile anno 2024: famiglia, figli, amore. Un viaggio al mare, sabato e domenica.

VERGINE Pazzi d’amore o, meglio, voglia di pazzia. Una bella estate se ci sono Marte, Urano e Venere che vegliano sulla vostra vita sentimentale, famiglia, lavoro. Anche la Luna sarà per due giorni perfetta per le iniziative professionali e di affari e questo non significa ancora che sarete ricevuti nel vostro ambiente senza osservazioni e riserve, quando Saturno transita in posizione critica bisogna essere sempre pronti a qualche contestazione. Ma se c’è una cosa che non vi fa difetto sono le parole, un fiume di parole, qualcuna centra l’obiettivo. Amore: conquistate con la vostra raffinata eleganza.

BILANCIA Per quel che riguarda l’estate, il meglio deve arrivare. Non fate i complicati, sono passati solo pochi giorni dal solstizio, tenetevi pronti per il vostro cambio di Luna il 13, sarà un primo quarto che porterà al trionfo l’amore. La prima stella ad augurarvi felici vacanze sarà Venere. I due giorni della Luna nuova in Cancro non sono ottimali né per il lavoro né per la salute, ma annunciano un prossimo nuovo lavoro, collaborazione, successo. Nel mese del Leone arriveranno anche nuove forze fisiche e stati d’animo più allegri.

SCORPIONE Arriva al momento giusto Luna nuova in Cancro, porta novità nel settore professionale e notizie sorprendenti da persone che vivono lontano, ma è una fase che richiede ancora un’attenta valutazione della vostra personale situazione finanziaria. Ci sono obblighi da sistemare, debiti fatti in primavera o in inverno o chissà quando… L’incoscienza dello Scorpione è nota nello zodiaco. Bello l'effetto liberatorio che produce Mercurio in Leone, voglia di trasgressione.

SAGITTARIO Abbiamo ancora una piccola perplessità all’inizio del giorno, conseguenza della Luna in Gemelli, ma poi entra in Cancro e voi dovreste subito chiamare un amico, che avrà avuto qualche problema personale ultimamente. Sappiate che con Nettuno in Pesci non si può stare mai tranquilli, specie se vi trovate al mare. Stiamo assistendo anche a una riunione tra fratelli, conferma Saturno, forse c’è qualcosa da spartire. Con il coniuge siete abbastanza fiscali: questo è mio, quello che è tuo è anche mio. Viaggiate, allontanarvi sarà un bene per tutti.

CAPRICORNO Le incognite nelle collaborazioni e altri rapporti stretti sono state annunciate sin dall’inizio della stagione del Cancro, quindi avete saputo tenere sotto controllo la situazione e i vostri soldi. E i problemi sono ancora presenti, oggi e domani, annunciati dalla Luna nuova, direttamente opposta al vostro segno, che rende agitata questa giornata, riservatevi frequenti momenti di relax, la salute ne potrebbe risentire. Non fatevi trovare da chi non vi garba, anche se fosse un parente stretto. Lo spettacolo è finito, domenica studierete una nuova tattica d’assalto al successo.

ACQUARIO Diversi vantaggi si sono presentati in questa prima settimana di luglio, Luna transitava nel campo della fortuna, oggi e domani in quello del lavoro e della salute, non perdete questa opportunità di agguantare un successo che sfuggirà a molti. Siete protetti dal punto di vista professionale e finanziario dal grande Giove e persino Venere, che ancora per qualche giorno sosta in Cancro, trionfa Luna nuova. Siglate le trattative in corso, definite nel dettaglio i rapporti di collaborazione. Nel campo affettivo siete piuttosto attivi dal punto di vista fisico, ma i pensieri dove vanno?

PESCI Cara famiglia. Le stelle sono dirette alla vostra bella casa, in città o in paese, al mare o in campagna, significa che dovete prendere importanti decisioni circa i beni che avete in comune con i parenti. Forse per questo Giove parla sempre di questioni legali, che interessano anche i figli sposati o divorziati.

Bene, oggi e domani sarete premiati dalla fortunata Luna nuova in Cancro, congiunta a Venere. Risolverete i problemi con una facilità sorprendente. L’amore c'è, la passione è una grande passione. È da un anno che non vi vediamo così ringalluzziti.