L'oroscopo del 6 agosto 2024 di Branko

ARIETE Luna è nella casa della professione, Vergine, dove incontra Mercurio - parole chiare in affari- anche Venere in quel segno gioca un ruolo importante per il successo. Dai genitori avete ereditato solide basi di buon senso e praticità, usateli. In quanto segno "cardinale" siete fuori da alcuni transiti pesanti, il momento è favorevole all’amore e al relax ma anche per operazioni d’affari improvvise. Giornata splendida per andare a far visite, per fare gite o viaggetti, anche in campagna.

TORO Un giorno che ci piace molto, dovete reagire positivamente agli stimoli astrali importanti per la vita privata e professionale. Ritrovate anche lo spirito umoristico, vi rende così simpatici in società. Luna bella, bellissima per gli incontri di ogni tipo. Non escludiamo vi possa portare anche fortuna finanziaria visto che è congiunta a Venere e Mercurio in Vergine. Quel segno rappresenta il punto più solare del vostro oroscopo, quello dell’amore e dell’allegria, divertimento e creatività.

GEMELLI Non tutti gli amanti hanno la possibilità di stare vicini, uno dei due è impegnato con la famiglia, parenti stretti, oppure nel lavoro. Tutto dovrete smaltire, rimandate le iniziative che richiedono un cielo più forte per essere realizzato. Tranquilli però, questo matrimonio si farà! Il problema odierno è rappresentato dalla tripla congiunzione in Vergine, Luna-Mercurio-Venere. È il momento di godersi il calore della vita familiare, c’è in voi una forma di amabilità quieta e semplice, gli amici vi apprezzano.

CANCRO Anche in vacanza, grazie a nuovi incontri favoriti dall’intensa partecipazione dei pianeti in Vergine alla vostra carriera e affari, troverete occasioni da non perdere. Luna si congiunge a Mercurio e Venere, in parole semplici si può dire che l’intuito abbraccia la concretezza sotto il benefico sguardo della fortuna. E come detto all’Ariete, diciamo anche a voi che siete senza pianeti negativi in quanto segno cardinale. Conoscete un Capricorno? Adesso si può fare tutto.

LEONE È nel vostro destino, dover sempre discutere con persone non alla vostra altezza, ma se è questo il prezzo del successo, accettate. Il giorno vive delle belle sensazioni risvegliate nel cuore da Venere e Luna, la magia degli amori di agosto prosegue. Il vostro cielo è colorato come un ventaglio veneziano, siete pronti per vincere, siete pronti per amare nuovamente? La domanda viene posta da Giove alle persone di una certa età che hanno già detto molte volte di non volersi innamorare più. Mai dire mai!

VERGINE Venere è la stella dell’amore anche quando arriva nel vostro segno, non esterna le sue caratteristiche romantiche e dolci, non vi fa perdere la testa. Tante persone che hanno Venere di nascita in Vergine spesso restano single, ma questo non significa che non sappiano amare. Oggi con Luna d’agosto nel segno insieme a Venere e Mercurio, farete cose grandiose, ma siete anche in grado di demolire dove è necessario farlo. Attivissimi in affari.

BILANCIA Terzo segno cardinale anche voi potete godere di una situazione astrale senza pianeti in aspetto negativo. Davanti a voi un giorno in cui potreste fare veramente molto, ma dovete stare un po’ attenti a Nettuno, pianeta dei farmaci, che è un po’ agitato nel settore della salute. Non fissatevi su qualche strana idea, basta fare vita sana, non muoversi troppo e inventare un nuovo sogno per la notte di Ferragosto. Siate affettuosi con le persone anziane e anche con amici anziani.

SCORPIONE Associazione fra amore e amicizia. Può darsi che fra tanti incontri che prevedono i pianeti in Vergine, segno amico che governa proprio le vostre conoscenze vecchie e nuove, possa nascere anche un amore. Le stelle si dimostrano scettiche davanti alle passioni che si sviluppano in un contesto sociale piuttosto calmo, ma visto che avete questa volta la spinta di un clamoroso Marte, capace di conquistare anche le pastorelle e i pastori dell’Irlanda, ci troviamo d’accordo con voi: questo amore nascerà. Giorno molto gradevole anche per le persone sposate.

SAGITTARIO Luna in Vergine si congiunge a Mercurio e Venere, naturalmente in dissonanza con il vostro segno, ma se le operazioni finanziarie sono state eseguite a perfezione, un profitto c’è. In caso contrario è proprio questo ammasso di pianeti, anche in altri punti del vostro oroscopo, che condizionano il vostro successo. Adesso troverete persone in grado di creare avvenimenti che possono facilitare il lavoro. L’amore invece lo dovete rinnovare da soli, giocate con la fantasia!

CAPRICORNO I segni che aprono una stagione vengono chiamati "cardinali". Anche voi siete nell’elenco nei quattro favolosi segni che contano su un cielo di stelle positive. Ancora meglio se avete ascendente Ariete, Cancro, Bilancia. Se invece dovete sistemare qualcosa proprio con questi segni, il giorno è giusto. Amati da Venere, potete oggi sistemare le questioni della vita affettiva, professionale, le amicizie. Questo è il periodo giusto per aumentare il proprio patrimonio. L’amore vi ha già conquistato.

ACQUARIO Alla ricerca del bello. Possedere una casa non basta, deve essere bella e ben arredata, così l’amore non deve scorrere sullo stesso binario, il cuore vuole sensazioni nuove. Insofferenti nel lavoro? Ma questo è un buon segno, significa che l’Acquario non accetta più le imposizioni impartite dall’alto, da persone che nemmeno conoscono il vostro lavoro, però prima di reagire seriamente dovete avere pronto il vostro piano B. L’amore no, è sempre quello, e non va mai cambiato.

PESCI Le provocazioni sono cominciate e dureranno ancora un po’, dovete farci l’abitudine, ma anche voi siete ormai pronti per lanciare le vostre sfide professionali. Magari non proprio oggi perché è forte l’opposizione dalla Vergine.

Luna e Venere, sono transiti che possono innervosire anche i coniugi che sono di solito calmi e pazienti. Da dove arriva il trambusto? Probabilmente da altre persone, che sono parte della vostra famiglia. Sorridete, nella notte di San Lorenzo una stella cadrà soltanto per voi. Molto relax.