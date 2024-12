L'oroscopo del 6 dicembre 2024 di Branko

ARIETE Luna bella nel punto dove serve di più - relazioni sociali, amicizie, mondo degli affari, incontri. Giorno piuttosto rumoroso ma vi piacerà, un crescendo che inizia al mattino e diventa piacevole in serata. Mai come in questo anno, Sole in Sagittario è stato tanto favorevole al vostro segno, a quelli di voi che ambiscono ad arrivare in alto. Parliamo anche dell’amore coniugale perché domani Venere entra in Acquario, angolo nascosto del vostro cielo e molto passionale.

TORO Le importanti situazioni e imprese sono al sicuro, aspettano magari il momento giusto per il salto finale - quello che porterà al risultato ambito e che è ormai alla vostra portata. L’odierna agitazione proviene dalla doppia dissonanza Luna-Marte, che fa pensare a problemi con le persone vicine. Il Sole spalanca una nuova porta davanti a voi. È arrivato il tempo di grandi cambiamenti che dovete iniziare presto, meglio se prima di Natale.

GEMELLI Non sarete completamente soddisfatti di questa giornata solo se sarete obbligati a vedere persone che non sentite emotivamente vicine. Il vostro punto forte è la comunicazione, però vi dovete aggiornare prima di forzare gli altri con le vostre idee. Non fate promesse che sapete di non poter mantenere. In amore sarete aiutati dalla fortuna che si presenta a sorpresa, oggi è benefica la Luna, domani lo diventa Venere.

CANCRO È quasi tutto vostro questo weekend sotto il segno del Sagittario, che può per altro diventare un collaboratore molto prezioso per voi. Perché lui arriva con la sua spavalda incoscienza dove voi avreste timore di spingervi. Per fortuna, Luna si fa molto più calma rispetto ai giorni passati, la fortuna farà capolino domani, quando Venere lascia la noiosa posizione in Capricorno ed inizia un transito in Acquario.

LEONE Luna in opposizione ai rapporti più stretti. Gli odierni contrattempi, la stanchezza nelle braccia e nelle gambe, le difficoltà con i macchinari e alla guida, sono causati più che altro da Urano contro Marte. Sono influssi che vi trasformano anche in amore. Fate un viaggio breve, un tesoro c’è, da qualche parte. P.S. Chi di voi desidera un figlio? Da domani Venere opposta a Marte è in grado di fare questa bella sorpresa ai giovani sposi.

VERGINE Il vento che soffia ancora dal Sagittario, staccherà qualche foglia secca. Se riuscite a prendere Saturno, in aspetto contrastante anche per la vostra famiglia, e promuovere da soli quelle azioni ormai inevitabili, ancora meglio. Oggi fatevi forti della Luna in Acquario, settore del lavoro, se lamentate poca fortuna in affari, domani anche Venere sarà in Acquario e vi darà una mano. Sabato o domenica, riunione familiare da non rimandare.

BILANCIA Anche oggi Luna in aspetto invidiabile per l’attività e gli affari, mentre agisce Mercurio in Sagittario, la posizione migliore per il vostro segno. Avreste mai detto all’inizio della stagione che l’autunno sarebbe finito con un mare opportunità? Nettuno agita bene tutte le acque. Famiglia: Aldo Cazzullo sostiene che con i figli bisogna mettere di mezzo il cellulare, altrimenti non ascoltano, ma Saturno propone mezzi tradizionali e molto efficaci - dialogo frontale.

SCORPIONE Sbucciami, canta Cristiano Malgioglio, in una delle sue canzoni sensuali, magari per Mina, atmosfere tipicamente da Scorpione che ritroverete nel vostro rapporto di coppia, conquistate all’istante nuovi amori. Luna negativa in Acquario, domani anche Venere, ma per molti questo è appena l’inizio di un nuovo capitolo esistenziale. La musica in amore suonerà sempre, in cielo ci sono tante stelle per voi, Nettuno per primo.

SAGITTARIO Un’altra vita. Tutti quelli che si preparano da tempo a una nuova partenza, nel lavoro o nel privato, sono invitati ad essere pronti allo start. Ancora oggi Luna nel punto giusto, il viaggio sarà più agevole. Nella situazione generale così difficile, siete quelli che riescono a fare tutto con energia ed efficacia, risultati certi. Siete ancora troppo assenti nelle questioni di famiglia, frettolosi nel matrimonio, ma questa agitazione è dovuta al nuovo che inseguite.

CAPRICORNO Nelle unioni la passione ha un ruolo predominante, è facile scambiare un’attrazione fisica per il grande amore. Ma visto che non siete inglesi e il sesso lo fate volentieri, accettate questo regalo di Venere che vi lascia prima della sua partenza. Insieme a Urano fa nascere amicizie potenti per la vostra carriera. Saturno vuole mettere in chiaro la vostra posizione in un certo ambiente, poi farete una revisione delle relazioni professionali. Tutto va fatto però con un sorriso.

ACQUARIO Amore. Questo è la Luna di dicembre nel vostro segno e domani mattina vi sveglierete tra le braccia della stella più splendente e amorosa, Venere. Vale la pena di sopportare le frecce di Marte in Leone, quando uno sa di andare incontro a un breve ma intenso periodo di felicità assoluta e di amore, anche eventuali separazioni coniugali non sono poi così traumatiche. L’amore, a volte, è una faccenda molto dura. Contatti professionali OK.

PESCI Il weekend sarà segnato da un primo quarto di Luna che dovete rendere indimenticabile voi stessi.

Proseguono invece le lotte professionali, qualcosa può sfuggirvi dalle mani, mentre cresce una sensazione di ambiguità in certi rapporti professionali (non solo). Nelle trattative finanziarie, in particolare, dovete essere prudenti se non conoscete bene le persone che propongono “grandi affari”. Guardatevi dalle illusioni.