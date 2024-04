L'oroscopo del 9 aprile 2024 di Branko

ARIETE Un piacere per noi scrivere il vostro oroscopo, in questo mese di verde vestito, colore di Venere anche oggi congiunta alla Luna nuova: ragazzi, questo è amore, è passione! Una stagione di compleanno davvero speciale, non manca nulla, ma possono mai mancare discussioni e confronti diretti? No. Ma sotto l’influsso di questo cielo primaverile almeno voi avete il privilegio di essere voi stessi, sempre. Aquile libere in libertà.

TORO Forse non avete ancora realizzato che non ci sono pianeti contro. Potrà esserci qualche Luna storta, manca il diretto influsso del Sole e dei due pianeti in Ariete, da qui momenti di stanchezza e di malinconia, ma il patrimonio personale non è in pericolo. Anzi, nel pomeriggio arriva Luna nel segno e si congiunge a Giove, vi troverete sottomessi alla passione amorosa. Uno sguardo sulle cose fatte negli ultimi 12 mesi.

GEMELLI Grazie alla passionale presenza di Venere in Ariete, l’amore va incontro a giorni più sereni e appaganti, anche se Marte è sempre una fonte di disturbo per il matrimonio. Però quando si presentano lune belle come questa odierna, voi riuscite a fare tutto, a superare nel lavoro anche quelli che sono partiti prima di voi. Fate qualche passo clamoroso, Luna vi protegge fino al 19 aprile. Voi siete nati per stupire il mondo e per essere ammirati.

CANCRO L’instabilità è un po’ la caratteristica del periodo arietino, fino al giorno 19, oggi viene confermato dalla Luna in mattinata ancora in Ariete, insieme a Mercurio e Venere. Questi influssi pesanti sembrano più difficili perché si sono presentati insieme, consigliamo perciò di sfoltire l’agenda degli impegni e di controllare atti scritti, transazioni, acquisti, vendite. In serata Luna in Toro crea un’atmosfera più sensuale in amore.

LEONE Magari non andrete sulla Luna, ma potete ottenere la Luna nel lavoro, affari, investimenti lontani o all’estero. L’aspetto che vi porta fortuna è Mercurio congiunto al Sole, un efficace mediatore e agente che difende i vostri interessi. Vertenze legali, se ne avete necessità, da inoltrare, in previsione del prossimo Giove in Gemelli. Riservate la serata alle riunioni di amicizia. Amore illuminato da una fantastica Venere.

VERGINE Non perfetta la situazione domestica, il matrimonio aspetta le rose di maggio, i vostri gonfiori e stiramenti potrebbero essere usati per le previsioni del tempo, i soldi volano… Eppure, qualcosa nasce, arriva! È ancora in azione Luna nuova in Ariete, segno a cui vi lega un’antica amicizia, che spesso diventa collaborazione professionale o attrazione amorosa. In quel segno agisce Mercurio, che già in serata trasforma le idee in azione concreta. Luna infatti passerà in Toro.

BILANCIA Più scontri che confronti utili, nel lavoro. Ma se voi sentite, e non certo da oggi, che con certe persone il dialogo non può continuare, perché insistete? Opposizioni, osservazioni gratuite, in una parola più chiacchiere che critiche. Così fa pensare Luna nella prima parte del giorno ancora in Ariete. Verso sera si avvicina al Toro e andrà meglio anche in amore. Vi possono togliere tutto, ma non un amore passionale!

SCORPIONE Obbligatorio il richiamo anche sulla salute quando la Luna cambia fase in Ariete e dà una sua utilità, protegge le cure e le visite mediche, aiuta a liberarsi dalle cattive abitudini alimentari, eccessi. Qualche volta vi piace star male… Chiarite i conti con le persone del vostro passato. Con questa energia mentale di cui vi nutrono astri infuocati in Ariete, molto vivi questa mattina, riuscite a essere convincenti e a vivere un eccitante conflitto sessuale.

SAGITTARIO Partenza di primavera. Terzo segno di fuoco, siete favoriti dalla Luna nuova in Ariete che vi protegge con la sua fortuna. Anche in amore. La sorpresa per le persone sole potrebbe essere un nuovo innamoramento, anche i coniugi sentiranno il dolce invito di Venere. Anche se non avete quella gran tecnica in corse d’amore, saprete creare un’atmosfera hard, e avrete persino i complimenti di Marte.

CAPRICORNO Dovete calmarvi e disciplinarvi da soli, Luna riesce ancora a riportare a galla energie negative, cosa che non vi potete permettere in un momento così importante per il lavoro e per la vostra famiglia. Vi stordisce questa esplosione di luce, ma Venere in Ariete dice che avete bisogno di luce, per leggere chiaro e fino in fondo in voi stessi e negli altri. Puntate però sull’essenziale. Questa sera confidatevi con amici.

ACQUARIO Appuntamenti con specialisti nel ramo che vi interessa, dal notaio ai datori di lavoro, finanziatori, agenti di ogni tipo. Giove insiste con le assicurazioni. Quale che sia il problema o le questioni da affrontare, molte stelle sono con voi! Osate qualche impresa molto fuori dal normale. Venere sembra una fanciulla dipinta da Botticelli, vi porta fortuna sotto la Luna nuova. In serata però obbligatorio relax, Luna cambia.

PESCI Luna è cambiata nel settore del patrimonio. Concluderete una nuova impresa o una questione finanziaria con la protezione di cinque corpi celesti solidi. Da questo pomeriggio Luna sarà in Toro congiunta a Giove, per due giorni consecutivi, in aspetto creativo e coraggioso con il vostro Marte e Saturno. Successo che non si discute.

Amore: lui e lei, come due pesci legati insieme da un filo d’oro.