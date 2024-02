L'oroscopo dell'11 febbraio 2024 di Branko

ARIETE Bella domenica e bella partenza se avete deciso di trascorrere la giornata in qualche posto turistico, Mercurio è ottimo. Luna si riposa oggi, dopo il tumulto del novilunio nel mare dei Pesci e sollecita la memoria, riporta in mente ricordi d’amore alle persone di una certa età. Voi imparate in fretta, siete ottimi collaboratori in qualsiasi azienda o ente. Potete portare avanti gli impegni con facilità ma dovete stare attenti a Marte stancante.

TORO È la Luna che tanto avete atteso sin dal primo giorno di febbraio, parla d’amore. Forse ancora non c’è ancora la sicurezza di cui il vostro segno ha bisogno come dell’aria, ma ci sono novità che stanno arrivando, una dopo l’altra che in qualche modo confermano quanto siete in grado di ottenere. Mercurio si mostra instabile, rimandate qualche confronto, riprenderete tutto sotto la vostra Luna primo quarto il giorno 16.

GEMELLI Agitazione, impulsività, piccole esplosioni nel matrimonio e nella vita domestica. Basta una Luna in Pesci e voi andate in tilt, ma anche il coniuge, a dire il vero, non scherza. Niente di nuovo, siete nati agitati, in senso buono, andate quindi per il mondo, con determinazione e voglia di vincere. Gli occhi innamorati, splendenti come sempre, forse con un tratto di malinconia, appena appena…che cosa ricordate?

CANCRO Come segno d’acqua siete favoriti dalla Luna in Pesci, che influenza le relazioni affettive, famiglia e amore, ma può mandare un raggio di fortuna pure alle questioni economiche. Anche se oggi è domenica, tenete gli occhi bene aperti, gli incontri di amicizia e le relazioni sociali sono protetti da Giove, non escludiamo un incontro con gente importante e autorevole, avrete favori. Un faccia a faccia in amore, Venere è curiosa di vedere chi vincerà.

LEONE Se ancora non lo conoscete, presto farete conoscenza con un ortopedico. Questo per dirvi che dovete essere prudenti nel movimento fisico, Mercurio preme sulle ossa, gambe, ginocchio. Marte sarà da martedì in Acquario, preparatevi per le nuove contestazioni. La domenica è sotto la protezione di una buona Luna, potete organizzare bene il lavoro, programmare impegni e appuntamenti. Un brivido passionale in serata come fosse un primo incontro.

VERGINE Tutti i contatti più stretti assumono una tonalità emotiva, forse vi è difficile capire i punti di vista degli altri, attenti se dovete trattare delicate transazioni che richiedono pensiero chiaro e obbiettivo. Occhio alla Luna nel doppio Pesci, produce due effetti distinti: agita i vecchi rapporti, propizia nuovi incontri. Le battaglie sono belle quando uno sa che potrà vincere alla fine. Venere in Capricorno è il massimo per le conquiste.

BILANCIA Mercurio vi aiuterà di certo a uscire da questo intenso momento esistenziale, necessario e inevitabile, perché siete davanti ad un rinnovamento, ma che richiede tempo - per i grandi cambiamenti in casa o nel lavoro abbiate pazienza ancora due giorni, Marte passerà in Acquario, sarà la vostra forza. Per quanto riguarda l’amore, voi avete sbagliato le previsioni, non l’oroscopo. Il bello è che si può sempre ricominciare da capo.

SCORPIONE Scuri in volto, non sembrate nemmeno innamorati come invece assicura Venere positiva e ancor di più Luna in Pesci. Dovete evitare di cadere in una di quelle crisi che non si sa quando cominciano né quando finiscono…le persone vicine devono avere tanta pazienza con voi. Alcuni influssi possono logorare il fisico, cautela, ma la mente originale va per la sua strada e non segue il suffragio universale. Questa è la vostra forza vincente, la libertà.

SAGITTARIO Fatto il controllo medico che qualche tempo fa abbiamo consigliato? Se la risposta è affermativa, oggi e domani sarà più facile convivere con una Luna difficile, critica anche per la famiglia. Circospezione pure nelle questioni economiche. Il positivo di queste influenze instabili è che vi permettono di capire chi vi è amico e chi no. Tra le nuove persone che entrano nella vostra vita c’è qualcuno che vi può portare lontano.

CAPRICORNO Prendetevela con chi volete (o con chi voi sapete), ma proprio non dovete prendervela con voi stessi. Avete dato davvero molto, Come vostro solito, forse troppo e tutto in una volta, avete tentato e ritentato… adesso cercate nuove compagnie. Giove significa gioia di vivere, apertura verso il nuovo, capacità di realizzare e guadagnare. Il vostro successo sarà memorabile. Un incontro felice…è dietro l’angolo.

ACQUARIO È un errore imperdonabile da parte vostra assumere un atteggiamento sonnolento, pigro, proprio oggi che le stelle sono così attive. Figli del futuro, cittadini del mondo, esseri fuori dall’ordinario, spezzate la catena che vi lega a situazioni passate, Plutone, il grande rinnovatore, rappresenta le ricchezze in senso lato (da lui deriva il termine plutocrazia). Vi sentite vinti in amore? Allora vuol dire che siete innamorati sul serio.

PESCI Luna nel vostro segno congiunta a Nettuno, il musicale. Se andrete a Sanremo, vi piazzerete tra i vincitori. Siete in un giro astrale fortunato per l’attività, per gli affari, ma anche per lo studio. È un periodo molto buono per gli esami e per le varie prove che devono affrontare i giovani Pesci. La Luna forma due splendidi aspetti con Venere e Marte, potrebbe nascere un tenero e romantico amore. Inizia la stagione di nuovi incontri.