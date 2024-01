L'oroscopo dell'11 gennaio 2024 di Branko

ARIETE Questa è la Luna nuova di gennaio, nasce in Capricorno, simbolo del successo ma anche segnale di sconfitte. I nuovi arrampicatori sociali, che voi potete vedere in TV dalla mattina alla sera si scatenano sotto questa Luna. Voi no, mettetevi in disparte per un giorno e osservate, ascoltate. Domani sarà un'altra Luna ma l’amore vi aspetta anche stasera. Vorreste avere sempre vicino la persona amata e non vergognatevi per questo. Consigli medici.

TORO Praticamente...fortuna. Questo è per voi Luna nuova in Capricorno in aspetto con Giove e Urano, pianeti che mandano influssi straordinari per affari e lavoro, toccano anche le corde più sensibili del vostro carattere. La vostra è anche una personalità artistica, non solo commerciale, siete figli di Venere. L’amore trionfa questo giovedì con Marte, che porterà vittoria anche nelle conquiste d’amore. Ripartite però dalla famiglia, chiarite i malintesi del passato.

GEMELLI Un atteggiamento un po' esaltato vi si perdona in amore, non certo nei rapporti professionali, nelle collaborazioni. Non vogliamo dire di mettervi in unangolo, perché non è da voi, si tratta solo di aspettare un po’. Luna tornerà professionale e ambiziosa domani. Saturno è un architetto ed è il costruttore di un vostro futuro successo, di una gratifica ormai alle porte. Non siete voi il problema, ma la situazione ambientale irrequieta.

CANCRO Luna cala di luce nel campo delle collaborazioni, un buio momentaneo ma in grado di mettere in azione gli avversari. Nel caso di novità, associa- tevi con persone che abbiano maggiore esperienza o età. Essere ottimisti non significa mettere la testa nella sabbia per non vedere gli ostacoli. Marte è un ostacolo duro, non lanciate provocazioni oggi. Malintesi e scarsa comunicabilità nel matrimonio. Ansiosa rincorsa nelle conquiste d’amore. Rilassatevi fino alla prossima Luna.

LEONE Un giorno d’oro per l’attività e gli affari. Luna nuova nasce nel punto giusto per sollecitare incontri con nuovi possibili soci, ma soprattutto la congiunzione Venere-Mercurio esercita un ottimo influsso per i beni immobili e altre proprietà. Investite in oro, che peraltro è la vostra pietra astrale. Donne Leone molto belle in questa penombra lunare, attirano l’interesse degli uomini più giovani. Marte infatti significa amante giovane.

VERGINE Un giorno importante per organizzare la vostra vita. Luna nuova in Capricorno garantisce almeno una circostanza di fortuna, chiude un periodo e apre un nuovo percorso, se lo cercate e lo volete. Novilunio nel settore dell’amore, figli, Marte si esalta in questo periodo, consigliamo di ripartire dalla vita sentimentale, famiglia, figli e genitori. Il bello arriva in serata quando i vostri sensi si scatenano, sarete una sorpresa per un amante nuovo.

BILANCIA Ogni nuovo passaggio di Marte richiede cautela nella salute, moderazione nell’attività fisica, prudenza con i macchinari. Sarà in aspetto contrastante fino al 13 febbraio, però il giorno di San Valentino sarete nuovamen- te competitivi nel gioco della passione. Oggi non siete nemmeno mentalmente freschi, occupatevi solo dell’amministrazione domesti- ca. Luna nuova è pesante ma lancia segnali positivi per la famiglia e per i figli.

SCORPIONE Ormai le stelle hanno deciso, siete coinvolti in un periodo di potenti cambiamenti emozionali che interessano la famiglia e la casa, le collaborazioni, la vostra evoluzione interiore. Quest’ultimo è il processo-cambiamen- to più importante, sollecitato da Plutone in mattinata congiunto a Luna nuova. Ultimi giorni di Plutone positivo, affrontate un problema domestico, coniugale, entro il 20. Insistete con il sogno di un nuovo amore (se lo cercate) o una casa nuova, l’avrete.

SAGITTARIO Questa Luna nuova in Capricorno è importante e positiva per scelte economiche, intrapren- dente per il lavoro e gli affari, ottima per i nostri studenti. Non manca qualche fastidio, conseguenza di Saturno pesante, ma avete il beneaugurante influsso di Venere (amore), Mercurio (incontri felici), Giove (fortuna). E poi – amici, amici, amici! Portate la vostra gioia di vivere agli altri, siete amati. Provocate il bello, il buono, il positivo. Una cura per i capelli.

CAPRICORNO Oggi nasce la vostra personale Luna nuova del 2024, apre la porta di un periodo esaltante per la vostra vita professionale, emozionante per gli affetti. Tenete presente anche momenti di incertezza e scontentezza per come vanno le cose, questa fase si appesantisce di simboli e ideali. Se cercate un posto di lavoro con la massima autonomia fatevi avanti. Cielo ottimo per iniziare le pianificazioni di complesse negoziazioni. Marte è sexy, Nettuno protegge i vostri sogni.

ACQUARIO Nell’attesa della Luna che accompa- gnerà nel vostro mese, concentratevi sulle cose belle e piacevoli della vita, date un’occhiata all’estetica, lo specchio rivela tracce rimaste dai tempi di Marte in Scorpione. Oggi Marte avverte della possibile presenza di nemici, persone che agiscono contro di voi. Amore: chi dice che il Toro sia geloso, non conosce voi. Non ritornate ai tempi degli antichi romani, quando rimproverate il coniuge.

PESCI Era scritto nel cielo sin dall’inizio del 2024, doveva arrivare un’importante gratifica nel campo pratico, morale o materiale. Una notizia anche per i giovani nello studio o nel lavoro. Infatti, questa Luna nuova in Capricorno accanto a Plutone vince i negativi Venere e Mercurio, viene potenziata da Marte, perciò: azione! Chi è il tipo che vi viene incontro? Dice che lo manda Marte, quindi è un amante per le giovani donne. Marito un po' noioso, ma gli si vuole tanto bene.