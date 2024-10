L'oroscopo dell'8 ottobre 2024 di Branko

ARIETE Luna splendente in Sagittario permette di portare in superficie le emozioni, sentimenti, pensieri e i ragionamenti. Aiuta a scaricare l’attenzione accumulata da Marte negativo, non pensateci troppo, ricordate piuttosto di essere sempre desiderati in amore, ma lo stress c’è, non lo si può negare. Conservatevi per una nuova battaglia. Giovedì Luna cambia fase in Capricorno, importantissima per studiare la possibilità di creare prestissimo un vero capolavoro. Intensità in amore.

TORO Preoccupazioni domestiche o sentimentali prendono troppo spazio, i conflitti creati da questa Venere non sono poi così impossibili da eliminare, anzi in qualche caso porta nuovi amori o una nuova amicizia che avrà un ruolo importante nella vostra vita. Convincetevi che le stelle che incidono sulla riuscita materiale sono molto disponibili. Plutone in Capricorno produce ricchezze, trova risorse, e giovedì sarà anche un perfetto sensale per trovarvi un amore molto molto sexy.

GEMELLI Ottobre alterna giornate limpide (le famose ottobrate) ad altre burrascose. Oggi la Luna in Sagittario provoca una situazione nervosa nei rapporti stretti, in questo ordine: prima nei rapporti di lavoro, poi ve la prenderete con il compagno di vita, e infine con voi stessi. Siate generosi e amichevoli verso tutti, ciò che avete costruito adesso comincia a dare i suoi frutti, non rovinate la bella atmosfera di Giove, che vi rimprovera di non dare il giusto rilievo alla passionalità.

CANCRO Prosegue l’influsso positivo della Luna, in Sagittario diventa preziosa per tutte le trattative di lavoro, affari, atti scritti, cose legali. Avete l’occasione di sistemare i problemi, battete il ferro che è caldo fino alla Luna in Capricorno. Marte certamente sta portando cambiamenti importanti nelle vostre relazioni strette. Stretti, stretti, nell’estasi d’amor, sono gli amanti dello zodiaco Marte e Venere. Una vera sagra dell’amore. Dopo tanta pioggia, i boschi sono pieni di funghi… sapete riconoscerli?

LEONE I tre segni di fuoco sono oggi e tutta la prossima notte interessati da una Luna molto calda per il rapporto d’amore, finalmente. Emozioni, sesso e samba, anche per voi che avete una certa età. Dobbiamo farvi un complimento: il Leone sa nascondere molto bene gli anni. Sotto il profilo pratico avete un eccellente Mercurio che darà un forte stimolo al cambiamento, anche di una certa situazione privata o familiare, ancora imbrigliata nella rete di Venere.

VERGINE Un giorno con Luna impegnativa per le cose di famiglia, genitori e figli. L’amore, inteso come trasporto tra un uomo e una donna, è più passionale di sempre. Voi avete davvero bisogno di sentirvi desiderati, perché voi stessi siete in grado di amare moltissimo. Sono incisivi anche gli influssi per le amicizie, ospiti divertenti e molto graditi. Moderazione a tavola, Giove è nervoso, Saturno stanca le gambe, le ossa. Anche se un po’ debolucci, voi porterete a termine gli affari.

BILANCIA Sarete famosi. Certo, voi siete già famosi perché nati sotto il segno di Venere, noi pensiamo a una nuova fama da inseguire senza sosta e tutto il giorno, perché Luna in Sagittario vi darà sprint nel lavoro, studio, professione, ricerche, affari. Cambiate un po’ le parole e lo stile, anche il look ha la sua importanza, il vostro è forse un po’ antiquato - Urano vuol dire modernità. Ciò non significa abbandonare le vecchie care regole dell’eleganza, cortesia, il vostro stile.

SCORPIONE Farete valere la vostra personalità senza troppo urtare gli altri, anzi sarà apprezzato il modo di approccio diretto, privo di acrimonia e di astio. Siete liberi di perseguire tutti i vostri obiettivi. Luna nel campo del patrimonio, chissà che non possa subito oggi aumentare in qualche maniera il vostro potere, oppure portarvi verso un nuovo successo. Sensuale Venere, insieme a Marte risveglia il desiderio, ma oggi in modo più delicato, conquisterete in maniera simpatica.

SAGITTARIO Sapete cosa diceva Napoleone? Voglio uomini fortunati. Questi siete voi, perché non potete negare che anche con Saturno negativo c'è sempre qualche benedetta stella che vi salva da ogni imbarazzo, oggi sarà la Luna. È la vostra Luna d’autunno, ma emana una luce primaverile, risveglia il cuore addormentato che Marte accenderà di passione. Questo fuoco farà bene anche al lavoro, un nuovo incarico inatteso ma prestigioso e ben pagato.

CAPRICORNO È stato il leitmotiv dell’estate: incontri sociali, amicizie, feste, matrimoni, viaggi, nuove conoscenze utili per la carriera. Anche in autunno dovreste seguire le correnti nel mondo esterno, dove crescono occasioni di successo, ma bisogna attendere pazientemente che arrivino alla maturazione. Nuove decisioni da prendere assolutamente il 10, primo quarto di Luna. Esprimete i vostri sentimenti ma cercate di comprendere meglio le necessità della persona cara.

ACQUARIO È passata Luna negativa, oggi vi racconta una bella storia dal caro segno del Sagittario, che magari incontrerete proprio quest’autunno sulla vostra strada, se siete ancora senza un amante. Andate sul sicuro, lui ci sta. Quel segno vi può essere d’aiuto per mettere a posto i vostri conti, per aiutarvi nel lavoro e nella carriera, portarvi con lui in viaggio alla ricerca di avventurose opportunità. Per quelli che commerciano con l’estero: la Svezia è del segno vostro, farete affari.

PESCI Non dovete dare troppa importanza alla Luna in Sagittario, transita comunque nel vostro settore del successo professionale, il ritardo potrebbe essere causato dalla difficoltà di raggiungere un certo posto o dalla debolezza nella salute,

reumatismi e raffreddori. Venere e Marte alzano la bandiera dell’amore, una relazione che nasce sotto l’influenza di questo transito ha ottime probabilità di durata. Curiosità: notevole differenza di età dei nuovi innamorati.