L'oroscopo dell'8 settembre 2024 di Branko

ARIETE Ogni passaggio della Luna in Scorpione, segno che incide sul nostro mondo interiore, provocando anche tempeste emotive, risveglia l’istinto e quella voglia irresistibile, tutta marziana, di provocare gli altri e voi stessi con azioni clamorose. Lo farete al tempo debito, oggi godetevi la vita, abbandonatevi a un sogno d’amore, provocate con malizia la persona a cui pensate. Mettete però in preventivo che non tutte le battaglie d’amore portano alla vittoria. Un viaggio.

TORO Quest’estate avete sorpreso un po’ tutti con un atteggiamento eccentrico, segnale che vi sono venute a noia le solite discussioni nel lavoro, in famiglia. Venere ha risvegliato in voi il desiderio di vivere una vita più leggera, senza per questo rinunciare alle ambizioni di successo. Ora tutti i canali di comunicazione con gli altri si sono stabilizzati e consolidati, probabilmente vi siete imposti dei traguardi anche per gli anni futuri, mantenete questa linea di azione.

GEMELLI Per il secondo anno consecutivo voi e tutti gli altri segni sono messi alla prova dall’opposizione tra Sole in Vergine e Saturno in Pesci. Da un punto di vista psicologico, una sensazione di isolamento e di solitudine non è facile da superare, succede nel mondo privato familiare e nei rapporti con l'ambiente professionale. In previsione del prossimo cambio di Luna in Sagittario vi invitiamo a riconsiderare certe collaborazioni e di calmare l’agitazione coniugale.

CANCRO Tutte le ombre, incertezze, problemi e preoccupazioni, non si esauriscono in un solo giorno astrale, ma intanto voi vivete una bellissima domenica. Non dimentichiamo Venere che li provoca in amore e in famiglia, ma quello che è l’odierno aspetto più difficile per l’oroscopo generale, Sole e Saturno in opposizione, per voi è un invito all’azione energica nel lavoro. Ci riuscirete ma dovete avere un approccio alla vita serio, disciplinato, maturo. Tutto con passione!

LEONE Insieme alle sollecitazioni che arrivano da più parti del vostro cielo astrale, dovete mettere in preventivo anche un’improvvisa agitazione provocata dalla Luna e Scorpione. Lieve indisposizione, stomaco, circolazione. Nulla che possa compromettere un ottimo andamento delle iniziative d’affari. Sole e Saturno in opposizione, nel vostro caso mettono in evidenza questioni di beni e di denaro che avete in comune con gli altri. Con parenti e anche in amore si litiga un po’.

VERGINE Sole nel segno simboleggia l’io, Saturno in Pesci rappresenta le prove che dobbiamo affrontare nella vita. Occorre, quindi, trovare il punto di equilibrio fra le necessità personali e gli obblighi che la vita impone, cosa che non rappresenta difficoltà per un segno razionale e pragmatico come il vostro. L’importante è dare più importanza alla famiglia e altre questioni molto personali che gli altri non sono tenuti a conoscere. Disciplina nella salute.

BILANCIA Immaginate di vivere un momento paragonabile alla preparazione che si fa per un debutto, sistemate tutto per il meglio, anche se ciò comporta un lavoro intenso e pesante. Saturno per voi è in posizione ottima per il lavoro e a lungo andare ogni sacrificio porterà dei benefici. Ma cercate anche di conservare le energie, Marte impone cautela, la salute ci andrà di mezzo. Domenica presenta anche influssi intensi per il rapporto di coppia, uno dei due deve sostenere l’altro.

SCORPIONE Non parliamo proprio delle "raccomandazioni" nel lavoro e in affari, che sono comunque sempre di moda, ma è possibile che l’odierno aspetto tra il Sole e Saturno porti al vostro segno una nuova conoscenza con uno o più personaggi influenti nel settore che vi interessa. Carriera: legge, matematica, architettura, politica, conservazione dei beni naturali, professioni militari. Avrete l’appoggio del coniuge o della persona che amate. Luna vi parla.

SAGITTARIO Siete al centro di una opposizione astrale piuttosto impegnativa che va presa con una certa prudenza, le iniziative vanno diluite nel tempo perché il contrasto Sole-Saturno tocca con la stessa intensità il mondo degli affetti e l’ambiente del vostro successo professionale. Tutto quello che avete sopportato, ora deve essere preso di petto. Perché in questo periodo voi potete anche iniziare una carriera del tutto nuova. Un segnale di fortuna vi sarà dato dalla vostra Luna già domani.

CAPRICORNO Luna in Scorpione porta sempre buone notizie, propizia incontri che diventano importanti per una o per un’altra ragione, ma più spesso per la vita sentimentale. Attualmente avete Venere e Marte in contrasto, come andrà finire? Non pensateci, andrà come andrà, la vita è adesso. Cominciate a rivoluzionare i rapporti di lavoro, il vostro segno può ottenere benefici dall’odierna opposizione Sole-Saturno, che mette in cima la carriera e il successo economico.

ACQUARIO Non può la sola Luna negativa interrompere il bel corso della vita iniziato con la spinta di Marte e di altri pianeti, primo fra tutti Giove, che si presenta in questo periodo come il vostro sponsor di successo. Incredibile successo specie nelle nuove conquiste d’amore, molto più sensuali rispetto al vostro standard naturale. Con Saturno e il Sole in opposizione voi dovete stare particolarmente attenti alle vostre sostanze. Qualcuno vi controlla.

PESCI Saturno nel vostro segno è oggi in opposizione diretta con il Sole in Vergine, vostro settore delle relazioni strette.

L’effetto può variare secondo la vostra età: le persone giovani trovano adesso le prime occasioni di realizzare progetti di lavoro e di amore, voi adulti invece concluderete un ciclo di circa 14 anni della vostra vita. In entrambi i casi, si deve cambiare. Nettuno protegge un vostro segreto, smuove alcune situazioni di fortuna di cui voi stessi non eravate a conoscenza.