L'oroscopo del giorno - venerdì 10 ottobre 2025

Ariete ♈️

Oggi caro Ariete vuoi spingere la tua volontà verso obiettivi concreti che da tempo stai perseguendo. La Luna in Toro, stabilizza le attività pratiche, donandoti dopo giornate piuttosto frenetiche, più tranquillità. Mi piace la presenza di Marte ne l’amico segno dello Scorpione in grado di mettere il turbo alle iniziative e agli incontri anche quelli più passionali. Vuoi tutto in questo momento perché probabilmente ti sei visto mettere in discussione troppe dinamiche dallo scorso settembre ad ora. Oggi ti consiglio di viverti i sentimenti nella maniera più istintiva, anche perché quando ti freni non sei più te stesso. Lascia spazio a chi sa apprezzarti veramente.

Toro ♉️

Caro Toro, oggi la Luna nel tuo segno in opposizione a Marte, può creare qualche fastidio in casa o con la tua energia che puoi avvertire sotto tono. In realtà puoi essere più fiacco a causa di tutti gli impegni professionali che stai portando avanti. Nelle relazioni affettive, ci sono situazioni con il partner o con un familiare che non ti tornano e che sembrano un po’ privarti de l’attenzione e del giusto potere che meriti. Ti consiglio di creare un tuo spazio di benessere oggi, attraverso attività per te piacevoli. Dai sempre molto agli altri ma ogni tanto per ricaricarti devi anche pensare a te stesso.

Gemelli ♊️

Oggi caro Gemelli hai più necessità di riordinare le idee. La Luna nel campo dell’attesa e dell’introspezione mi dà il suggerimento che tu stia aspettando delle risposte, anche nelle collaborazioni di lavoro. In amore sei un vulcano di emozioni a volte contrastanti: magari chi ti piace è distante, oppure sei tu ad essere al momento poco disponibile. Ti consiglio oggi di impiegare le energie nella sfera pratica e di essere più disposto a possibili cambiamenti. Al cuore e alla curiosità di ottenere una rivalsa, lo sai non si comanda. Riuscirai ne l’intento di stupire e di lasciare un segno a chi sai bene tu.

Cancro ♋️

Godimento dei sensi, caro Cancro la Luna oggi in Toro invita a banchettare al tavolo delle emozioni per lasciare parlare la tua parte più istintiva. Nella sfera pratica ci sono scadenze e orari che uno po' possono mandarti in ansia ma nulla che tu non sei in grado di gestire e di risolvere. Ti consiglio di non aver timore di esporre idee e proposte anche in casa o con il partner anche se preferiresti delegare ogni tanto qualche responsabilità. La tua sensibilità e intuizione risplendono grazie a Marte e Giove di luce propria. Approfitta di questo stato di grazia per mettere a segno progetti importanti.

Leone ♌️

Di nuovo qualche polemica e invidia nel tuo ambiente lavorativo. Caro Leone, la quadratura oggi della Luna in Toro può risultare pesante se deve coordinare più persone nel lavoro, oppure far valere le tue esigenze e idee. Attenzione alla forma fisica e alla circolazione che oggi può giocarti qualche brutto scherzo per lo stato di tensione. In serata già migliora nettamente e puoi dedicarti anche agli affetti che ultimamente anche lì c’è qualcosa da chiarire o da rimettere in carreggiata. La tua forza è fuori discussione ma oggi utilizzala per dare la carica a te stesso.

Vergine ♍️

Ecco una giornata caro Vergine dove recuperi più fiducia e terreno nelle relazioni. La Luna in Toro, agevola le dinamiche di lavoro, ma anche i contatti con chi magari ultimamente hai avvertito più sulle sue nei tuoi confronti. Venere nel segno vuole farti prendere più coscienza del tuo potenziale: in amore dopo tante perplessità e insofferenza credo che tu sia arrivato a un punto di svolta importante. Come ti dicevo, oggi sei favorito nella professione, dove inizi a carburare idee e nuove modalità di lavorare. Uno spostamento fuori programma risulterà piacevole: hai bisogno anche degli imprevisti per affrontare la routine. Non puoi sempre tenere tutto sotto controllo.

Bilancia ♎️

Se è vero che la bellezza salverà il mondo è altrettanto veritiero affermare che oggi caro Bilancia possiedi un fascino tutto particolare, capace di convogliare le opportunità verso di te. La Luna in Toro dona carisma e autorevolezza nel lavoro e se sei alla ricerca di migliorie, oggi è la giornata giusta per mettere a tavolino le tue idee. In amore ci può essere in questo periodo tanta gelosia, compensata però da grande passione e un pizzico di trasgressione in più nei tuoi rapporti che ti fa sentire vivo e desiderato. Ti consiglio di far valere questo giovedì per incrementare la tua attività pratica.

Scorpione ♏️

Lucido, determinato nelle tue azioni e più consapevole della grande energia che possiedi. Caro Scorpione, oggi la Luna in opposizione nel segno del Toro, può dare qualche incomprensione nei tuoi rapporti più stretti. Non sei più disposto a tollerare chi sembra non essere deciso con te o chi a singhiozzo entra ed esce dalla tua vita, sia a livello sentimentale che nel lavoro. Ecco perché diviene fondamentale comprendere che al momento attuale, sei unicamente tu il barometro delle tue emozioni, senza permettere a nessun altro, sia pure un familiare o socio di interferire. Marte accende il fascino e crea in amore situazioni per cui saprai dare il meglio di te. O tutto, o niente. E se fosse niente, di sicuro non ci avrai rimesso tu.

Sagittario ♐️

Routine quotidiana, obblighi e qualche pesantezza che però hai imparato a farti scivolare addosso, Caro Sagittario in questo giovedì ti consiglio di prenderti maggiormente cura di te stesso e dei tuoi spazi perché ultimamente sembra sempre che sia l’ambiente esterno e quindi gli altri ad avere la priorità su ciò che invece vuoi, Maggiore libertà anche in amore, dove però prosegue un periodo di bilanci e verifiche del rapporto. Se sei single oggi puoi riscoprire la bellezza della tua libertà e della solitudine che in realtà in questo momento ricerchi. Plutone in sestile rigenera la sfera lavorativa. Procedi per gradi senza perdere la bussola.

Capricorno ♑️

Si torna a ragionare. Dopo giornate che hanno messo a dura prova fisico e pazienza, caro Capricorno oggi ti vedo più forte o comunque orientato a risolvere eventuali problemi con la solita dimestichezza che possiedi. In amore Mercurio e Marte favorevoli riportano in auge gli appetiti passionali e la possibilità se c’è stato un allontanamento da agosto scorso, di riprendere con gradualità il dialogo. Giornata ideale nel lavoro per pretendere qualcosa in più, visto il grande impegno che stai mettendo. Saturno e Nettuno in sestile nei Pesci proteggono le cose che ti sono più care. I sogni non metterli più nel cassetto: agisci perché hai tutte le possibilità per poterli realizzare.

Acquario ♒️

Tu che sei il segno più social dello zodiaco, oggi poteresti caro Acquario avere più necessità di riflettere, isolandoti nei tuoi pensieri. La Luna in quadratura in Toro, impone una revisione nelle relazioni che da l’estate scorsa hai percepito contraddittorie: la chiarezza sarà il tuo mantra perché ora più che mai hai bisogno della verità di un sentimento così come di una ricompensa nel tuo lavoro. Ti consiglio oggi di riguardare il fisico: attenzione ai colpi d’aria e alle infiammazioni alla gola. Magari c’è proprio qualcosa che non riesci a mandare giù. Mercurio e Marte difficili per il dialogo, impongono un sano distacco da ciò che sai che ti ferisce. Il passato lascialo definitivamente dietro le spalle.

Pesci ♓️

Giornata eccellente per comunicare e stringere accordi, portando anche a casa un meritato guardano. Cari Pesci, la Luna in Toro aiuta le dinamiche familiari, alleggerendo un po’ il clima e togliendoti qualche preoccupazione per una persona a te cara. Saturno nel tuo segno ancora incide sulla tenuta dei rapporti, anche di lavoro dove la tua perseveranza e audacia, saranno premiate.

In amore tanta voglia di tenerezza ma anche senso del possesso che ti porta ad essere un po’ guardingo e sospettoso con chi ti piace. Non lasciare che persone esterne o dubbi, possano intaccare il tuo cuore. Tu conosci la strada che vuole seguire. Assecondalo!