L'oroscopo di oggi - domanica 28 settembre 2025

♈ Ariete

La domenica caro Ariete, si apre con un bisogno di movimento e azione: non riesci a stare fermo, e ogni occasione diventa pretesto per metterti in gioco. L’energia è tanta, ma rischi di trasformarla in impazienza, soprattutto se gli altri non seguono i tuoi ritmi. In amore, se sei in coppia senti il desiderio di vivacizzare il rapporto con proposte fuori dall’ordinario: escursioni, nuove attività, perfino una chiacchierata più sincera del solito. Se invece sei a caccia di nuove cin puoi incontrare persone stimolanti in contesti sportivi o sociali. Sul lavoro o negli studi è il momento di sperimentare: idee creative emergono e vanno annotate, anche se non tutte saranno subito realizzabili. Il pomeriggio porta entusiasmo, ma evita di strafare: l’eccesso di energia può stancarti più del previsto.

♉ Toro

Oggi il ritmo rallenta caro Toro e ti invita a coltivare benessere e stabilità. La tua domenica è fatta di piccoli piaceri: buona cucina, momenti di relax e condivisione affettuosa. In amore sei disposto a dare di più e il partner lo percepisce: basta un abbraccio, una parola gentile per rinsaldare il legame. Se sei single, potresti incontrare una persona che rispecchia i tuoi valori di concretezza e affidabilità. Sul fronte lavorativo o organizzativo, potresti pensare a progetti futuri: oggi la tua mente è pragmatica, anche quando si tratta di sogni. La mattina è perfetta per il riposo, il pomeriggio per attività artistiche o per rimettere ordine. La sera cerca un’atmosfera intima e calda, ideale per chiudere il weekend con serenità.

♊ Gemelli

La domenica ti regala vivacità mentale e desiderio di leggerezza. Caro Gemelli, vuoi muoverti, incontrare amici, raccontare e ascoltare. La comunicazione scorre rapida, ma rischi di distrarti facilmente e non approfondire. In amore sei curioso e spontaneo: le coppie trovano nuova complicità con il gioco e l’ironia, mentre i single hanno buone chance in situazioni sociali improvvisate. Sul lavoro non è giornata di decisioni impegnative, ma di brainstorming: le idee migliori arrivano chiacchierando. Nel pomeriggio potresti avvertire un calo di concentrazione: dedica tempo a una passeggiata o a un hobby leggero. La sera si prospetta brillante e piena di incontri stimolanti: lascia fluire l’energia senza troppe aspettative.

♋ Cancro

La sensibilità oggi è in primo piano. La tua domenica caro Cancro è orientata alla casa, agli affetti e al bisogno di protezione. In amore desideri più vicinanza emotiva: chi è in coppia sente il bisogno di chiarire piccoli malintesi con sincerità, mentre i single si mostrano particolarmente romantici e affascinanti. Attenzione a non lasciarti prendere da nostalgie che rallentano l’umore. Sul fronte pratico, puoi occuparti della casa o di progetti personali che richiedono cura. Il pomeriggio porta serenità se lo dedichi a momenti tranquilli e coccolosi. La sera è perfetta per un film, una cena intima o semplicemente per ascoltare musica rilassante: rigeneri mente e cuore.

♌ Leone

Oggi ti senti brillante e desideroso di attirare attenzioni positive. La tua domenica amico del Leone può trasformarsi in un palcoscenico: sei generoso e caloroso con chi ti circonda. In amore, la passione è intensa: chi è in coppia ritrova la fiamma con gesti diretti, mentre i single vivono incontri che accendono entusiasmo. Sul lavoro o nelle attività personali, emergi come leader anche senza volerlo: le tue idee convincono e motivano. Il pomeriggio è ideale per eventi sociali o per coltivare hobby che ti permettano di esprimerti. Attenzione, però, a non diventare troppo egocentrico: ascoltare gli altri rafforza i tuoi rapporti. La sera si colora di energia e voglia di comunicare i tuoi prossimi obiettivi.

♍ Vergine

La giornata è scandita da senso pratico e desiderio di ordine. Caro Vergine, ti dedichi a piccoli compiti quotidiani, magari trascurati in settimana, e ti senti soddisfatto nel rimettere tutto al posto giusto. In amore, però, rischi di apparire troppo critico: meglio mostrare comprensione e gratitudine. I single possono attrarre persone serie e affidabili, anche in contesti ordinari come un gruppo di lavoro o una passeggiata. Sul piano professionale, anche se è domenica, non riesci a spegnere del tutto la mente: progetti e organizzazioni future affiorano spontaneamente. Nel pomeriggio, concediti una pausa fisica e mentale. La sera porta equilibrio e la soddisfazione di aver reso la giornata utile e serena.

♎ Bilancia

La tua domenica è luminosa e dona armonia e un equilibrio nuovo a tutti i tuoi rapporti. Caro Bilancia, oggi ti senti più in sintonia con te stesso e con gli altri: relazioni e incontri sono favoriti. In amore vivi momenti di complicità profonda: chi è in coppia si riscopre vicino, mentre i single attraggono con fascino elegante e naturale. Sul lavoro o negli studi, anche se è giorno di pausa, potresti ricevere uno spunto creativo prezioso. Il pomeriggio è ideale per attività sociali, feste, inviti o incontri piacevoli. La sera porta dolcezza e leggerezza, con possibilità di momenti romantici. Giornata da vivere con equilibrio e sorriso.

♏ Scorpione

Oggi senti le emozioni più forti del solito. La tua domenica caro Scorpione è orientata a liberare le emozioni e a dare maggiore ascolto a ciò che stai vivendo. Potresti percepire dinamiche nascoste e intuire pensieri degli altri. In amore vivi con passione: nelle coppie la complicità si accende, ma serve equilibrio per non scivolare nella gelosia. I single sono magnetici e attraggono incontri profondi, anche misteriosi. Sul lavoro non è il momento di forzare: meglio lasciar maturare i progetti. Il pomeriggio favorisce riflessione e introspezione. La sera, grazie a un dialogo sincero o a un momento intimo, ritrovi serenità e senso di rinnovamento. Ti servirà per affrontare al meglio l’inizio della settimana.

♐ Sagittario

La domenica ti spinge verso la libertà e l’avventura. Vuoi uscire, viaggiare, fare esperienze nuove: la routine ti pesa. Caro Sagittario con la Luna nel tuo segno, sei spontaneo e maggiormente fiducioso : le coppie si ritrovano grazie a un’uscita divertente, mentre i single hanno incontri vivaci, anche in luoghi insoliti. Sul piano pratico potresti ricevere notizie da lontano o iniziare a pianificare un viaggio. La mente è curiosa e aperta, ma rischi di disperderti se non ti concentri. Nel pomeriggio, sport e natura ti ricaricano. La sera promette socialità, risate e nuove connessioni.

♑ Capricorno

La giornata porta riflessioni profonde. Oggi senti il bisogno di consolidare basi solide, sia in amore che sul lavoro. Caro Capricorno, nelle relazioni puoi apparire più serio, ma cerchi stabilità autentica. I single si orientano verso rapporti maturi, evitando giochi superficiali. Sul lavoro, anche se è domenica, ti concentri su obiettivi a lungo termine: la disciplina ti premia. Attenzione a non trascurare il relax: il corpo ha bisogno di rallentare. Il pomeriggio è ideale per la famiglia o per la cura di questioni pratiche. La sera regala calma e senso di sicurezza.

♒ Acquario

La domenica è vivace, con tante idee e stimoli nuovi. Ti senti creativo e desideroso di condividere. Caro Acquario In amore cerchi autenticità: nelle coppie, è importante lasciare spazi di libertà reciproca, mentre i single attraggono con originalità. Sul lavoro sei brillante e trovi soluzioni fuori dagli schemi, ma rischi di annoiarti se tutto è troppo prevedibile. Il pomeriggio porta incontri con amici o gruppi che condividono interessi. La sera è allegra e movimentata, con occasioni di divertimento.

♓ Pesci

Oggi sei avvolto da una sensibilità intensa. La tua domenica amico dei Pesci con la la Luna in quadratura nel Sagittario è fatta di introspezione, sogni e desiderio di connessione spirituale. In amore sei dolce e profondo: le coppie vivono momenti teneri, i single attraggono con romanticismo.

Sul piano pratico, meglio non affrontare decisioni complesse: la tua mente vaga e preferisce attività creative o artistiche. Il pomeriggio è ideale per meditazione, musica o scrittura. La sera regala serenità e la sensazione di essere in armonia con ciò che ti circonda.