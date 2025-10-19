L'oroscopo di oggi - domenica 19 ottobre 2025

Ariete [♈️]

Oggi l’introspezione sarà tua alleata. Caro Ariete, dopo giornate frenetiche per le tue attività, in questa domenica c’è più necessità di fermarti un istante e fare il punto della situazione delle tue priorità. La Luna in opposizione assieme al Sole, mi parlano della tua esigenza di trovare nelle relazioni, anche di lavoro dei nuovi equilibri. Magari ti stai rendendo conto di aver dato troppa disponibilità, oppure vuoi sistemare un progetto che riguarda te soltanto, escludendo al momento altre persone. Comunque oggi sei nella forza anche nei sentimenti per far valere le tue ragioni. Asseconda la tua voglia di libertà.

Toro [♉️]

Suadente, sontuosa e terribilmente sexy la Luna oggi caro Toro che nel segno della Bilancia ti fa sentire più in armonia con te stesso e desideroso di piacerti e piacere. Ovviamente con i pianeti in opposizione ti consiglio comunque relax e prudenza nei contatti esterni perché a causa della tua stanchezza rischi di interpretare con troppa suscettibilità ciò che ti viene detto. Preparati a una settimana impegnativa ma importante per il tuo lavoro: possono sbloccarsi situazioni che stagnavano da tempo. In amore la gelosia è presente. Sennò che amore è se non ami con tutta la passione di cui sei capace?

Gemelli [♊️]

Ecco una domenica caro Gemelli da vivere all’insegna degli spostamenti e delle nuove conoscenze. La Luna in trigono ti rende affascinante e molto intuitivo: saprai subito se una persona a istinto ti piace o meno. Urano nel tuo segno, invita alla crescita nella professione, anche se ultimamente magari hai avuto da ridire con un superiore o collega. Nei sentimenti, come ti dicevo, oggi hai una marcia in più anche per chiarire un eventuale diverbio con chi ti interessa. Sfrutta queste giornata per stare a contatto con la natura o per fare un po’ di shopping: sei una calamita per tutto ciò che rappresenta un piacere.

Cancro [♋️]

Questa domenica caro Cancro nasce per te con l’esigenza di riposare o comunque di non avere eccessive pressioni intorno. Luna e Venere in quadratura nella Bilancia, ti fanno sentire un po’ in bilico nelle tue emozioni e probabilmente potresti preferire stare per conto tuo, piuttosto che uscire con qualcuno. Nel lavoro già ti dico che la settimana sarà densa di nuovi incarichi e conferme: Giove e Saturno positivi ti portano ne l’Olimpo delle opportunità, quelle da cogliere al volo. In amore, oggi c’è una distanza che vorresti colmare con chi ti piace. Esprimere ciò che veramente senti, potrebbe essere molto liberatorio o almeno ti farà guardare meglio all’interno delle tue emozioni.

Leone [♌️]

Dopo giornate super impegnative per la tua forma fisica e per gli affari, ecco caro Leone una domenica che si spalanca su un maggiore equilibrio per te stesso. I pianeti in Scorpione stressano ancora la vita in casa e forse hai anche qualche preoccupazione per una persona a te cara più anziana; oppure sono gli aspetti legali di una faccenda che ti lasciano perplesso. Non temere, perché questo clima di inquietudine almeno oggi verrà bilanciato dai buoni aspetti di Luna e Venere che ti fanno sentire più centrato su i tuoi obiettivi. In amore vinci se lasci anche all’altro la possibilità di sbagliare. D’altronde hai imparato che non è utile piacere o assecondare tutti.

Vergine [♍️]

Qualche dubbio si può affacciare nella tua mente. Caro Vergine, ecco per te una domenica che da un lato ti porta a spaziare, magari grazie a uno spostamento o un evento programmato; da l’altra però potresti essere assalito da una lieve malinconia come se qualsiasi cosa tu faccia comunque alla fine non ti fa mai stare veramente a tuo agio. Ti consiglio con Sole, Luna e Venere nel segno della Bilancia, di non dare troppo spazio alla razionalità: non serve sempre soppesare e valutare tutto. Lascia parlare anche il tuo istinto oggi. Nella professione come in amore, le novità non dovrebbero mancare. Ecco perché guardare avanti ora e non più dietro le tue spalle, è la strada giusta per essere più sereno.

Bilancia [♎️]

Protagonista di questa domenica caro Bilancia, è la Luna che nel tuo spazio astrologico. In buon aspetto a Urano e Plutone, ti regala momenti conviviali e di grande condivisione con chi ami. Certo, Giove in quadratura può farti ogni tanto perdere la pazienza o spingerti a essere più perfezionista ed esigente del solito. Nel lavoro, sei chiamato in settimana a fare delle scelte: un progetto richiede cura e strategia nella sua attuazione. Nei sentimenti vuoi andare fino in fondo: l’arma della tua seduzione resta lo sguardo che dice più di mille parole.

Scorpione [♏️]

Domenica dove il tuo fascino aumenta, nonché gli estimatori pronti a darti ampie conferme che quando ti metti in testa di brillare, caro scorpione, non ce ne è per nessuno. Mercurio e Marte nel segno, regalano incisività e prontezza nelle azioni finalizzate a ottenere il tuo benessere emotivo. Ti vuoi più bene ora rispetto ad alcuni mesi fa, dove specie nei sentimenti, puoi esserti sentito accantonato e deluso da qualcuno che per te era importante. Oggi è la giornata ideale sia per ricaricare le energie, in vista delle giornate di martedì e mercoledì che già ti annuncio, lasceranno il segno; sia per intraprendere uno spostamento e socializzare con gli altri.

Sagittario [♐️]

Ritrovare grinta ed entusiasmo. Ecco gli obiettivi che girano nella tua testa, caro Sagittario. In questa domenica con la Luna nuova in sestile assieme a Venere in Bilancia, possiedi una luce diversa, quella della tranquillità di fare nonostante il periodo complesso che stai vivendo da mesi, del tuo meglio. Oggi mi piace la possibilità per te di frequentare posti con valenza artistica ed estetica: hai bisogno di vivere ciò che è bello per poterti ricaricare. In amore, dopo tante perplessità puoi essere giunto a un momento di transizione con chi ti piace. Ciò significa che hai la possibilità di mediare e se ci sono stati distacchi e incomprensioni, di trovare di nuovo fiducia in te stesso. Professione che richiede un accurato piano d’attacco: ciò che impronti ora te lo ritroverai nella prossima primavera e darà soddisfazioni.

Capricorno [♑️]

La tua mente può essere una girandola impazzita di pensieri, riguardanti la sfera pratica ed economica. Caro Capricorno, in questa domenica con Luna e Venere in quadratura nella Bilancia può essere più facile cadere nel pessimismo e sentire che i tuoi sforzi per migliorare servono a poco. In realtà c’è da parte tua tanta stanchezza accumulata che spesso somatizzi con dolori articolari e mal di testa. Ecco perché è fondamentale oggi coltivare uno spazio emotivo solo per te stesso, al di degli obblighi di routine. In amore, ci può essere qualche rimpianto o perplessità legate a una persona che per te conta. Cerca di tralasciare la pignoleria e l’orgoglio: hai bisogno di dire a chi ti piace come realmente ti senti.

Acquario [♒️]

Ci voleva proprio il trigono della Luna che assieme a Venere, accendono di bellezza e di passione questa tua domenica. Caro Acquario gli stimoli a cui sei sottoposto in questo periodo, possono essere molteplici e spesso anche contraddittori. Nel lavoro ad esempio c’è urgenza di un cambiamento, di iniziare un progetto o una collaborazione ma i tempi tecnici per farlo sembrano ogni tanto slittare. C’è dunque un’attesa che tuttavia sarà premiata dalla tua perseveranza a patto di non cedere con Mercurio e Marte in quadratura ad atteggiamenti troppo eccessivi e stravaganti. Del resto quando sei reso tendi ad accentuare la ribellione e la voglia di stupire, andando contro le regole. Questo puoi farlo in amore, dove con un pizzico di strategia in più otterrai grandi risultati.

Pesci [♓️]

La Luna nuova nel segno della Bilancia oggi caro Pesci, può generare un po’ di confusione in casa e di stanchezza. Resta questo un periodo eccellente per crescere a livello di studio e della professione ma in questa domenica un occhio di riguardo in più ai tuoi ritmi e al tuo benessere, sarà d’obbligo. In amore vuoi vivere tutto con la persona che ami ai massimi livelli e non accetti più nessuno tipo di compromesso o di mezza misura.