L'oroscopo di oggi - domenica 26 ottobre 2025

Ariete [♈️]

L’audacia premia chi ha il talento del coraggio. Caro Ariete, tu sai bene quanto conti per te agire e dare libero spazio ai tuoi desideri. Hai imparato infatti a tue spese che se non segui il tuo istinto, il primo a sentirsi poi negativo nei confronti della quotidianità sei tu stesso. In questa domenica è imperante dunque programmare con cura la settimana che sta per iniziare. Nel lavoro, un corso di aggiornamento o una decisione che rimandavi da tempo, scoprirai che è arrivato il momento giusto per poterli intraprendere. Mi piace la Luna nel settore per te dei viaggi, ma anche della conoscenza e delle nuove scoperte. L’amore? Una corrida di emozioni dove non vuoi però ne’ vinti né vincitori ma solo l’abbraccio di Marte che in Scorpione scava dentro i fondali della tua passione, dei tuoi sentimenti. Ed è festa per i tuoi sensi.



Toro [♉️]

Cosa non faresti caro Toro per un attimo di pace in più?. Già perché da alcune settimane ci possono essere stati ostacoli e rallentamenti vari che hanno minato anche la tua pazienza che di norma è di ferro granitico. Questa domenica rappresenta una giornata di transizione per te e di recupero di energie emotive. Ti raccomando in amore di non arrivare a uno scontro/ confronto anche se magari avresti un gran voglia di esternare senza mezze misure ciò che sentì. La settimana che inizia si rivelerà più produttiva e anche gli affari di cuore, seppur con qualche incertezza, andranno meglio. Nel lavoro, prosegue l’intento che hai di dare maggiore stabilità alla tua attività. Se c’è da eliminare qualcosa che sentì che ti zavorra, non avrai scrupoli ad andare oltre. Oltre non è un posto adatto a tutti ma solo per chi come te non ha paura di chiamare le cose con il loro vero nome.



Gemelli [♊️]

Se stai fermo un giro caro Gemelli, non cade mica il mondo! Questa domenica con la Luna in opposizione nei Sagittario, può presentare momenti di stanchezza anche fisica da parte tua che ti consiglio di non ignorare. Nelle relazioni affettive, sei attento e ricettivo nel voler arrivare con la persona che ti interessa a un nuovo livello di rapporto. Se la gelosia o situazioni poco chiare hanno un po’ offuscato la visione del legame, puoi a breve tirare le giuste conclusioni e sentirti più libero dalle pressioni esterne. È fondamentale con Urano e Plutone positivi, coltivare e dare energie solo a ciò che ti permette di gettarti alle spalle quello che non è più in linea con le persona che vuoi diventare. Già perché non si finisce mai di imparare, di essere curiosi e di gridare al mondo come fai tu, quanto ti piace essere originale e unico.



Cancro [♋️]

La famiglia oggi caro Cancro, nonché la routine che spesso per te è rassicurante come la coperta di Linus; possono presentare momenti per te un po’ di sclero… Attenzione non sto dicendo che è una domenica pesante su tutti i fronti ma che semplicemente oggi potresti essere più stanco del solito dal dover sempre accontentare le necessità di chi hai intorno. La Luna in Sagittario amplifica il bisogno di isolarti, di staccare la spina anche in vista di una settimana che potrà portare novità positive e incrementi di impegni nel lavoro. In amore c’è un’altalena di emozioni dove tu sei maestro assoluto nel concedere spazi e atmosfere magiche alla persona che ti piace. Cerca però di seguire una linea coerente: sentimenti ed Eros possono anche andare di pari passo.



Leone [♌️]

Meno male che la presenza della Luna in Sagittario oggi caro Leone, aiuta a sentire meno il peso delle ultime responsabilità che hanno gravato sulle tue spalle. Domenica questa di ripresa per tutte quelle attività che a causa di fattori esterni e di provocazioni non sempre facili da gestire, avevi dovuto mettere un po’ da parte. È forte il tuo bisogno di riconoscimento e di liberare le emozioni verso una determinata persona, per tornare a sentirti padrone di te stesso. L’orgoglio nei sentimenti può essere ancora un campo minato, nonché anche la tua forma fisica non proprio eccellente, contribuisce a farti sentire mezzo tono sotto il tuo assetto abituale. Oggi però come ti dicevo, puoi trovare il punto di congiunzione tra l’impegno in famiglia e negli obblighi vari e la meritata leggerezza che hai giurato a te stesso che non dovrà più mancare. Rinasci!



Vergine [♍️]

Un’ombra di velata malinconia offusca un po’ il tuo sguardo, caro Vergine. In questa domenica che presenta come punti di forza il lavoro e le collaborazioni esterne, tu a volte vorresti semplicemente startene defilato per conto tuo a riflettere. In realtà i pianeti in Scorpione, invitano ad agire, a cercare negli altri gli agganci giusti per migliorare anche a livello pratico. È l’amore oggi un po’ estasi e tormento per le tue sinapsi: magari con Saturno e Nettuno in opposizione, non riesci ad archiviare una storia del passato, oppure è in famiglia che è richiesta la tua presenza e tu vivi questo con una fonte di esasperazione ed ansia. Ti consiglio oggi il contatto con la natura e la vicinanza di un amico fidato: hai il sacrosanto diritto di non tenerti sempre tutto dentro.



Bilancia [♎️]

In questa domenica caro Bilancia, puoi vivere con una grande intensità le emozioni legate alla tua immagine sociale ed estetica. Venere nel tuo segno, incentiva la frequentazione di luoghi culturali o più semplicemente ti stimola a prenderti più cura di te stesso. Nella professione dovrai un po’ programmare in settimana delle scadenze e degli impegni. Mercurio e Marte nel settore relativo le finanze, ti dicono che è arrivato il momento giusto per mettere a frutto le tua creatività, investendo anche in nuovi progetti. Oggi sei ben disposto a lasciarti andare e a metterti in gioco. Nettuno da poco tornato in quadratura nel segno dei Pesci, vuole però da parte tua più coerenza: i sogni per diventare realtà hanno bisogno di coraggio e di una buona dose di strategia. Doti che a te non mancano.



Scorpione [♏️]

Domenica di compleanno caro Scorpione, con un cielo che inneggia alla tua vittoria morale su una situazione pratica che nei mesi scorsi non è stata facile da gestire. Tu nasci per combattere ma non con le armi visibili ma con quelle più sottili della tenacia, dignità e resilienza. In questa giornata hai le porte spalancate su numerosi stimoli e opportunità, specie nel lavoro. Possono esserci avanzamenti in vista o addirittura la firma di un contratto o di una trattativa a cui stavi dietro da tempo. In amore momento di forte costruzione e di presa di coscienza della tua relazione. Eros alle stelle ma stavolta l’intimità non è più legata al tuo spirito masochista ma alla voglia di stare veramente bene, di essere amato per quello che sei, senza più giochi di potere.



Sagittario [♐️]

La Luna nel tuo segno in aspetto dissonante a Urano può farti sentire oggi caro Sagittario un po’ intrappolato in un cliché quotidiano che inizia a darti noia. Per fortuna Venere in sestile supporta la forma fisica, donandoti carisma e voglia di stare bene anche per conto tuo. Già perché in amore ma anche nelle dinamiche familiari, puoi aver avvertito ultimamente troppa distanza e spontaneo come sei caro Sagittario, avviene poi che anche tu tendi a freddarti se non senti che da l’altra parte c’è un vero trasporto. Non ti preoccupare perché questa fase di possibile incertezza nei sentimenti, non durerà ancora a lungo. Fai chiarezza sulle motivazioni per cui mantieni vivo il tuo legame. Se sei single è arrivato il tempo di archiviare io passato e girare pagina.

Guarda avanti



Capricorno [♑️]

In attesa del passaggio della Luna che per i primi tre giorni della settimana sarà nel tuo segno, oggi caro Capricorno hai bisogno sia di riposare che si ricevere un po’ dei consensi per l’impegno che stai mettendo nelle tue attività. Lavoro in rialzo: i pianeti in Scorpione favoriscono la crescita dei contatti a aiutano a bilanciare le incertezze finanziarie di Giove opposto. Nei sentimenti ancora una distanza può giocarti il brutto scherzo di farti sentire poco amato se non addirittura rifiutato da chi ti interessa. Sono stati d’animo che puoi elaborare dedicandoti più energie e ristabilendo tempi e priorità nelle relazioni strette. Ti consiglio quindi visto che hai le spalle larghe e sei in grado di sostenere quasi tutto, di non abbatterti ma di lasciare parlare di più la voce del tuo cuore. Sei stati fin troppo in silenzio.



Acquario [♒️]

Oggi sei orientato caro Acquario a prenderti più tempo di qualità per te stesso e per i tuoi desideri. La Luna nel campo della carriera e della autonomia personale, invita a a progettare, togliendo di mezzo tutte quelle dinamiche che sono risultate un intralcio alla tua realizzazione. Certo, questo può restare ancora un periodo teso per i rapporti con l’esterno: Evita polemiche eccessive e se qualcuno ti ha deluso con i suoi atteggiamenti, semplicemente prendi le distanze. Lavoro che presenta ottime energie a patto di incanalare le tue risorse su traguardi ben precisi. Urano in trigono e Plutone nel tuo segno non vogliono farti restare un minuto di più dove non hai la possibilità di fiorire. Tu pensaci che tutto nasce per il tuo massimo e sommo bene.



Pesci [♓️]

Oggi sarebbe meglio evitare situazioni in famiglia o con il partner che potrebbero rivelarsi un po’ un’arma a doppio taglio. Caro Pesci, in questa domenica urge la necessità di ricaricare le batterie, anche attraverso un evento o un piccolo spostamento che permettono di spezzare un po’ la routine. Nei sentimenti conviene oggi non seguire troppo l’altalena dei tuoi stati d’animo perché potresti arrivare a uno scontro con una persona a te cara a causa anche della tua stanchezza che ti rende irrequieto.

Nel lavoro ti aspetta una settimana impegnativa ma di grande costruzione per il tuo prossimo futuro. Nettuno da poco di nuovo nel tuo segno fino alla prossima primavera ti dice di usare intuizione e creatività, battendo strade affettive e pratiche che magari non avevi mai preso in vera considerazione.