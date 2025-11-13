L'Oroscopo di oggi - giovedì 13 novembre

Ariete [♈️] Sei intenzionato oggi caro Ariete ha portare a casa dei risultati pratici, soprattutto se nel tuo lavoro ultimamente hai dovuto investire più impegno e tempo per un progetto. La Luna in Vergine, racconta di tangibilità e concretezza che per te che sei sempre molto impaziente e veloce nel raggiungere gli obiettivi, significa apprendere l’arte della pazienza che però sarà ben ricompensata. In amore, prosegue un periodo denso per te di significato e passione: se c’è una persona che ti interessa o se già sei in coppia, puoi riscoprire stimoli e ricevere proposte di viaggi di piacere da chi ami. Ti raccomando solo di non cedere troppo all’istinto: ogni tanto anche ponderare eventuali scelte, può avere il pregio successivamente di farti rivestire ancora di più un ruolo di libertà e condivisione sincera nelle tue relazioni. Urano in Toro, invita a sperimentare nelle comunicazioni. Chiedi con fiducia, ti sarà dato.



Toro [♉️] : Dopo alcune giornate un po’ contrastanti per la forma fisica ed emotiva, oggi caro Toro riprendi nettamente quota. La Luna ne l’amico segno di terra della Vergine, infonde continuità e stabilità a tutte quelle relazioni in cui ultimamente avevi sentito il peso delle responsabilità. Se ci sono stati ritardi di notizie nel tuo lavoro, puoi da questo giovedì affrontare decisamente con un clima più sereno, eventuali ostacoli. Tuttavia questo resta un momento per te di sfida, di messa in discussione in maniera costruttiva dei tuoi desideri. Venere in opposizione richiama l’attenzione su i sentimenti e sul timore che talvolta hai di deludere chi ami. Prendi tutto più alla leggera e confida i tuoi dubbi. Verrai compreso.



Gemelli [♊️] : Cervellotica e fin troppo stancante, specie per le questioni domestiche, questa Luna caro Gemelli, che batte sulla chiarezza nelle tue dinamiche quotidiane. Puoi essere oggettivamente un po’ sotto tono in questo giovedì, ma probabilmente perché nelle ultime giornate hai dovuto far fronte a una serie di eventi che anche nella professione ti hanno visto protagonista. Ti consiglio oggi di recuperare energie, attraverso delle attività come lo sport o la lettura in grado di aiutarti a scaricare la tensione.

In amore, con i pianeti in opposizione in Sagittario, puoi non sentirti capito dai partner o aver timore di esprimere i tuoi reali bisogni, mettendo per difesa delle barriere. Cerca di chiarire meglio con te stesso dove ti sta conducendo la tua relazione affettiva e se qualcosa non ti torna o ti rende insicuro, cerca con maturità il dialogo.



Cancro [♋️] Caro Cancro, in questo giovedì governato da Giove che staziona nel tuo segno da giugno scorso, sei pronto e ben disposto a metterti in gioco a trecentosessanta gradi. Lavoro in primo piano, ma anche questioni familiari dove come spesso accade viene richiesta la tua sensibilità e presenza. La Luna in Vergine nel settore dedicato per te alle comunicazioni rapide, apre una sequela di opportunità, da vagliare e cogliere per migliorare sia la sfera pratica che quella affettiva. Potresti oggi fare delle conoscenze importanti, o anche nel lavoro avanzare della proposte e idee che riscuoteranno successo. Nei sentimenti, come ti dicevo abbini molto bene la voglia di complicità con chi ti interessa al bisogno però anche personale di mantenere i tuoi spazi e la tua libertà. Saturno e Nettuno in trigono accendono fantasie e incrementano dopo alcune giornate faticose, un buono stato di benessere. Bene così!



Leone [♌️] Bentrovato Leone, in questo giovedì hai maggiore necessità di orientare i tuoi sforzi e le tue energie nel settore pratico. Può esserci stanchezza e ancora una non proprio eccellente forma fisica, ma sei in netta e favorevole ripresa.

I pianeti in Sagittario, accelerano la possibilità di spostarti, di chiudere affari e trattative e perché no? Anche di risolvere eventuali questioni legali e famigliari che ti stanno dando filo da torcere. Come ben sai, sei un leader e hai la personalità di chi non si arrende mai davanti alle difficoltà ma in questo periodo potresti non tollerare proprio le persone incompetenti o chi nei sentimenti non ti fa sentire come meriti al centro de l’attenzione. Urano da poco in Toro nuovamente può rallentare l’esito di un progetto o mettere un po’ di zizzania nelle relazioni di vecchia data, specie se sei nato dal 15 al 21 agosto. Cerca di valutare con calma con chi ami la possibilità anche di staccare un po’ la spina. Programmare un viaggio ti aiuterà a sentirti meno sotto pressione.



Vergine [♍️] Caro Vergine, la Luna oggi nel tuo spazio astrologico, in aspetto difficile a Mercurio e Marte mi parla della tua necessità di rivalutare una relazione ma anche il contesto del tuo lavoro che può averti dato molto impegno fino ad ora ma non molte certezze. Sei in una fase di presa di coscienza delle tue qualità e obiettivi e giustamente non vuoi più sprecare tempo dietro a dinamiche e persone che non sono state trasparenti con te. Ti consiglio oggi di curare maggiormente l’assetto psico emotivo: spesso somatizzi l’emotività nello stomaco, digerendo male o nella circolazione delle gambe. Ecco perché per tornare a sentirti come meriti in forma, serve prendere le distanze da tutto ciò che stressa troppo le tue meningi. In amore, o dentro o fuori da un sentimento. Le mezze misure non sono più utili e sai benissimo che se devi lasciare andare qualcosa o qualcuno, è solo perché sei destinato ad ottenere di meglio.



Bilancia [♎️] In questo giovedì caro Bilancia i pianeti ti invitano a riorganizzare i tuoi affari, a prendere in mano la situazione se si tratta di decidere e di incrementare il lavoro. Mercurio e Marte favorevoli, promuovono le associazioni, gli accordi scritti ma anche più semplicemente ti fanno sentire pronto e reattivo a diversi stimoli.

In amore con Venere profonda nel segno dello Scorpione, desideri maggiore certezze da chi ti interessa e sviscerare meglio situazioni rimaste un po’ in sospeso anche in famiglia, da l’inizio de l’autunno. È comunque una giornata positiva nel complesso, dove però ti consiglio di non cedere a eventuali provocazioni e/o critiche. Hai bisogno di circondarti di persone vere e fidate. La selezione in merito tanto già l’hai fatta.



Scorpione [♏️] Bentrovato Scorpione, ancora nel pieno della stagione del tuo compleanno. Questo giovedì le stelle tifano affinché tu possa andare ancora di più in profondità delle tue emozioni e rendere partecipe con l’intensità che da sempre ti contraddistingue, le persone a cui vuoi bene. La Luna in Vergine, analizza a fondo la situazione che vivi: lavoro, affetti, ambito familiare, sei lucido e propositivo a non farti più rallentare da niente e nessuno. Certo, se sei nato tra il 17 e il 21 novembre, Urano tornando in opposizione può crearti qualche fastidio nella gestione delle finanze ma sei comunque sorretto anche da tanti pianeti super favorevoli che ti aiutano a cambiare rotta laddove tu avverti un disagio o una scarsa attenzione da parte de l’esterno. Prima di tutto e non è egoismo ma valore al merito, vieni tu e il tuo benessere. In amore, tempo di nuovi stimoli e perché no? Anche di trasgressione. Come piace a te da sempre.



Sagittario [♐️] La stanchezza caro Sagittario in questo giovedì con la Luna in quadratura non manca, ma non manca neanche una tua rinnovata determinazione a portare a segno degli obiettivi personali. Marte e Mercurio nel segno, incentivano la tua forza di volontà: nel lavoro giornata di verifiche, di piani che vanno rimodulati anche in base alle tue esigenze. Urano finalmente non più in opposizione, allenta la sua morsa e puoi ritornare anche se lentamente, ad avere maggiori stimolo ed entusiasmo. Nei sentimenti, dopo un inizio autunno complicato per le emozioni del cuore, magari una distanza emotiva ha pesato particolarmente; ora puoi sentirti centrato e più libero di esprimere con chi ti piace, quello che sentì. Ti consiglio oggi anche di riposare e concederti specie in serata la possibilità di un evento o di un momento conviviale con un amico fidato. La migliore cura per te resta l’ottimismo del sorriso.



Capricorno [♑️] Volontà di ferro, mente acuta e lucida e una grande voglia di dimostrare soprattutto a te stesso, caro Capricorno che puoi venire a capo anche da solo di questioni piuttosto spinose.

La Luna oggi in Vergine, illumina i tuoi affari, facendoti recuperare quota e donandoti quella modalità che hai di programmare le cose con estrema cura e strategia. In vista poi del passaggio che avverrà a dicembre di Marte nel tuo segno, è però ora che semini i tuoi nuovi inizi tanto nel lavoro, quanto anche nel recupero della sfera amorosa. Urano positivo in Toro ti dice che puoi ricreare anche dalle macerie un ambiente lavorativo e familiare più consono a te, alla persona che negli ultimi sei mesi credo proprio sia maturata parecchio. In amore oggi contatta, proponi: Venere ti dice che è arrivato il momento di tornare ad avere fiducia nel tuo fascino e chi è accanto a te se ne renderà conto presto.



Acquario [♒️] Bentrovato Acquario! Oggi la Luna in Vergine, spinge a trasformare in positivo tutte quelle sensazioni a volte un po’ pesanti che hai provato nelle ultime giornate. È un giovedì questo che illumina anche la tua sfera affettiva, attraverso decisioni talvolta drastiche ma anche tanto utili a riportare in te calma ed equilibrio. Nella professione c’è tanto movimento di opportunità e di idee ma anche la necessità di schermarti da pettegolezzi e invidie. Ti consiglio oggi per essere veemente soddisfatto di te stesso, di porti un piccolo traguardo che vuoi raggiungere e di non condividere questo pensiero con nessuno. Ciò ti farà riprendere il dialogo con i tuoi desideri, non sottostando più a condizionamenti esterni. Hai bisogno semplicemente di ritrovarti nella persona autentica che sei.



Pesci [♓️] Non aiuta il benessere psico fisico oggi caro Pesci, questa Luna in opposizione nel segno della Vergine che ti chiede più cura per te stesso e per migliorare i tuoi risultati pratici. Sei magari in questo giovedì più svogliato e desideroso di pause di relax anche lontano dalla solita routine. Ti consiglio di assecondare i tuoi desideri e di non caricarti di troppi impegni.

In amore può esserci una fase di momentanea discontinuità con la persona del cuore: magari c’è poco tempo per stare assieme a causa dei ritmi di lavoro, ma saprai come recuperare e farti perdonare. Venere è splendida per i nuovi incontri e per ripristinare in te la certezza che il tuo fascino va comunque a segno. Con calma e senza fretta, oggi arrivi dove ti eri prefissato.

