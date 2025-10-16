L'oroscopo di oggi - giovedì 16 ottobre 2025

Ariete [♈️]

Inizi la giornata carico di impegni ma anche nella determinazione di ottenere il più possibile dei risultati tangibili. Caro Ariete, oggi sei padrone della scena, attento ai dettagli nel tuo lavoro, dove desideri che le cose possano funzionare in un certo modo. Sole e Venere in opposizione, possono creare qualche fastidio nelle relazioni strette: presta attenzione alle parole perché per eccesso di energie, l’altro potrebbe fraintendere i tuoi veri intenti. Forma fisica smagliante: Marte accende la voglia di piacere e di piacerti, senza più farti condizionare da ciò che possono pensare di te e delle tue abitudini. Vai con il Mood “essere te stesso, costi quello che costi. È libertà!

Toro [♉️]

Vieni da ore un po’ faticose caro Toro ed anche oggi la parte iniziale della giornata, potrebbe risultare un po’ in salita. Le questioni da rivedere nel lavoro e nelle collaborazioni, possono essere molteplici, tanto più che alcuni atteggiamenti di superiori, soci o colleghi francamente ti hanno anche stancato. Ti consiglio di stemperare la possibile tensione, andando dritto per le tua strada senza lasciarti scalfire da eventuali critiche.

Venere eccellente, aiuta a rimettere in sesto la forma fisica e incentiva cure di bellezza e rimedi naturali. In amore, urge chiarezza senza andare per forza nella presa di posizione: questo è il momento ideale per capire che cosa vuoi veramente.

Gemelli [♊️]

Alti e bassi di umore. Caro Gemelli, so che non ti dico nulla di nuovo visto che sei abituato alle tue montagne russe emotive, ma oggi ti consiglio ancora di più di non andare in ansia per eventuali contrattempi nel lavoro. La giornata è intensa e richiede da parte tua anche uno spazio dove poter esprimere come ti senti. Venere in trigono, assieme a Plutone, creano i presupposti ideali per vivere in piena luce un sentimento, anche se ultimamente potresti essere più possessivo o diffidente verso chi ti piace. Forma fisica costante e magnetica a patto però di rallentare anche un po’ i ritmi. Cerca di dormire di più la tua pelle ringrazierà e inoltre ti sentirai ancora di più carico e motivato a vivere tutte le opportunità che ti si presentano.

Cancro [♋️]

Quando avverti che qualcuno nel lavoro come nei sentimenti, non è totalmente spontaneo con te, fai un grande passo indietro. Caro Cancro, oggi con la Luna nel pomeriggio nel segno della Vergine, sarai molto formale ne l’analizzare la qualità e la tenuta delle tue relazioni, distaccandoti da alcuni contesti che magari da tempo non ti suonano. Un tripudio di pianeti fanno io tifo per te e scaldano il tuo entusiasmo che però deve essere finalizzato a una progettualità, specie in campo pratico, sennò corri il rischio di annoiarti e chiuderti poi a riccio. In amore c’è passione ma anche gelosia da parte tua: cerca di allentare il bisogno di controllo e lascia scorrere le tue emozioni.

Leone [♌️]

La tua virtù sta nel sapere essere un punto di riferimento per gli altri, quando sono in difficoltà. Caro Leone, ti piace proteggere, prenderti cura di ciò che ami perché sei un leader nato che detesta chi invece nelle azioni non ci mette la faccia e gioca a fare la vittima. Oggi tuttavia avresti tu però bisogno di più presenza e sostegno. Plutone tornato diretto nel segno de l’Acquario riporta lentamente a galla dinamiche pratiche o legate alla tua sfera familiare che desideri risolvere. La grinta ma anche lo stress non mancano. Nel lavoro incarichi di responsabilità e necessità da parte tua di dare un ordine ai troppi impegni. Attenzione oggi alle infiammazioni delle vie orali: sei più sensibile proprio perché avresti da dire molto a qualcuno ma avverti che ancora il momento giusto non è arrivato.

Vergine [♍️]

Il passaggio della Luna nel tuo spazio astrologico caro Vergine, aiuta a recuperare prontezza nelle risposte e una buona dose di lucidità. Giovedì ideale per sbrigare lavoro arretrato o per parlare a viso aperto di una questione che ti stava lasciando con dei dubbi, specie in amore. Professione favorita in tutti gli ambiti, dove puoi dare prova di efficienza e capacità di relazionarti con gli altri. Saturno e Nettuno opposti, specie se sei nato tra il 17 e il 20 settembre, caricano di responsabilità la tua vita familiare. Cerca ogni tanto di delegare e di concederti delle sane evasioni.

Bilancia [♎️]

Venere allieta il tuo desiderio di comunicare e di amare le cose belle della vita. Certo, ogni tanto caro Bilancia ti impunti ma non per orgoglio fine a se stesso ma per una questione di principio che fa che tu viva tutte le tue relazioni in maniera autentica è seria. Oggi infatti in amore come nelle collaborazioni lavorative potresti avere qualche dubbio e volere vivere un confronto con una persona a te cara. Urano e Plutone in trigono danno struttura alla carriera, facendoti fare un salto di qualità che sembrava impossibile la scorsa primavera. Avanti tutta, con tutto lo charme che possiedi e che incanta.

Scorpione [♏️]

Pochi segni zodiacali sanno pensare in maniera profonda come te, sviscerando anche a volte in maniera un po’ masochista i limiti di una relazione o di una dinamica di lavoro. Sei un empatico viscerale caro Scorpione. Oggi ancora una volta sarai chiamato a misurarti con i tuoi limiti, con ciò che in amore ti crea dubbio o disagio, ma ne uscirai vincente. Nel lavoro momento d’oro per la tua crescita e per stringere accordi e collaborazioni che ti torneranno utili a breve. La forma fisica richiede un maggiore controllo delle tue risorse: cibo sano e movimento terranno il tuo corpo seducente e tirato per le prossime sfide. Mai porti dei limiti, tanto gli oltrepassi tutti!

Sagittario [♐️]

Oggi hai voglia di startene più in disparte caro Sagittario come se ritenessi che determinate persone non meritano la tua disponibilità e presenza. La Luna nel pomeriggio in quadratura nel segno della Vergine, riporta l’attenzione sulle questioni familiari e sul senso a volte che hai di esasperazione quando sembra che tutto gravi addosso a te. Giornata nel complesso di transizione, dove anche nel lavoro dopo alcuni rallentamenti, puoi riprendere un ritmo più scorrevole. In amore hai la consapevolezza che lasciare la libertà a l’altro di stare o non stare con te non è debolezza ma sinonimo di una grande evoluzione che stai mettendo in atto su te stesso.

Capricorno [♑️]

Si riparte caro Capricorno! In questo giovedì puoi raccogliere i risultati delle ultime giornate che sono state impegnative a livello pratico.

Ovvio non tutto scorre come vorresti: Giove opposto può renderti più suscettibile e realista del solito e le questioni in casa e a livello finanziario qualche grattacapo te lo stanno dando. In amore Venere per te algida in Bilancia, ti fa sentire più distante da chi ami, non per mancanza di sentimenti ma probabilmente perché la tua testa è assorbita da questioni pratiche. Forma fisica in recupero, così come la tua voglia di socializzare. In serata accetta un invito.

Acquario [♒️]

Desiderio di rinascita in tutte quelle situazioni caro Acquario che da l’estate scorsa ti hanno destabilizzato a livello emotivo. Oggi con il passaggio della Luna in Vergine sei capace di trasformare al meglio le tue emozioni non subendo più l’eccessiva pressione dei giorni scorsi. In amore, come ti dicevo è il momento di valutare, di mettere sulla bilancia i pro e i contro del rapporto, ma soprattutto di prenderti anche qualche rivincita. Plutone ritornato diretto nel tuo segno, ti chiede una maggiore sicurezza nelle tue scelte e la forza se è il caso anche di andare controcorrente. D’altronde accontentare tutti non fa per te se poi sei tu stesso a sentirti solo o messo da parte.

Pesci [♓️]

La giornata caro Pesci presenta tanti stimoli ma anche una certa ansia da parte tua di voler fare tutto e con grande precisione. La Luna in opposizione in Vergine ti rende infatti più perfezionista e suscettibile agli stimoli esterni.

In amore grande trasporto verso la persona del cuore o se hai iniziato da poco una storia, senti il bisogno di viverla con ufficialità e facendo progetti. Attenzione però alla confusione che spesso è nei tuoi rapporti anche di lavoro. È il momento con Saturno e Nettuno nel tuo segno di vivere con intensità ma anche con raziocinio determinate scelte.