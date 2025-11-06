L'oroscopo di oggi - giovedì 6 novembre 2025

Ariete [♈️]

Notiziona fresca, fresca dagli astri per questa giornata caro Ariete, è l’ingresso di Venere, pianeta che governa le relazioni affettive, nel passionale ma anche contorto segno dello Scorpione. Questo transito aumenterà la tua lucidità. sia mentale che legata al linguaggio del corpo. È come se fossi un vulcano in piena eruzione: i rapporti stretti ora si fanno ancora più intensi e viscerali. Se nel corso delle ultime due settimane hai accusato dei cali fisici, a causa degli impegni pratici, è oggi che puoi iniziare a ricaricare le batterie, con un progetto ben preciso che hai in testa e che hai tutte le carte in regola per poter realizzare. La Luna piena nel segno del Toro, amplifica la necessità di andare oltre i tuoi limiti, e di mettere anche un po’ alla prova chi hai accanto. Ricorda però che la sfida principale, resta quella che metti in atto con te stesso: i cavalli vincenti si vedono all’arrivo, mica alla partenza.





Toro [♉️]

Piena, burrosa ma anche perentoria nel farti tagliare ciò che non ti serve più, questa Luna piena nel tuo segno, racconta di lente trasformazioni e di annunciate rinascite, specie nel campo dei sentimenti. Caro Toro, ecco un giovedì dove al centro della scena ci sei tu, le tue esigenze che ultimamente avevi messo un po’ in stand by. Vero: il Sole e Venere in opposizione, possono portare all’esasperazione alcune dinamiche che però già da tempo davano noia all’equilibrio delle tue relazioni. L’importante sarà non mostrare il fianco ad eventuali provocazioni di gelosia o di accuse di non essere abbastanza presente con i tuoi cari. Nel lavoro, giornata molto dinamica ma anche di preparazione per quello che già ti annuncio sarà un week end che porterà comunicazioni positive in grado di restituirti fiducia e motivazione nella tua attività. Esprimi con sincerità un desiderio perché oggi hai la possibilità di vederlo esaudito.





Gemelli [♊️]

Qualcuno caro Gemelli ha un po’ disatteso le tue aspettative, magari non mantenendo la parola data, o peggio ancora creandoti delle false aspettative, specie in campo pratico. Oggi c’è più necessità di riflettere su quanto fino ad ora sei stato in grado di fare con le tue forze e dirti anche che sei stato in gamba. Spesso infatti puoi esserti sentito messo in discussione o sminuito rispetto all’impegno che hai messo nelle tue attività. La Luna oggi in Toro, aiuta a vedere da un’angolazione più obiettiva i tuoi pregi ma anche le responsabilità che non sempre ti competono, perché magari sono invece da attribuire a chi ti è accanto. Ognuno dunque deve avere e vedere il suo, riportando nei giusti confini anche le relazioni affettive, dove tra preoccupazioni e gelosie varie, puoi esserti sentito messo ne l’angolo. Venere da oggi nel campo legato alla quotidianità, incentiva il bisogno di serenità e di riserbo negli affari di cuore. Nel silenzio ritrovi la forza adatta per lottare per i tuoi ideali.





Cancro [♋️]

Sei molto attivo caro Cancro, anche troppo oserei dire e questo giovedì richiama molto alla necessità di poter rallentare un attimo per valutare con maggiore calma tutti gli eventi che si stanno susseguendo nella tua quotidianità. Inizio con il dirti che la sfera de l’Eros e dei sentimenti è quella più sollecitata. Venere ne l’amico segno dello Scorpione in buon aspetto a Giove, Saturno e Nettuno, mette le ali alla tua fantasia, al tuo desiderio di vivere l’amore in maniera autentica, senza più nascondere all’altro i tuoi reali intenti. Nella professione oggi giornata di valutazione degli impegni: fare un piano con le scadenze o migliorare l’assetto dei tuoi studi, sarà utile per mantenere vivo il focus sugli obiettivi da raggiungere. Già perché quando vuoi sei uno schiacciasassi inarrestabile nelle energie, alla faccia di chi ti pensa solo pigro e remissivo. In realtà se desideri qualcosa veramente, nulla può fermarti nella sfida di vederti vincitore.





Leone [♌️]

Quanta tensione hai dovuto cercare di smorzare ultimamente caro Leone?. Anche oggi con la Luna piena nel segno del Toro, dove trova la presenza di Urano, colpi di scena nel lavoro o possibili rallentamenti degli eventi a cui tieni, saranno da mettere in conto. In amore prosegue un periodo di forte contraddizione: da un lato sei pieno di passione e desideroso di dare la tua presenza a chi ti interessa; da l’altra parte invece alcuni atteggiamenti del partner o della persona che desideri conquistare, possono averti fatto freddare sul più bello. Occorre quindi ripristinare un po’ l’equilibrio tra il dare e il sapere ricevere anche le attenzioni che meriti. Nella professione, possono esserci dinamiche di potere che rendono difficile la tua affermazione personale. Ti consiglio di stare nel tuo e di lasciare parlare chi sa solo polemizzare o criticare. Tu per fortuna alle parole sei abituato a fare i fatti.





Vergine [♍️]

Caro Vergine oggi hai volontà da vendere unita a delle nuove consapevolezze per te stesso, rispetto soprattutto gli affetti e la vita quotidiana di relazione. La Luna piena in Toro, accentua tutto il bisogno che hai di fare ordine nei tuoi sentimenti ed emozioni, mettendo per una volta tanto in cima alla lista delle cose da fare, le tue priorità e ambizioni. Sole e Venere carismatici nello Scorpione, possono conferirti un fascino tutto particolare, dove le persone intorno saranno attratte dal tuo bagaglio di esperienze e dalle tue parole. Ti consiglio se ancora è un tasto dolente, di archiviare il passato qualunque esso sia: in amore come nel lavoro, vige la regola aulica di basarti sul qui e ora. Credo che a causa di Saturno e Nettuno in opposizione, ci sia ancora qualcosa che stenti a metabolizzare. Il segreto sta nel circondarti di passioni autentiche, capaci di stimolare la tua mente analitica sempre in movimento. Se perdoni non sei più debole, sei solamente più libero.





Bilancia [♎️]

Vuoi tornare a sentirti più in equilibrio nelle tue emozioni. Caro Bilancia, questo giovedì sotto l’influsso della Luna piena nel segno del Toro è un autentico toccasana per incentivare la tua motivazione al benessere e a vivere in maniera autentica gli affetti. Ultimamente infatti possono esserci stati eventi contrastanti nella quotidianità e non sempre sei stato in grado di viverli con oggettività e distacco. Ecco invece oggi puoi permetterti in lusso di osservare il tutto dalla posizione di preferenza di colui che le cose le sa già in partenza e non cerca più conferme in persone o situazioni che hanno mostrato una grande discontinuità. Nella professione, Mercurio e Marte in sestile ti aiutano a creare nuove idee e punti di aggancio per la tua attività. Certo, non tutto ti viene come sai regalato: se qualcosa non funziona più nel tuo lavoro dalla scorsa primavera, sarà in questi mesi finali del 2025 che troverai soluzioni più consone. Chi l’ha dura, la vince.





Scorpione [♏️]

Ancora buon compleanno, caro Scorpione. Oggi la presenza della Luna ne l’opposto segno del Toro, assieme ad Urano, creano uno stato di tensione che può essere però produttivo per sradicare in maniera definitiva ciò che ti intossica nelle emozioni. Tu che sei sempre molto profondo nella gamma delle sfumature dei sentimenti, oggi non avrai voglia di impiegare le tue energie per comprendere sempre gli altri. Parola d’ordine dunque, selettività e amor proprio. Venere nel tuo segno, tinge di Eros ma anche di sospetto e gelosia la tua relazione. Chiediti se e quanto sei ancora disposto a tollerare ciò che avverti nel partner o in chi ti piace come un atteggiamento di distanza e di poca considerazione della tua persona. Ti consiglio con tutti i pianeti che poi sono positivi nel tuo cielo di non incaponirti su chi non ha gli strumenti proprio per starti al passo. Nel lavoro tante idee vincenti ma oggi qualche rallentamento nel metterle in pratica. Recuperi presto però e alla grande!





Sagittario [♐️]

Quante cose sono cambiate per te caro Sagittario da fine giugno ad oggi. Posso affermare da un punto di vista astrologico che il tuo anno sia in realtà iniziato da una manciata di giorni. Infatti è ora che stai ritrovando sprint morale e l’esigenza di costruirti un’emancipazione più autentica da quella che gli altri volevano che rivestissi. Dunque in questo giovedì, con Mercurio e Marte presenti nel tuo segno e l’energia di trasformazione della Luna piena in Toro, puoi veramente agire con grande spirito di costruzione per tutte quelle attività in cui ti sei sentito troppo spesso boicottato e in seria difficoltà. Nei sentimenti finalmente l’energia distruttiva di Urano che è stato fino a ieri in opposizione, si smorza lasciando il posto alla consapevolezza che se hai subito un distacco o dei disagi nelle relazioni strette, non sempre è opportuno darsi colpe e responsabilità. Diventi dunque più magnanimo nei confronti di te stesso e meno diffidente e sospettoso verso chi ami. Nel lavoro giornata in cui puoi programmare un evento, uno spostamento che saranno molto produttivi. Smuovi i tuoi contatti e ritroverai accesa la fiamma della motivazione a dare sempre il meglio.





Capricorno [♑️]

Oggi caro Capricorno sei molto centrato sulla tua professione, dove dopo tanti rovesci e situazioni precarie, puoi rimetterti al timone e condurre la tua nave in acque più tranquille. Certo, molto dipende come dico sempre anche dal tuo ascendente che è quella parte di noi che mostriamo nella vita sociale e al mondo circostante. Tuttavia in questo giovedì puoi mettere a segno dei discreti successi ne l’ambito lavorativo e anche nei sentimenti sentirti più pacificato e tranquillo con te stesso, nel prendere determinate decisioni. Venere suggestiva nel segno dello Scorpione richiama alla possibilità di rivivere una passione legata al passato, oppure a chiarire in maniera più positiva con il partner ciò che ti ha fatto sentire ultimamente escluso e lasciato in balia dei tuoi problemi. Se sei nato tra il 14 e il 19 gennaio, il sestile di Saturno e Nettuno traccia un nuovo percorso per la tua evoluzione personale. Essi grato di ciò che già possiedi e vedrai moltiplicate le cose per essere ancora più riconoscente.





Acquario [♒️]

Un diavolo per capello! Caro Acquario, oggi con la la Luna piena nel segno del Toro la sfida è quella di restare calmo, orientato a tutelare il tuo benessere e tranquillità anche quando chi ti gira intorno, sembra fare i salti mortali per toglierteli. La sfera dei sentimenti e delle relazioni ufficiali è quella più colpita. Anche l’ingresso di Venere in quadratura può incrementare questo tuo stato di esasperazione, misto ad orgoglio che ti può far prendere le distanze da una situazione affettiva che è un po’ giunta al limite. Magari senza drammatizzare troppo come per altro ti auguro, oggi è solo una giornata, una parentesi impegnativa, in una settimana che però presenta il grande punto di forza di volerti più libero e indipendente dagli obblighi imposti da l’esterno. Nel lavoro ti consiglio di trasformare un periodo un po’ nebuloso e avaro di certezze in un trampolino di lancio per poterti sperimentare in progetti nuovi. Plutone oramai in modo diretto nel tuo segno mette il turbo per aiutarti a cambiare pelle.



Pesci [♓️]

Caro Pesci, la giornata di oggi con la Luna piena in sestile nasce sotto l’influsso della tua intuizione e capacità in ordine preciso e sistematico di far fronte sempre agli eventuali problemi. Grande forza nella sfera lavorativa ma anche grande impegno e impiego di risorse fisiche e mentali che ti consiglio ogni tanto però anche di tenere più da conto, perché mica sono infinite…

Giove, Saturno e Nettuno contrastano con efficienza i disagi nella socialità, prodotti da Mercurio e Marte in Sagittario che fanno nascere fraintendimenti, sia in amore che nelle amicizie.

È proprio l’ambito amoroso e quello de l’Eros che richiedono ora la tua massima concentrazione e presenza.

Ti sei impegnato talmente tanto in casa per far quadrare il rapporto che sarebbe un peccato agire ora sotto l’impulso della stanchezza. Recupera oggi attraverso il relax, sarai poi più lucido ad ascoltare anche le ragioni di chi ti è affianco.