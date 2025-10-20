L'oroscopo di oggi - lunedì 20 ottobre 2025

Ariete [♈️]

Inizio settimana caro Ariete che ti vede subire qualche inquietudine di troppo, complice un ambiente esterno che non ti spinge ora ad essere sereno. La Luna in passaggio ne l’amico segno dello Scorpione, aiuta dal pomeriggio a ripristinare grinta e desiderio di agire in prima persona, specie nelle situazioni pratiche.

Ti consiglio di amministrare bene le energie visto che ultimamente non ti stai risparmiando , anche per fare il lavoro che spetterebbe invece ad altri. In realtà hai semplicemente un sano desiderio di vedere riconosciuto il tuo impegno, di essere premiato per quanto stai portando avanti, sia in famiglia che nella professione. La pazienza, lo sai, non è la tua migliore virtù ma in questo lunedì sarà utile osservare bene le dinamiche prima di esternare ciò che pensi.

Toro [♉️]

Caro Toro, buon inizio settimana con la Luna che in sestile nel segno della Bilancia, agevola trattative e comunicazioni, regalando un po’ di meritata soddisfazione. Il tuo cielo astrologico mi parla di attesa nei confronti di una persona o di una dinamica che magari da l’estate scorsa ha modificato il suo atteggiamento nei tuoi confronti, lasciandoti un po’ sulle tue e deluso. Ti consiglio in questo lunedì di proiettare la tua forza verso la risoluzione di eventuali problemi lavorativi: Marte disturba infatti le collaborazioni, rendendo arduo anche per te mantenere la pazienza. In amore come ti dicevo, può risultare complicato ora il dialogo, o forse c’è una distanza con chi ti interessa che non sai se veramente vale la pena di colmare. Non forzare ora il corso delle cose. L’incastro perfetto arriva quando meno te lo aspetti.

Gemelli [♊️]

Vieni da un week end caro Gemelli che può essere stato illuminante per le tue relazioni. In questo inizio settimana, trasmetti tanta voglia di approcciare in maniera più consapevole e matura agli eventi che fino a qualche settimana fa avevano un po’ il potere di destabilizzare la tua energia. Oggi sei molto attento nel cogliere sfumature e dettagli, sia nel lavoro dove bollono in pentola novità e cambiamenti; sia in amore dove la necessità di fare chiarezza ti chiama e ti strega come il canto di una sirena. Certamente non corri il rischio di farti abbindolare da chi promette e non mantiene, visto che hai il fiuto giusto ora per valutare le cose con grande obiettività. Urano e Plutone postivi, tracciano una lunga strada che puoi percorrere solo tu nei sentimenti. Inizia a metterti in cammino.

Cancro [♋️]

Voglia di lunedì saltami addosso! Amico del Cancro, oggi la tua energia potrebbe subire le flessioni riguardanti il tuo umore che può essere lieto come un gatto a cui hanno pestato la coda.

Questo per dirti che se oggi ti senti più svogliato o con qualche ansia di troppo legata alla tua routine e alla casa, non c’è veramente da preoccuparsi. Già nel pomeriggio con il passaggio della Luna e a breve anche del Sole in Scorpione, il tuo animo di rischiara e riuscirai a ritagliarti degli spazi di relax che ti stavano mancando. In amore, giornata di desiderio da parte tua di lasciare fluire i sentimenti, anche se a volte è difficile stare dietro alle mille sfumature dei tuoi stati d’animo e riflessioni. Ricorda solo che chi ti è ora accanto ti ha visto anche nei momenti più bui eppure ha deciso di restare. Non occorre che tu sia perfetto per amare ed essere amato.

Leone [♌️]

Dopo giornate super stancanti per la tua forma fisica, inizi la settimana caro Leone molto più carico di energie. Vero è che i pianeti in Scorpione stanno dando filo da torcere al tuo desiderio di autonomia e vicinanza, specie nelle relazioni stette, dove ultimamente possono essere sorti difetti di comunicazione. Questo cielo è però nel complesso una sfida positiva per farti toccare con mano ciò che vale la pena tenere e ciò che invece senza troppi rimpianti e spremitura di meningi, va lasciato indietro. Nel lavoro attenzione alle troppe responsabilità che ti sei caricato sulle spalle e che possono incidere anche sul tuo benessere esterno. Non somatizzare ciò che non ti piace, semplicemente poni sul piatto della bilancia, rischi e benefici. Se tiri la somma ti accorgerai comunque che stai andando nella direzione giusta.

Vergine [♍️]

Oggi hai maggiore desiderio caro Vergine di mettere in pratica ciò che ultimamente avevi solo pensato come ad una possibile opportunità. La spinta motivazionale dunque non manca e in questo lunedì risulti teso a concludere trattative e affari, attraverso una strategia di comunicazione che fatta da te, risulta vincente. In amore, l’opposizione di Saturno e Nettuno, crea diffidenza da parte tua: le nuove storie possono essere molto passionali e viscerali ma anche tanto instabili; oppure non riesci ancora a dimenticare qualcuno che in un momento tuo di difficoltà non è stato presente come ti aspettavi che fosse. Per fortuna, Mercurio e Marte sono tuoi alleati per rimetterti in pista e tornare anche a fidarti di chi ti circonda. La mania del controllo se la tieni un po’ a bada, in realtà ti tutela da chi ha giocato ad essere troppo opportunista nei tuoi riguardi.

Bilancia [♎️]

Penultimo giorno della stagione relativa al tuo compleanno. Caro Bilancia, inizi la settimana protagonista delle questioni pratiche, dove con parecchio impegno da parte tua, stanno mostrando spiragli di luce e di sblocco. In amore c’è un estremo desiderio di piacerti e di piacere ma anche una fortissima selezione delle persone e dinamiche di cui ti stai circondando. Non sei certamente per tutti, o meglio sicuramente non sei di chi non apprezza la tua disponibilità e perseveranza nel raggiungere gli obiettivi che ti prefiggi. Occhio oggi alle critiche e alle invidie nella professione: vai avanti dritto per la tua strada e se all’orizzonte si profilano spostamenti di ruolo o di settore, accogli tutto con fiducia e gratitudine. Tu nasci per evolvere attraverso nuovi equilibri.

Scorpione [♏️]

Ti va di festeggiare? Caro Scorpione, inizi la settimana sicuramente in maniera intensa sotto il profilo emotivo. Hai un cielo astrologico così ricco di stimoli che sarebbe un peccato non cogliere, a causa dei possibili pensieri rivolti al passato. In questo lunedì dai pomeriggio, la Luna nel tuo segno zodiacale, accentua ogni piccola sfumatura del tuo coraggio e del tuo modo di affrontare le situazioni anche le più scabrose e impensabili a testa alta. Mi piace tutta questa energia che però ti consiglio nel lavoro, come nei sentimenti di incanalare verso uno scopo che produce nel tempo la tua crescita personale. Se sei nato tra il 22 e il 26 di ottobre, Plutone in quadratura dal profondo, invita a superare paure e distacchi attraverso la consapevolezza che ogni evento accade al fine per il tuo supremo bene. Parti con un nuovo spirito e fai valere ciò che è la tua verità.

Sagittario [♐️]

Cosa si fa quando non si riesce a fare ordine nei pensieri? Beh caro Sagittario, sicuramente puoi concederti un attimo di fermarti, fare un bel respiro ed osservare a che punto sei giunto solo attraverso le tue forze ed impegno. Già perché negli ultimi mesi davvero nulla ti è stato facilitato, a partire dalla vita in casa, dove da l’estate scorsa possono essere nate nuove preoccupazioni e responsabilità. Oggi però hai l’opportunità di alleggerire la tensione: Venere in sestile dalla Bilancia, certifica cosa per te è davvero importante e merita di essere vissuto fino in fondo. Nei sentimenti c’è una certa tua diffidenza di base e riservatezza, come se non volessi esporti nel provare le emozioni che senti. Smetti di lottare contro te stesso e segui la tua vera natura che è spontanea ed entusiasta. Professione che richiede tanta pazienza, ma a breve anche li vedrai risultati.

Capricorno [♑️]

Se Maometto non va alla montagna, allora sei tu caro Capricorno ad andare verso la cima della montagna per scalarla con la solita grinta e fermezza che possiedi. Inutile negarlo che in linea di massima da agosto scorso, possono essere sorte delle perplessità nei sentimenti, dove c’è stata tanta discontinuità e freddezza anche da parte tua. In questo lunedì, ti consiglio di dedicarti allo sblocco dei tuoi affari: Marte positivo accelera la messa in atto di nuove idee e progetti. Nei sentimenti ancora come ti accennavo, non ci sono forse i presupposti adatti per farti sentire pienamente coinvolto da chi ti è accanto. Se sei single, usa questo inizio settimana per fare public relation: il fascino non ti manca, ma devi crederci.

Acquario [♒️]

Chi si ferma è perduto. Caro Acquario vederti fermo nel fare qualcosa è pressoché un evento più unico che raro. In realtà in questo inizio settimana ti consiglio un attimo di fare il punto della situazione di un sentimento che non ti fa stare veramente a tuo agio con te stesso e con chi ti circonda. La Luna in quadratura nel pomeriggio in Scorpione richiama a segreti svelati e a una tua presa forte di posizione ne l’eliminare ciò che avverti essere una zavorra per il tuo desiderio di libertà. Nella sfera pratica, le stelle suggeriscono pazienza e prudenza nel rivelare i tuoi intenti e obiettivi, puoi essere sottoposto a un ambiente con troppa competizione e negatività. Per fortuna Plutone nel segno ti corazza dalle malelingue e dalle invidie. Alla fine come sempre nella lotta la spunti tu, non fosse per altro che non ti sei mai dato per vinto.

Pesci [♓️]

Caro Pesci c’è un insaziabile voglia da parte tua in questo inizio settimana di abbattere tutte quelle resistenze emotive ed ostacoli pratici che si frappongono tra te e l’obiettivo di benessere che stai cercando di conseguire. La vita in casa risulta ancora disturbata: Venere in quadratura nella Bilancia illumina la sfera della famiglia e dei parenti stretti, facendoti sentire a volte soffocato da troppe inutili pretese. L’importante è che saprai prontamente ristabilire un buon equilibrio che si rifletterà anche nella sfera pratica dove sei diventato più autorevole e ricercato per le tue competenze.

In amore oggi vince la spinta della curiosità e della passione: se nel week end hai sentito una distanza con chi ti piace, ecco che questa può essere la giornata ideale per sentirti nuovamente in sintonia con il tuo cuore e con ciò che desideri.