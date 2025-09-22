L'oroscopo di oggi - lunedì 22 settembre 2022

Ariete

Buon inizio settimana! Caro Ariete, oggi con la Luna è Mercurio in aspetto sfidante per le comunicazioni, vuoi arrivare a capo di una questione che magari da giorni ti tiene un po’ in scacco di energie. Le dinamiche lavorative, richiedono tempo e già ti dico che se desideri un cambiamento, un avanzamento di ruolo saranno maggiormente possibili tra la di fine ottobre prossimo e la primavera 2026. Intanto però in questo lunedì, nervi saldi e volontà di riuscita, daranno comunque una mano. L’amore? Urge più passione ma ogni tanto tu sembri come assente o distaccato nei sentimenti. Rimettiti in pista!

Toro

Inizio settimana caro Toro all’insegna della stabilità e della riuscita lavorativa. Dopo tanto penare nei mesi scorsi, puoi vivere un periodo ricco di conferme in ciò che ami fare. Comunicazioni e accordi vincenti oggi! Marte in opposizione, invita però alla prudenza: se avverti che qualcuno intorno a te non è veramente una persona fidata, prendere le dovute distanze, sarà un gesto di rispetto verso te stesso. Non temere di deludere le aspettative o di non essere ben voluto: nei sentimenti vale come sai la regola della reciprocità. Mercurio e Venere positivi, fanno entrare in sintonia con chi veramente vive come te, de l’onestà dei sentimenti e delle relazioni.

Gemelli

Recuperi alla grande e avverti anche una grande forza ed energia. Caro Gemelli, bel lunedì il tuo con i pianeti benefici nel segno della Bilancia per andare alla riscossa di una meritata soddisfazione, specie nel settore professionale. In amore ancora può esserci uno stato di ansia e di pensione dovuto all’atteggiamento a volte ambiguo del partner o di chi in questo momento ha catturato la tua attenzione. Ti consiglio con Saturno in quadratura di badare più ai fatti che alle parole di chi si interfaccia con te. Hai bisogno di stabilità e di un ambiente giusto per poterla vivere. Ciò che ora genera troppa confusione va allontanato senza rimpianti.

Cancro

I dubbi per te amico del Cancro in questo lunedì possono arrivare dal lavoro o dalla tua sfera familiare. Magari si tratta solo di un po’ di stanchezza mentale da parte tua: le ultime settimane sono state dense di impegni pratici e ricominciare il lunedì con la solita routine può risultare per un carattere sensibile come il tuo, ancora più snervante. Eppure con Giove sempre a sostegno e Saturno che pone basi solide per la continuità di ciò che fai, puoi essere ampiamente soddisfatto dei risultati che stai ottenendo. Oggi come ti dicevo, tieni però sotto controllo il possibile stress. Stomaco e testa sono i punti nevralgici dove di solito somatizzi le eccessive sollecitazioni esterne. Con calma riuscirai a fare tutto.

Leone

Ottimo lunedì caro Leone per riprenderti gli spazi giusti nel lavoro ma anche nella vita di relazione. Il bel sestile di Sole, Mercurio e Venere nel segno della Bilancia, conferisce autorevolezza e fascino a ciò che comunichi. Ecco dunque che in questa giornata puoi portare a casa un bel risultato nella sfera pratica. Favoriti gli studi, ma anche la cura della tua persona, basta però che non eccedi con il troppo perfezionismo. Plutone se sei nato nei primi giorni del segno, può creare ancora qualche difficoltà di tipo finanziario, facendoti sentire sempre in bilico con le spese. Presto ci sarà il recupero. Organizza meglio gli impegni e le scadenze senza pretendere da te sempre il massimo.

Vergine

Inizio settimana caro Vergine, dove finalmente puoi aver ben chiara la situazione che vuoi risolvere. L’eclissi di Luna nel tuo segno, nei giorni scorsi ha riportato in superficie le tue emozioni più nascoste. Arriva in questo secondo giorno di autunno ancora più forte la volontà di liberarti delle zavorre che ti hanno condizionato sia nel lavoro che negli affetti, già da qualche tempo. Marte in aspetto eccellente per gli stimoli e le energie, aiuta a recuperare laddove hai sentito che ti era stato tolto o negato qualcosa per te di veramente importante. In amore, giornata di dialogo che può esserti utile per sentire che i bisogni che hai di confronto e di lealtà vengono accolti da chi ti interessa.

Bilancia

Rinnovo gli auguri per la stagione relativa al tuo compleanno. Caro Bilancia, la forza relativa di Sole, Mercurio, Urano e Plutone in aspetto di magnificenza, non può che inserirti nella rosa dei segni più favoriti della settimana. Certo, non è tutto oro ciò che riluce. Dietro alle possibili soddisfazioni professionali, solo tu sai l’impegno e la fatica che stai facendo per portare avanti scadenze e progetti che già dalla scorsa primavera ti hanno dato bei grattacapi. In amore, oggi hai più desiderio di quotidianità che di scelte fatte con l’istinto. Ecco perché ti consiglio anche nella sfera delle amicizie di tenere al tuo fianco solo chi hai compreso che con la lealtà e la trasparenza ha meritato il tuo cuore e la tua fiducia.

Scorpione

È arrivato il momento caro Scorpione con Marte nel tuo spazio astrologico, di riprenderti il centro della scena. So perfettamente che non ami di solito mostrarti ne tanto meno metterti sotto i riflettori. Per “centro della scena” intendo la giusta collocazione di te stesso e delle tue attività che negli ultimi tempi ti è stata un po’ negata. Lunedì quindi positivo per il lavoro, dove magari hai più urgenza di recuperare contatti e relativi introiti. Nei sentimenti, può esserci ancora il sapore amaro di una delusione o di una persona che hai sentito poco corretta nei tuoi riguardi. Non perdere tempo ed energie preziose dietro alle dinamiche che già ti hanno mostrato la loro essenza. Vai verso il nuovo, osa, chiedi e riparti.

Farlo ora ti farà sentire meglio con te stesso.

Sagittario

Sei pronto a rimetterci in carreggiata, caro Sagittario. Certo non ti nego che sia un esordio di autunno complesso per il tuo cielo astrologico, ma possiedi come sai la grinta e quel pizzico di incoscienza che sono giuste per permetterti di andare verso cambiamenti che si riveleranno molto positivi già dalla fine di questo anno. Intanto in questo lunedì, il sestile di Sole e Mercurio in Bilancia ti fanno sentire più calmo e motivato anche nella solita routine quotidiana. Nei sentimenti, da una parte c’è un bisogno estremo da parte tua di recuperare stimoli e fiducia nei confronti di una relazione, da l’altra la tua mente può essere impegnata sulle questioni pratiche, lasciando pochi margini alle emozioni del cuore.

Capricorno

Il cambiamento come ben sai caro Capricorno, richiede metodo, tempo e pazienza. Tutte prerogative che tu di tua natura, già possiedi. Vero è che in questo lunedì inizi la settimana un filo teso per le questioni relative al lavoro. Giove in opposizione, propone proprio delle dinamiche pratiche che ti fanno percepire a volte che l’impegno e la costanza che hai, non sono sempre sufficienti per raggiungere un risultato. Non essere troppo duro con te stesso: Marte positivo, instilla energie e coraggio ne l’affrontare la routine. In amore, consiglio di lasciare maggiormente spazio ai sentimenti, anche quelli che tendi a reprimere. Hai un cuore enorme e sotto la scorza da duro, anche tu hai bisogno di rassicurazioni e tenerezza. Non aver timore di mostrare chi realmente sei.

Acquario

Buon lunedì caro Acquario. I pianeti sorreggono le tue iniziative pratiche, anche se qualche notizia importante può tardare ad arrivare. Sole e Mercurio positivi nel segno della Bilancia, creano il contesto giusto per proporre ed esprimere le tue qualità. Oggi sei favorito nel recupero delle relazioni, sia a livello professionale che in quello affettivo. Urano movimenta la vita di tutti i giorni, fornendo un surplus di energie che tuttavia devi incanalare a dovere. Spesso infatti ti sobbarchi di troppi impegni e invece è questo il momento adatto per fare selezione e scegliere ciò che veramente ti fa stare bene. Ascolta il tuo istinto: ne hai da vendere e anche in amore si rivelerà l’arma vincente.

Pesci

Inizi la settimana, caro Pesci, nella maniera più affine a te: con intuito e profondità nelle tue azioni. L’opposizione della Luna prima in Vergine e successivamente nel segno della Bilancia può far emergere dinamiche nella tua sfera pratica che richiedono tempo e attenzioni. Risulti comunque vincente, anche se oggettivamente forse un po’ stanco di dover pensare anche per chi ti è accanto.

Urge infatti in amore più collaborazione da parte del partner: Marte e Giove positivi per fortuna alleggeriscono l’atmosfera in casa e a livello della tua organizzazione quotidiana. Non sacrificare i tuoi desideri e obiettivi se in questo periodo ti appaiono di difficile realizzazione. Presto riceverai notizie che sbloccheranno ciò che ti sta a cuore.