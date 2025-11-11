L'oroscopo di oggi - martedì 11 novembre 2025

Ariete ♈️

Avanti tutta, caro Ariete. Ecco un martedì che si presenta di forte impatto per le tue comunicazioni e per la possibilità di veder risolte alcune questioni pratiche che nelle ultime giornate ti avevano visto appesantito. La Luna in trigono nel Leone racconta di una grande forza di volontà per portare avanti progetti e per trovare anche le persone giuste che possono supportare i tuoi obiettivi. Mercurio e Marte favorevoli, parlano di spostamenti legati al tuo lavoro e de l’opportunità di recuperare benessere psico fisico, attraverso anche la passione per la persona che ti interessa. Sei dunque proiettato oggi in avanti, desideroso di veder concretizzare il tuo impegno in risultati tangibili. Si, perché tu se non vai veloce nelle dinamiche della tua vita, sia sentimentale che professionale, poi finisci per annoiarti. Non oggi.. oggi tutto scorre nella direzione accelerata che desideri tu.

Toro ♉️

Quando ti fanno girare le scatole, caro Toro hai imparato a isolarti, a mettere una sicura barriera tra te e il caso umano di turno. La Luna oggi in quadratura dal Leone e il ritorno di Urano nel tuo segno, possono far emergere stanchezze relative un rapporto affettivo, o a una collaborazione pratica, dove magari ti senti poco riconosciuto nel tuo ruolo e quindi non supportato. Ti consiglio oggi di non precipitare nelle emozioni troppo contrastanti: anche la stanchezza fisica può contribuire a farti sentire un po’ fuori fase. Per fortuna hai dalla tua parte Saturno e Nettuno che nel segno dei Pesci rendono intuitivo e ricche di stimoli tutte le tue attività. In amore, cerca di non cedere so tarlo della gelosia e del sospetto. Chiarire un malinteso con chi ti interessa, ti farà sentire di nuovo padrone della situazione.

Gemelli ♊️

Ti cercano, ti vogliono e spesso a seconda del tuo umore, neanche ti trovano…Caro Gemelli in questo martedì, sei al centro di un vortice di comunicazioni, sia di carattere lavorativo che ne l’ambito familiare. Fatto sta che quando ti si fa troppa pressione e ti senti braccato dalle richieste, poi sei il mago della sparizione: laddove eri disponibile e presente, poi può subentrare una glaciale freddezza da parte tua. Questo per dirti che ogni tanto anche per te che sei sempre sul pezzo e in movimento, è opportuno staccare la spina. La Luna in Leone, punta i riflettori su i tuoi rapporti più stretti, dove ci possono essere anche verso di te delle critiche al tuo modo di fare che saranno mal tollerate. Ti consiglio oggi di puntare sul lavoro e sulla possibilità di effettuare in merito dei cambiamenti che torneranno utili a breve. In amore troppe montagne russe emotive, non agevolano il tuo bisogno di chiarezza: stai puntando a scoprire delle cose della persona che ti interessa. Sarai presto accontentato.

Cancro ♋️

Tutto incentrato questo martedì caro Cancro, sulla tua vita pratica e sul sentirti più a tuo agio e inserito ne l’ambiente circostante. La Luna in Leone, parla del tuo istinto che è sempre legato alla sensibilità e alla capacità di intuire i bisogni e i desideri di chi ti sta accanto. Giornata ideale quindi per riprendere un discorso lasciato in sospeso in amore, ma anche con tanti pianeti favorevoli, per mettere a segno risultati soddisfacenti nel lavoro. Molto dipende da come hai impostato la tua vita sia pratica che affettiva da fine settembre ad oggi: se ci sono state difficoltà con la persona del cuore, puoi rivalutare il rapporto, attraverso la presenza e un dialogo più schietto e sincero. Nel lavoro, mi piace molto la presenza di Saturno e Nettuno in trigono nei Pesci, che mettono ali concrete ai tuoi sogni, anche quelli che custodivi geloso nel cassetto. È tempo di tirarli fuori e con passione e tenacia, di realizzarli.

Leone ♌️

Urge una presa di posizione netta, specie in questo martedì, caro Leone. La situazione affettiva, bersagliata dalla Luna nel tuo segno e da Urano nel segno del Toro, può subire dei stravolgimenti, attraverso delle consapevolezze che tuo malgrado hai acquisito sul partner o su una persona che nel tuo lavoro, riveste un ruolo importante. Sei quindi pronto a dare battaglia per i tuoi principi e per l’incrollabile voglia di veder riconosciuto il tuo impegno. Per fortuna, Mercurio e Marte positivi, permettono in mezzo a un marasma di eventi e di emozioni spesso contrastanti, di mantenerti saldo al timone dei tuoi obiettivi. Nei sentimenti, come ti dicevo, c’è bisogno di tirare fuori le tue vere priorità, non adeguandoti sempre alle richieste de l’altro, come magari è ultimamente accaduto. In ripresa anche la forma fisica, ma presta attenzione alla pressione e al cibo che scegli: troppo stress incide sulle intolleranze alimentari e sulla salute della tua circolazione. Butta fuori ciò che non ti sta più bene, ne guadagnerai in libertà e salute.

Vergine ♍️

Oggi hai desiderio di silenzio, caro Vergine. In questo martedì, sono importanti i momenti di introspezione che puoi ritagliare per te stesso, al fine di non lasciarti travolgere troppo dagli eventi esterni. La Luna in Leone e Mercurio e Marte in quadratura, parlano di una mancanza che puoi avvertire, specie in amore. Qualcuno può aver deluso il tuo bisogno di sentirti visto e accolto per la persona vera che sei. Ti consiglio se stai vivendo un momento un po’ destabilizzante negli affetti, di metterti in protezione, prendendo le distanze da chi ti critica senza lasciarti lo spazio adeguato per difenderti. Meglio il lavoro, anche se i troppi impegni possono gravare sulle tue spalle, facendoti sentire come al solito che puoi contare solo sulle tue forze. Tenta oggi l’arte del metterti in disparte per osservare meglio i comportamenti di chi ti è accanto. Si capiscono molte cose, semplicemente assentandosi per un istante dalla scena principale.

Bilancia ♎️

Bella questa Luna in sestile in Leone, corroborata dalla forza propulsiva dei pianeti in Sagittario. Caro Bilancia, oggi vinci se ti sposti, se organizzi un viaggio che può essere produttivo anche per il tuo lavoro. In amore, c’è un recupero de l’intesa e la possibilità da parte tua di concedere nuovamente fiducia a qualcuno che ultimamente ti aveva lasciato un po’ perplesso per i suoi atteggiamenti. Forma fisica legata alla tua immagine: un cambio look o semplicemente un acquisto mirato come un accessorio che desideravi da tempo, ti renderanno più sicuro di te e magnetico nel catturare l’attenzione. Nel lavoro, giornata di pianificazione delle scadenze e di belle opportunità per mettere in risalto il tuo operato. La fiducia nelle tue capacità e il saper riconoscere quanto vali, sono iniezioni potenti per la tua autostima.

Scorpione ♏️

Il cielo astrologico caro Scorpione ti corteggia, ti pone su un podio che ti sei largamente meritato dopo un’estate per alcuni versi da archiviare, specie per le relazioni. Solo che oggi questa Luna fastidiosa nel segno del Leone, nel settore per te relativo la carriera e l’autonomia personale, potrebbe farti ricadere in alcuni dubbi che invece faresti bene a dissipare. Sei forte, sei capace come l’archetipo de l’araba fenice che ben ti rappresenta, a risorgere dalle ceneri bruciate della tua anima, per splendere più coraggioso e dissacrante di prima. Ecco perché ti suggerisco oggi di non cedere a provocazioni inerenti il tuo modo di portare avanti sentimenti e lavoro. Spesso chi parla lo fa senza conoscerti e per pura invidia, visto che sai come stare sulle tue e di farti conoscere da chi reputi banale e omologato non ne hai la minima voglia. Stendi tutti con un sorriso ironico e guarda oltre. La tua energia è preziosa, impiegala dove sai che sarà apprezzata.

Sagittario ♐️

Riprendere quota, ecco il tuo desiderio più profondo, caro Sagittario. Da ieri Urano non disturba più la vita pratica è quella di relazione. Certo, molto dipende dagli eventi che hai affrontato da fine giugno scorso ad oggi. Tuttavia, la cosa positiva è che stai recuperando sprint nelle azioni e lo stimolo a sentirti meglio nella tua pelle. La Luna oggi in trigono nel Leone e Mercurio e Marte nel tuo segno, possono sbloccare comunicazioni e guadagni che magari avevi visto rimandare, certamente non per mancanza di merito da parte tua ma per eventi oggettivamente un po’ sfigati a cui purtroppo hai dovuto far fronte. In amore, prosegue un momento di riflessione e di verifica de l’andamento del tuo rapporto. L’intimità può migliorare da oggi attraverso una tua maggiore disponibilità e fiducia. Sdrammatizzare è la chiave vincente per rimetterti in pista.

Capricorno ♑️

Oggi le questioni patrimoniali, legali e legate alla tua abitazione, possono avere un ruolo predominante. Caro Capricorno, la Luna pesante per te in Leone, parla di un maggiore bisogno di certezze, visto che ultimamente ti è sembrato di camminare sulle uova in ambito pratico e finanziario. È un martedì dunque dove sarà forte la tua determinazione a venire a capo di una questione che sta assorbendo gran parte delle tue energie. In amore, Venere sexy in Scorpione invita a lasciarti andare nella ricerca del piacere, non fine a se stesso, ma legato all’intelligenza e alla personalità di chi ti piace. Ovvio, occorre da parte tua più disponibilità e volontà di mettere un punto ben definito con il passato. Sono certa che facendo ordine nel tuo cuore che sembra in apparenza di ghiaccio, il tuo vero calore verrà alla luce.

Acquario ♒️

Ci credo che sei stanco, amico de l’Acquario. Oggi la Luna in opposizione in Leone e il ritorno di Urano in quadratura nel Toro, rendono insofferente la tua quotidianità, portando un po’ ai ferri corti le tue relazioni affettive. Ti consiglio oggi di non metterti sullo stesso piano di chi non sembra comprendere i tuoi bisogni. L’amore con Venere magnetica in Scorpione, può portare alla scoperta di verità scomode sul partner o su un familiare stretto. I pianeti ti dicono però di non contaminare la tua energia con persone e situazioni che hanno frequenze più basse delle tue. Nella professione, può presentarsi una giornata complessa se hai delle riunioni e devi per forza interagire con capi e colleghi. Un po’ di sano relax in serata ti aiuterà a smaltire la possibile tensione accumulata. Ricorda che non tutto è tua responsabilità e che le maggior parte degli eventi che accadono non è possibile ne utile controllarli.

Pesci ♓️

Oggi caro Pesci sei proiettato verso questioni legate il tuo benessere nella quotidianità che vivi. La Luna in Leone parla per te di opportunità di organizzazione per il tuo lavoro, dove può essere in atto una crescita importante anche se non priva di ostacoli. Nei sentimenti con Giove positivo, tanta voglia di investire con il parente tempo di qualità e di iniziare, perché no?, anche a pensare a un viaggio per le prossime festività.

Saturno e Nettuno sempre nel tuo segno, fanno maturare gli obiettivi, rendendoti più determinato e consapevole delle tue qualità. Forma fisica che richiede un minimo di attenzione in più: occhio ai colpi d’aria per la tua gola e alle articolazioni. Un po’ di sano riposo nel pomeriggio ti servirà a vedere tutto più roseo.