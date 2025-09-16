L'oroscopo di oggi - martedì 16 settembre 2025

Ariete [♈️]

L’energia sarà ben presente oggi caro Ariete, donando a questo tuo martedì la consapevolezza che quando ti metti in testa di raggiungere un obiettivo, nulla può fermarti. Marte ancora per pochi giorni in opposizione, può creare ancora nelle tue relazioni sia affettive che pratiche, quel senso di sfida e di rivalsa che in fondo non ti dispiace. Oggi tuttavia è la giornata adatta per curare nei dettagli una collaborazione o un progetto a cui stai dietro già da tempo. Nei sentimenti come ti dicevo, c’è necessità di vivere intensamente un rapporto. Cerca però di non far diventare l’amore un campo di battaglia. Venere solletica la fantasia e accende i tuoi sensi. Vivili al massimo delle tue potenzialità.



Toro [♉️]

Quotidianità, e magari un filo di tensione in più. Caro Toro, questo martedì profuma per te di situazioni, soprattutto affettive a cui sei ben deciso a dare una svolta. Venere pianeta dei sentimenti e delle relazioni, può ancora farti avvertire un’eccessiva pressione tra te e le persone a cui tieni. Ecco perché oggi sarà importante vivere la routine con uno stato d’animo più disteso: non puoi infatti sempre essere tu quello che ricerca il dialogo, o colui che nei rapporti si mette per primo in discussione. Lascia che siano anche gli altri eventualmente a fare dei passi nei tuoi confronti. Nel lavoro ci sono delle novità. Pondera con cura eventuali cambi di ruolo o di mansione.



Gemelli [♊️]

Sei frizzante, forse leggermente stanco per tutti gli impegni che in questo periodo caro Gemelli sei ritornato a vivere con maggiore entusiasmo. Oggi è la giornata adatta per fare degli spostamenti che risulteranno produttivi anche per la sfera economica. Certo, come ti dicevo potresti sentirti alle volte subissato dalle dinamiche giornaliere. Ecco perché con Saturno retrogrado nel segno dei Pesci, la priorità è comunque il tuo benessere emotivo che sei ben deciso a non mettere più in discussione per niente e nessuno.

In amore questo martedì puoi avverti la necessità di sentirti più al centro de l’attenzione del partner o della persona che ti interessa.

Dato che il fascino non manca, non sarà difficile vedere esaudito questo il tuo desiderio.

Conoscenze importanti in corso se sei single.



Cancro [♋️]

Le emozioni che sono il sale della tua intensa vita interiore, caro cancro oggi saranno ancora più presenti. Continua un periodo di grande restiling personale: Giove nel segno e Saturno in trigono, specie se sei nato tra il 18 e il 20 di luglio, sono i tuoi assi nella manica per ritrovare un nuovo equilibrio tra sentimenti più intimi e il senso di responsabilità che conosci molto bene. In questo martedì sarai molto ricercato anche per le questioni lavorative. Marte a breve in Scorpione può regalare l’accelerazione a un progetto che stai seguendo e rendere ancora di più la tua vita ricca di stimoli e perché no? Anche di un tornaconto economico. In amore ti suggerisco oggi di rivalutare un rapporto e se lo ritieni valido di cercare un confronto costruttivo con chi ti è accanto.



Leone [♌️]

Prosegue un periodo molto positivo per te caro Leone. In questo martedì puoi arrivare a una conclusione di una trattiva di lavoro o avere un successo su una questione legale che ti stava dando filo da torcere. Certo, Plutone in opposizione specie se appartieni alla prima decade può farti sentire talvolta molto stanco e deluso da alcune relazioni. Questo significa solo che hai necessità di sperimentarti altrove con persone e dinamiche più in linea con la tua schiettezza d’animo. In amore, Venere ancora nel tuo spazio astrologico dona carisma e autorevolezza. Non lasciarti scappare l’occasione di partecipare a un evento o di cogliere un invito: più ti mostri per come sei e più verrai apprezzato da chi per te veramente conta.



Vergine [♍️]

Metterti al primo posto non per egoismo ma per sano rispetto dei tuoi principi. Può essere questo il Mood caro Vergine di un martedì che è denso di impegni pratici dove tu per carità non ti tiri certo indietro, ma pretendi anche giustamente degli spazi di qualità per te stesso. Saturno ritornando in opposizione nel segno dei Pesci, riporta a galla vecchie situazioni affettive anche di alcuni mesi fa, dove però credo tu non sia più disposto a trovare giustificazioni ne tanto meno compromessi. Ecco perché nella giornata odierna il settore più positivo, resta quello pratico. In arrivo possibili avanzamenti o comunque un clima più disteso e costruttivo in tutte le comunicazioni. Mercurio tuo pianeta guida, invita a dar voce ai tuoi bisogni con chiarezza e senza dover dare troppe spiegazioni agli altri.



Bilancia [♎️]

Questo martedì caro Bilancia si apre con delle sfide e delle comunicazioni importanti per il tuo settore pratico. Se con Venere favorevole hai riacquistato fascino e visibilità; Marte ancora nel tuo segno può aver fatto uscire allo scoperto il comportamento ambiguo di alcune persone nei tuoi riguardi. Importante sarà ancora una volta ritrovare il giusto equilibrio tra l’essere disponibile e l’essere passami il termine “spremuto” nelle energie come un limone. So perfettamente che sai come mettere i giusti confini tra te e chi soffre banalmente del male peggiore: l’invidia. Anche in amore con Urano che riscrive un nuovo capitolo per la tua vita sentimentale, c’è bisogno di ritrovare complicità con il partner ma anche nei rapporti di amicizia. Facendo un’accurata selezione ti sentirai subito meglio.



Scorpione [♏️]

Alti e bassi. Magari più bassi che alti caro Scorpione. Continua un periodo che può risultare contraddittorio per i sentimenti ma anche se stai aspettando delle risposte di tipo pratico. Il tuo carattere non ama le mezze misure ne tanto meno ama le relazioni lasciate in sospeso. Ecco perché in questo martedì si fa più forte l’urgenza di arrivare a capire meglio da che parte stai tu e da che parte sta un socio, il partner, un collega. La tua vita di relazione è ancora con Venere in quadratura sotto i riflettori di possibili sfide e salutari allontanamenti. Se qualcosa infatti non ti convince più, prenditi senza indugi una pausa, non tanto per riflettere ma proprio per disintossicarti dalle tensioni accumulate. Presto Marte tuo pianeta guida donerà un’energia nuova, capace di trasformare ogni ostacolo nella motivazione per il tuo successo.



Sagittario [♐️]

“Dal caos può nascere una stella danzante”. Il tuo caos amico del Sagittario è rappresentato in questo periodo dalla quadratura dei pianeti in Vergine e in Gemelli che possono infiacchire entusiasmo e le energie. Sei tuttavia una persona troppo genuina e spirituale per farti spegnere ne l’azione e nella creatività. In questa giornata sarà quindi fondamentale ritrovare anche dentro una possibile confusione di eventi, la tua vera motivazione a proseguire su una determinata strada. Presto i pianeti saranno molto più leggeri anche per l’atmosfera in casa, dove ancora puoi riscontare delle tensioni. Cerca oggi di fare lo stretto necessario senza sentirti troppo in obbligo di accontentare tutti. Se poi ti dedichi allo sport o a migliorare la tua forma fisica, oggi in speciale modo potrai vedere dei buoni risultati.



Capricorno [♑️]

Quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare. Caro Capricorno ecco un martedì che può mettere un po’ alla prova la tua solidità e pazienza. Se ci sono questioni abitative o relative al tuo lavoro che un po’ ti fanno sentire accerchiato dalle responsabilità, almeno oggi prova a non sentirti sempre in prima linea per risolverle. Ogni tanto la maschera della persona dura e tutta di un pezzo che poi in realtà possiedi anche tu una grande sensibilità che però mostri di solito a pochissimi eletti; va fatta un po’ cadere. Anche in amore c’è più necessità di ritrovare un dialogo più profondo e aperto con la persona del cuore. Se sei single tra pochissimo Marte diverrà molto passionale per nuove conoscenze e incontri. Intanto tu oggi cerca il relax, ne hai davvero bisogno.



Acquario [♒️]

Sei intenzionato caro Acquario in questo martedì a prenderti una meritata rivincita. In un periodo infatti che può essere denso di cambiamenti e tu del sapere mutare rotta sei un vero maestro; ecco che arriva però anche forte l’esigenza di ritrovare il tuo centro e la tua serenità. Urano tuo pianeta guida in trigono nei Gemelli, fa da grande catalizzatore per le energie. Diviene quindi fondamentale specialmente nel corso della giornata di oggi, comunicare nel tuo ambiente lavorativo la validità e l’autenticità del tuo impegno e dei tuoi progetti, meglio se a lunga scadenza. Sul fronte dei sentimenti potresti invece ancora avere a che fare con una persona che con i suoi atteggiamenti ti ha deluso, oppure se hai preso le distanze, sentirti ancora un po’ sotto pressione da alcune parole che ti sono state dette. Non ti dico in caso di dimenticare, ma certamente puoi convogliare i tuoi slanci verso situazioni più meritevoli per come è la tua concezione degli affetti. Metti al bando chi e indeciso e chi c’è ad intermittenza: tu sai regalare la tua presenza anche solo con uno sguardo. Pretendi altrettanto.



Pesci [♓️]

Mi piace questo martedì caro Pesci che si apre magari in maniera un po’ polemica per il tuo lavoro, ma la tenacia e la creatività che possiedi avranno alla fine vittoria. I pianeti infatti in opposizione nel segno della Vergine, possono essere un po’ troppo critici nei tuoi confronti. Aspettati magari oggi qualche contrattempo di troppo oppure sarà il tuo bisogno di controllare gli eventi a farsi più impellente. Comunque sia il tuo impegno che con Saturno nel tuo segno è autentico e fatto con tutta la gamma dei sentimenti che possiedi, avrà dei meritati riconoscimenti.

In amore giornata un po’ sotto esame: il partner o la persona che ti interessa potrebbe risultare più sfuggente e quindi ti adoperai per comprenderne le motivazioni. Evita di spaccare il capello in quattro e ricerca invece la spontaneità e lo slancio nella vita a due. Sei single? A breve un incontro potrà lasciare il segno. Non ti chiudere a riccio.