L'oroscopo di oggi - mercoledì 1 ottobre 2025

Ariete

Oggi l’energia è al massimo, ma attenzione a non agire d’impulso. Buon mese di ottobre, caro Ariete! Sul lavoro emergono opportunità interessanti: un progetto lasciato in sospeso potrebbe ricevere finalmente attenzione. Nei sentimenti oggi ricerca il dialogo con il partner per evitare possibili malintesi. Le amicizie ti offriranno sostegno e nuove idee, ma devi necessariamente fare una selezione. La Luna in sestile nel segno de l’Acquario assieme alla presenza di Plutone, infondono determinazione e una grinta fuori dal comune, che tuttavia ti consiglio di canalizzare per ciò che veramente ti rende soddisfatto. Non devi per forza piacere o accontentare tutti: pensa alle tue reali priorità è testa e cuore magicamente troveranno un accordo. Voto del mese: 7

Toro

La giornata richiede calma e pazienza. Caro Toro, inizi il mese con delle situazioni familiari e affettive un po’ da rivedere. La Luna in Acquario assieme a Marte in opposizione, esigono prudenza nelle parole e necessità di ritrovare equilibrio in mezzo al caos dei tanti impegni. Sul lavoro, le responsabilità potrebbero pesare, ma la tua tenacia ti permette di affrontarle con successo. È il momento ideale per pianificare senza fretta e mettere ordine nelle questioni finanziarie. La tua sensibilità ti rende ricettivo a nuove opportunità: apri gli occhi alle possibilità inattese. La sera, dedicati a un’attività rilassante che nutra corpo e mente. Dormire bene e mangiare leggero porterà equilibrio e serenità.

Voto del mese: 7

Gemelli

La mente è brillante e pronta a trovare soluzioni creative. Apri il mese di ottobre caro Gemelli con un grande potere di comunicazione e di scambio di energie con l’esterno. Sul lavoro, qualcuno potrebbe riconoscere il tuo talento, portando opportunità inaspettate. In amore, gioca con leggerezza ma senza superficialità: piccoli gesti faranno la differenza.Evita oggi con la Luna molto intensa nel segno amico de l’Acquario la dispersione di energie in troppe attività contemporaneamente. Momenti di concentrazione saranno preziosi nel pomeriggio. La sera, prenditi tempo per coltivare interessi personali o letture stimolanti. L’entusiasmo e la curiosità guideranno la tua giornata con leggerezza e intelligenza.

Voto del mese: 8

Cancro

Le emozioni guidano le tue scelte, soprattutto oggi, caro Cancro. In ottobre avrai ancora pi necessità di dare ascolto al tuo cuore ma ti consiglio comunque di mantenere un po’ di razionalità. In amore, momenti di intimità rafforzeranno i legami; chi è solo potrebbe incontrare qualcuno interessante in contesti familiari o creativi. Sul lavoro, è importante non farsi travolgere dalle preoccupazioni: pianifica e affronta un passo alla volta. Le amicizie offriranno sostegno e consigli preziosi. La giornata è adatta a riflessioni profonde e meditazione. Equilibrio tra emozioni e logica sarà la chiave del tuo successo.

Voto del mese: 8 +

Leone

Opportunità professionali e riconoscimenti possono arrivare oggi, ma è essenziale caro Leone in questa apertura di ottobre, mantenere l’equilibrio. Evita confronti inutili e conserva la diplomazia: il fascino e la leadership naturale saranno notati. In amore, mostra il tuo affetto con gesti concreti; la sincerità rafforza i rapporti. Le amicizie portano stimoli creativi, idee e divertimento. Momenti di attenzione ai dettagli saranno utili in campo pratico o creativo. La forma fisica invece richiede più attenzione: non trascurare il riposo e una dieta equilibrata. La sera, concediti un momento per te stesso, ascoltando musica o leggendo, per ritrovare energia e serenità interiore.

Voto del mese: 7

Vergine

Oggi apri il mese di ottobre caro Vergine al massimo della concentrazione e della volontà di affrontare le varie dinamiche con una forte precisione di intenti. Sul lavoro, la tua dedizione sarà riconosciuta, mentre la pianificazione attenta ti eviterà problemi futuri. In amore, la sincerità è la chiave: condividere pensieri e sentimenti rafforzerà il rapporto. La tua capacità di analisi aiuta anche gli amici che cercano consigli pratici. Attenzione a non esagerare con la critica, verso te stesso o gli altri. Momenti di relax, passeggiate all’aria aperta o letture ti aiuteranno a scaricare tensioni. La sera porta soddisfazione, equilibrio e una sensazione di compiutezza.

Voto del mese: 8

Bilancia

Le relazioni saranno il centro della tua attenzione: ascolta e comunica con chiarezza per evitare incomprensioni. Caro Bilancia, apri ottobre con tanta voglia di alleggerire le tue spalle da rapporti che sia in amore che nel lavoro, hai avvertito ultimamente come zavorre. La tua innata diplomazia e tatto, aiuteranno oggi a dire ciò che pensi senza sentirti in colpa o peggio criticato per ciò che esprimi Sul lavoro, collaborazione e networking portano risultati concreti; evita però decisioni impulsive e lo stress fine a se stesso. La creatività può emergere in progetti artistici o hobby. La giornata favorisce incontri stimolanti e momenti di introspezione costruttiva. Le emozioni e il buon senso guideranno le tue scelte con armonia.

Voto del mese: 9

Scorpione

Intensità emotiva e passione caratterizzano la giornata. Caro Scorpione, ottobre rafforza la tua determinazione e il coraggio di andare dritto per la tua strada, in barba a chi pensava di ostacolarti. Oggi tuttavia in amore, ti consiglio di non andare con la mente a ripescare nel passato: hai fascino da vendere e desiderio di complicità ma hai anche bisogno di alleggerire le tue emozioni con persone stimolanti. Sul lavoro, determinazione e intuizione aiutano a superare ostacoli. Evita tensioni inutili e concentrati sui tuoi obiettivi. La salute richiede equilibrio tra attività e riposo: ascolta il corpo. Momenti di riflessione e introspezione sono preziosi per chiarire priorità. La sera è favorevole a meditazione, lettura o hobby che nutrono la mente. Energia, intuito e resilienza ti guideranno verso scelte importanti, come Giove e Saturno comandano.

Voto del mese: 8+

Sagittario

Curiosità e voglia di movimento dominano la tua giornata. Caro Sagittario, in attesa a novembre di Marte nel tuo cielo astrologico è ora che devi affinare l’intuito e magari oggi anche fare scelte importanti. La professione con fatica può riprendere bene con contatti e spostamenti produttivi. Nei sentimenti ancora puoi avvertire la delusione o un senso di mancanza di una figura cara: ti consiglio di non rimuginare troppo ma di viverti le emozioni anche un po’ sulla scia del momento e senza giudizio. Sul lavoro, idee innovative e iniziative personali saranno apprezzate: non aver paura di proporre cose nuove Ottimismo e spirito d’avventura rendono la giornata stimolante e positiva. Alla faccia di Urano contro!

Voto del mese: 7

Capricorno

Prudenza e metodo guidano la giornata. Sul lavoro caro Capricorno, concentrazione e pianificazione permettono di risolvere situazioni complesse con successo. In amore, è in questo inizio mese il momento di consolidare legami attraverso dialogo e gesti concreti. Attenzione a non trascurare le esigenze personali: equilibrio tra responsabilità e benessere è fondamentale. La salute richiede cura di alimentazione e sonno. Le amicizie offrono supporto e consigli pratici. La sera, attività calme come lettura o meditazione portano relax e chiarezza mentale. Determinazione, pazienza e equilibrio guideranno le tue scelte verso risultati concreti. Saturno in sestile nei Pesci richiama al tuo bisogno di selezionare con cura e spiritualità chi merita di starti accanto.

Voto del mese: 7

Acquario

Creatività e intuizione sono ai massimi livelli. Caro Acquario, ottobre nasce con la Luna nel tuo segno, volta ad illuminare intuizioni e desiderio di rivalsa, specie nei sentimenti Nuove idee o progetti stimolanti possono emergere, ma condividili con persone fidate. In amore, appunto c’è necessità di condivisione e di chiarezza. Sul lavoro, approccio innovativo e spirito collaborativo sono premianti. Attenzione a non disperdere energie in troppe direzioni contemporaneamente. La salute beneficia di momenti di svago, attività sociali o hobby creativi. La sera, riflessione e introspezione aiutano a riorganizzare pensieri e obiettivi. Libertà, originalità e apertura mentale guideranno le tue scelte, portando stimoli positivi e soddisfazioni personali.

Voto del mese: 7

Pesci

Sensibilità ed empatia guidano la giornata. In amore caro Pesci dai ascolto in questa apertura del mese, di più alle tue esigenze e bisogni. Sul lavoro, l’intuito ti aiuta a prendere decisioni importanti. Evita conflitti inutili e coltiva la pazienza. La creatività e l’immaginazione sono favoriti, ottimi per progetti artistici o attività espressive. La salute richiede attenzione al riposo e al rilassamento. La sera, dedicati a momenti piacevoli e rigeneranti: meditazione, musica o letture leggere.

Intuizione, sensibilità e empatia guideranno le tue scelte verso armonia e equilibrio. Saturno nel tuo segno ti fa diventare grande non perché prevarichi gli altri ma perché non hai più bisogno della loro approvazione per essere sereno.

Voto del mese: 8