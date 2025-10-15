L'oroscopo di oggi - mercoledì 15 ottobre

Ariete [♈️]

Hai necessità caro Ariete di riordinare un po’ le idee e soffermarti un po’ anche su i risultati che a livello lavorativo stai raggiungendo.

Questo mercoledì risulta infatti stimolante ma anche caotico per le tue attività e dato che sei un istintivo che si accende facilmente, ti consiglio oggi di non prestare il fianco a chi polemizza e mette fretta inutile alle decisioni che vuoi prendere.

In amore, continua una fase molto passionale ma con Venere in opposizione, potresti risultare a volte insofferente alle richieste della persona che ti piace. Pensa prima di tutto alla tua tranquillità e al tuo benessere: non tutto deve essere fatto per dovere.



Toro [♉️]

Stringi i denti caro Toro, almeno per le prossime 24 ore, perché poi L’andazzo del tuo umore sono certa, volgerà un filo meglio. La Luna anche oggi in quadratura nel Leone, assieme ai pianeti in Scorpione, rendono complessa la tua vita di relazione, facendoti sentire come se dovessi sempre giustificarti per qualcosa. Nella professione, ti consiglio di osservare bene la tua situazione attuale e se qualcosa non ti soddisfa come dovrebbe, dagli inizi di novembre prossimo, inizierai a vedere dei cambiamenti finalmente stavolta a tuo favore.

In amore, come ti accennavo non è il momento ideale per mettere troppa al fuoco: disinnesca eventuali polemiche con le armi del silenzio e del sorriso.

Gemelli [♊️]

Non hai tregua caro Gemelli e anche oggi la sfera lavorativa risulta quella più riccamente stimolata dagli astri, anche se puoi andare facilmente in rotta con un superiore o collega. Ti consiglio di dare retta al tuo intuito e lavorare in maniera positiva su un progetto, senza farti influenzare da chi cerca magari di sminuirti. Le energie che possiedi in questo momento, da una parte fanno si che tu sia socialmente molto ricercato, ma da l’altra, la tua selettività e una certa insofferenza, possono mettere in crisi le relazioni che vivi.

La virtù come sappiamo è nel mezzo e con Venere in trigono dalla Bilancia, se ci sono stati dei dubbi su una persona o un sentimento, ora è arrivato il momento in cui potrai chiarire e riprendere in mano ciò che veramente ti fa battere il cuore.

Cancro [♋️]

Puoi apparire oggi caro Cancro un po’ sulle tue nelle questioni affettive. Magari ti aspetti dal partner o da un familiare una maggiore collaborazione e presenza, oppure semplicemente puoi essere tu più stanco del solito e aver voglia di non dare troppa disponibilità a chi ti è accanto. Chi ti ama conosce questi tuoi momenti in cui è preferibile lasciarti in solitudine a pensare, piuttosto che chiederti con insistenza se c’è qualcosa che non va, ottenendo solo l’effetto della tua chiusura a riccio. In realtà questo mercoledì non è affatto negativo e risulta, specie nella professione, di preparazione per richieste e progetti che svilupperai meglio dalla fine della settimana. Venere in quadratura in Bilancia, invita alla chiarezza con te stesso delle tue emozioni. Non temere di dare voce e forza a ciò che provi per qualcuno, sia in bene che in male.

Leone [♌️]

Ecco un mercoledì caro Leone che pur con qualche difetto nelle comunicazioni esterne, risulti molto motivato e al centro della scena. La Luna ancora nel tuo segno, richiama alla visibilità nel lavoro, dove magari c’è più necessità di fare il punto della situazione per tutto l’impegno che stai mettendo. In amore Venere da poco in Bilancia, aiuta a sentirti meno isolato e incompreso nelle tue priorità da chi ti è accanto. Certo, qualche polemica nei sentimenti con i pianeti in Scorpione è da mettere in conto.

Per fortuna dalla tua parte hai l’onestà e la coerenza dei tuoi comportamenti. Lascia passare questo periodo di confusione e vedrai a breve in maniera più calma e nitida chi veramente merita il tuo rispetto e un posto al tuo fianco.

Vergine [♍️]

Fiore all’occhiello di questo mercoledì caro Vergine è la tua perseveranza quando ti metti in testa di raggiungere un desiderio, un obiettivo.

Vero è che con Saturno e Nettuno in opposizione la fatica a livello di relazioni e di continuità di alcuni sentimenti da parte tua, può essere davvero notevole. Nulla tuttavia che possa davvero darti pensiero e la dimostrazione è che nella vita pratica ma anche nelle nuove conoscenze, hai ora una marcia e una forza in più, rispetto al passato. Oggi ti consiglio di viverti il lavoro con maggiore soddisfazione, evitando il solito perfezionismo e l’ansia da prestazione. In amore pretendi maggiori certezze da chi ti interessa: stare in sospeso o restare ne l’ombra non fa più per te. Vuoi chi si espone e ci mette la faccia, senza più ripensamenti.

Bilancia [♎️]

Desiderio di brillare e di avere attorno a te caro Bilancia relazioni il più possibili autentiche e positive. Ecco l’effetto di Venere che nel tuo spazio astrologico oggi, assieme alla Luna in Leone, convogliano gli sguardi su di te e su ciò che stai mettendo in pratica nel lavoro. In questo mercoledì vince la forza che sai tirare fuori quando di tratta di credere in te stesso e nelle tue capacità. Favoriti gli interessi artistici, creativi e perché no? Anche estetici, l’occhio lo sappiamo vuole la sua parte. Nella professione ti consiglio di cercare nuove alleanze o se hai avuto dei disagi con un superiore o addirittura un blocco momentaneo della tua attività, puoi iniziare a valutare altre soluzioni. In amore la gelosia o il sospetto oggi possono essere più presenti. Cerca però anche di sdrammatizzare.

Scorpione [♏️]

Non ti piace per nulla quando ti danno per scontato caro Scorpione o quando come accade nella giornata di oggi ti senti attaccato su più fronti, con il primo istinto da parte tua di mettere a ferro e fuoco chi osa mettere in dubbio la buona fede di ciò che fai. La Luna ancora in Leone, illumina la sfera relativa alla carriera e alla tua autonomia personale. Questo mercoledì ti sfida a mollare le zavorre del passato, a rinnovarti nel profondo, specie nella professione dove puoi raggiungere grandi traguardi. Molto dipende da come gestisci le energie, anche in amore. Se qualcuno ha deluso la tua fiducia, non restare lì a tentare di capirne le motivazioni: Mercurio e Marte nel tuo segno ti desiderano profondo e libero da tutti i legami tossici.

Sagittario [♐️]

Vivere con maggiore entusiasmo, mettendo anche un po’ da parte tutto l’eccesso di responsabilità e di magagne che in casa, come nella tua attività non sono certo mancate. Caro Sagittario, questo mercoledì presenta dei punti a tuo favore: innanzitutto la presenza di Venere in sestile nella Bilancia, aiuta a riequilibrare le emozioni, facendole ripartire con grinta e voglia di stupire sia te stesso che chi ti e accanto. Plutone ritorna poi diretto nel segno de l’Acquario e ciò per te è sinonimo di lenta ma inarrestabile evoluzione.

Poco male se Urano traccia percorsi ora diversi nel lavoro e nelle relazioni di vecchia data: non è detto che dal cambiamento non possa nascere poi una fase di meritata stabilità. Per il momento l’importante è non restare più fermo.

Capricorno [♑️]

Dopo giornate un po’ complesse per il tuo benessere psico fisico ecco che in questo mercoledì caro Capricorno, riscopri una maggiore calma e trasparenza nelle azioni degli altri.

Tanto lo so che quando hai la convinzione di avere ragione, o di esserti impegnato anima e corpo in un progetto, non c’è giustamente nulla che possa farti cambiare idea. Certo che se poi il prezzo da pagare è lo stress o le eccessive responsabilità che magari neanche ti competono, allora no, allora è normale che tu possa andare un po’ su di giri. In questa giornata tuttavia riesci anche a recuperare, trovando spazi per te stesso. In amore la passione e il desiderio possono farti riavvicinare a qualcuno del tuo passato. Affidati in ogni caso al tuo intuito, in certi casi la razionalità che tanto ti piace, risulta superflua.

Acquario [♒️]

La sfera delle tue relazioni caro Acquario anche oggi risulta un po’ ne l’occhio del ciclone.

La Luna in opposizione in Leone, richiama all’urgenza di prendere le distanze da chi con te vuole imporre le sue regole e la sua volontà senza neanche interpellarti. In amore, puoi vivere una giornata con degli alti e bassi per le tue emozioni: magari se sei in coppia desideri solo maggiore comprensione da parte del partner; mentre se c’è una rottura in corso ti consiglio di modulare l’aggressività e il senso di delusione. Sei insomma sopra le righe oggi, ma perché al centro di molteplici stimoli che sono certa, saprai dosare e riconoscere con attenzione. Nel lavoro possono esserci notizie in arrivo che tuttavia ancora non sono molto chiare e possono metterti in confusione. Già da domani vedrai le dinamiche con una prospettiva più rosea.

Pesci [♓️]

Mi piace questo mercoledì caro Pesci per le sfera lavorativa che risulta magnificamente stimolata dai pianeti. Puoi stringere accordi, vedere riconosciute le tue idee, essere dunque autorevole e competente nel tuo settore agli occhi di te stesso e degli altri. Nei sentimenti, come nella sfera fisica ci può essere invece un po’ di stanchezza dettata anche dalla frenesia delle tue ultime giornate. Sei sicuramente più organizzato e motivato a dare luce ai tuoi obiettivi e con Saturno e Nettuno nel tuo segno, un sogno nel cassetto può essere di nuovo preso in considerazione.

In amore c’è un pensiero costante per una persona a te cara: cerca però di tenere sotto controllo l’eccessiva ansia, a volte ti preoccupi veramente troppo. Lascia anche a chi ti è accanto il compito di decidere di essere come te sempre presente.