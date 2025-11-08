Il Grande Fratello, i due figli, la crisi e il post di addio: la storia d'amore tra Francesca Rocco e Giovanni Masiero

"Il nostro amore è nato sotto 150 telecamere, e forse per questo oggi ci sembra naturale raccontare anche questa parte del nostro cammino. Dopo 11 anni, con il sorriso e le lacrime negli occhi, ci siamo detti la verità più difficile e più onesta: il nostro amore si è spento". Così, con un comunicato congiunto pubblicato su Instagram, Francesca Rocco e Giovanni Masiero hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Francesca e Giovanni sono diventati famosi per essersi innamorati nella casa del Grande Fratello ma oggi, dopo undici anni d'amore, un matrimonio e due figli, hanno scelto di separare le loro strade.

Il Grande Fratello

Aprile 2014, la tredicesima edizione del Grande Fratello è in pieno svolgimento. Tra i concorrenti ci sono Giovanni Masiero, 28 anni commesso, e Francesca Rocco, detta Chicca, impiegata di 29 anni. Grazie alla convivenza forzata nella casa di Cinecittà Francesca e Giovanni si avvicinano e tra i due esplode la passione. " Il sesso nella Casa del Grande Fratello? C’è stata molta passione e il GF è stato discreto a non mostrarla ", rivelerà Giovanni una volta uscito dal reality.

La proposta a Barcellona

Estate 2015. Un anno dopo l'inizio della relazione Giovanni Masiero fa un passo importante e chiede la mano a Francesca. L'occasione è un romantico weekend a Barcellona. " Ero agitatissimo. Dopo cena abbiamo fatto una passeggiata sul lungomare e poi su uno scoglio ho estratto una lettera da un calzino", racconterà Giovanni a Verissimo, mentre Francesca svela sempre nello studio di Silvia Toffanin: " Per tanti è una storia finta, ma noi non l'abbiamo mai vissuta come tale. Il destino ha voluto che io incontrassi al Grande Fratello l'uomo della mia vita" .

Le nozze a Verona

30 aprile 2016. Francesca e Giovanni si giurano amore eterno davanti a parenti e amici a Verona, città natale dello sposo. Sui social l'ex gieffina pubblica un'immagine del giorno del matrimonio e ringrazia i fan per l'affetto: " Distrutti, sfiniti se non devastati....ma così felici, così colmi d'amore che ci sembra di scoppiare! Verona, la città che ci ha uniti! Desidero condividere questo mio stato d'animo con voi perché vi voglio bene e soprattutto perché voglio ringraziarvi per esserci stati vicini, nonostante tutto, sia fisicamente che con il cuore. Quanto amore ha circondato la chiesa, era così forte che si poteva toccare! Così forte che la sua melodia mi suona nelle orecchie! Così forte da farmi piangere di gioia! ".

La gravidanza e la nascita di Ginevra

L'amore brucia le tappe e pochi mesi dopo le nozze, a gennaio 2017, Francesca e Giovanni annunciano di essere in attesa del loro primo figlio. " Io non me ne ero accorta, sono gli altri che mi hanno fatto venire il dubbio. Continuavano a dirmi: "Sei diversa! Ma sei incinta?". Io sentivo il mio corpo normale, non avevo notato nulla: non un sintomo, non un ritardo. Così ho fatto il test da sola in bagno. Giovanni, era nell'altra stanza, e il risultato è stato positivo ", racconterà Chicca sulle pagine di Chi. A maggio 2017 nasce Ginevra: è l'inizio di una nuova vita all'insegna della famiglia.

La depressione post partum

Mesi dopo la nascita della piccola Ginevra, Francesca racconta del difficile momento vissuto dopo il parto; un momento delicato che ha messo in crisi anche il rapporto con Giovanni. " Il corpo cambia, ti guardi allo specchio e sei diversa. Pensi che non piacerai più a tuo marito. Non so se sia depressione post parto, col tempo capirò. Di certo c’è che devo uscire con il sorriso. E anche questa volta ce la farò", rivela Chicca sulle pagine di Chi, parlando della crisi: "Le prova tutte per tirarmi su, dice che ho il seno più grosso e che lui ne è contento. Per il resto è un ottimo papà. Sono sicura che quando passerà questo momento rideremo in due ".

La nascita della seconda figlia

Superate le difficoltà Giovanni e Francesca si ritrovano più uniti che mai e il progetto di famiglia prosegue. Nell'autunno del 2020 la coppia annuncia la seconda gravidanza e a maggio 2021 viene alla luce Beatrice. " Ora siamo in quattro. Che team!" scrive papà Giovanni su Instagram, annunciando la nascita della seconda figlia con una piccola gallery di foto.

La dedica sui social

30 aprile 2025. Nel giorno del nono anniversario di matrimonio Francesca scrive un messaggio a Giovanni e lo pubblica su Instagram. " Nove anni fa ti ho detto 'sì', ma quella promessa non era solo tra due sposi... era il giuramento di costruire un cammino, una casa piena d'amore, una famiglia da far crescere con cura e sogni. Il nostro cammino non è sempre stato facile: a volte in salita, a volte incerto... ma mano nella mano, con amore e dialogo, ogni passo è diventato una passeggiata ", scrive Chicca. Per i fan è la prova che l'amore è solido. Nessuno può immaginare che l'addio sia imminente.

L'annuncio della separazione

Novembre 2025. Con un post a sorpresa pubblicato su Instagram Giovanni e Francesca annunciano la separazione: " Siamo complici, siamo il sostegno reciproco, i motivatori silenziosi, a volte quasi fratello e sorella. Separarsi non è un fallimento.

È un atto di amore maturo, quando nasce dal desiderio di non rovinare ciò che di bello si è costruito. È avere il coraggio di scendere prima che la tempesta arrivi, per proteggere la parte più pura della nostra storia". E' la fine di una storia d'amore durata undici anni.