L'oroscopo di oggi - mercoledì 17 settembre 2025

Ariete

La giornata di oggi caro Ariete, regala una forza che sembra inesauribile e che ti orienta ad affrontare con grinta ogni situazione. Finalmente senti che è il momento di agire e di non rimandare più nulla: ciò che nei giorni scorsi ti sembrava complicato, o fuori dalla tua portata oggi con la Luna ne l’amico segno del Leone tutto diventa più chiaro. Ricorda però di dosare energia e calma: l’eccesso di rischia di stancarti.

Toro

Oggi caro Toro la Luna in quadratura invita a rallentare e a osservare meglio ciò che ti circonda. Potresti sentirti un po’ appesantito, come se le cose non scorressero alla velocità che desideri. Non è il momento per forzare le situazioni, ma di attendere e lasciare che prendano forma da sole. In amore, chiarire i tuoi bisogni diventerà fondamentale per non alimentare silenzi e inutili incomprensioni. Già da domani respirai un’aria diversa. In questo mercoledì coltiva l’arte della lentezza.

Gemelli

Buon mercoledì, caro Gemelli! La tua mente è vivace e brillante, pronta a saltare da un’idea all’altra con entusiasmo contagioso. Oggi, grazie alla Luna in sestile sei uno dei segni più favoriti nei rapporti sociali e nelle collaborazioni. Sul lavoro infatti ci sono delle novità positive che farai bene a cogliere al volo. Urano nel tuo segno desidera da te spirito di iniziativa e il coraggio di poter dire nei sentimenti anche ciò che vuoi cambiare. La giornata è dunque ricca di stimoli, ma occorre equilibrio per non disperdere troppe energie.

Cancro

Le stelle di questo mercoledì caro Cancro, invitano a prenderti cura di te stesso e del tuo mondo interiore. Potresti avvertire il bisogno di rallentare, di ritrovare un ritmo più tranquillo, di ascoltare meglio le tue emozioni. È la giornata ideale per lasciare andare malumori e pensieri pesanti che ti hanno accompagnato nelle ultime settimane. In amore, dolcezza e tenerezza sono le parole chiave: un gesto sincero può riportare armonia in un rapporto che è stato messo a dura prova. Se sei single, potresti vivere un incontro inaspettato: Giove nel tuo segno intensifica le possibilità e il fascino. Le questioni di lavoro almeno oggi possono attendere. Lascia che il cuore a parlare.

Leone

In questo mercoledì caro Leone brilli più del solito e gli altri non possono fare a meno di notarlo. La tua energia sarà alta, il carisma inconfondibile, e questo consentirà di trascinare chi ti circonda con entusiasmo. In amore con Venere ruggente nel segno, puoi vivere passioni intense e travolgenti. Consiglio tuttavia di non voler imporre sempre il tuo punto di vista: la complicità nasce anche dall’ascolto e dalla condivisione degli obiettivi. Nella professione la tua creatività e la tua voglia di emergere, stanno trovando finalmente le giuste modalità e lo spazio per conseguire i riconoscimenti che meriti. Sei tu di nuovo l’artefice del tuo destino.

Vergine

Il cielo di oggi caro Vergine porta a cercare maggiore ordine e stabilità. Hai più necessità di mettere chiarezza in situazioni che ultimamente ti hanno creato confusione, e questo atteggiamento più positivo è utile a ritrovare serenità. Nelle relazioni strette con Saturno in opposizione, evita di essere troppo severo con te stesso o con chi ami: accettare piccole imperfezioni renderà i rapporti meno vincolanti e quindi più leggeri. Nelle attività pratiche la disciplina è la tua carta vincente e ti permetterà di fare progressi concreti, anche se lenti. Non serve correre, ma costruire passo dopo passo. Elimina le zavorre!

Bilancia

La tua giornata caro Bilancia, scorre armoniosa e le stelle ti regalano una energia fatta di leggerezza e desiderio di equilibrio. In questo mercoledì sarai ancora più socievole del solito, riuscendo quindi a creare connessioni importanti con il tuo ambiente esterno. Nelle relazioni affettive, la complicità ma anche la ritrovata chiarezza con le persone a te care, faranno la netta differenza. Marte ancora per pochi giorni nel tuo segno da agosto scorso, smuove le situazioni che erano rimaste un po’ in sospeso, anche nella sfera professionale. Arriva dunque il momento del riscatto e di far sentire tutta la potenza della tua perseveranza. Grandi risultati ti attendono.

Scorpione

Oggi caro Scorpione puoi vivere una giornata intensa, caratterizzata da intuizioni profonde e a tratti contrastanti. La tua sensibilità sarà ancora di più amplificata e con la Luna in quadratura in Leone, rischi un po’ un surplus di emotività non sempre facile da gestire. Ecco quindi che potresti alternare nel corso della giornata momenti di euforia ad altri in cui sarai più sulla difensiva. I pianeti invitano a evitare discussioni inutili: la tua forza sta nella capacità di andare oltre i conflitti. In amore, la passione è altissima e può travolgerti, ma ricorda di dosarla con equilibrio per non generare tensioni. Nella professione momento di ponderare bene un’eventuale scelta o nuova collaborazione. Decidi ma senza eccessiva fretta.

Sagittario

Per te questo è un mercoledì caro Sagittario all’insegna di libertà e di apertura verso il nuovo. Hai voglia di muoverti, di sperimentare, di cambiare abitudini: anche un piccolo passo può darti una grande sensazione di rinascita. In amore, con Urano in opposizione, c’e necessità di rivedere un po’ i ruoli e le priorità all’interno della coppia: un po’ di leggerezza di ironia a volte possono fare miracoli. Sul lavoro, una tua idea creativa o originale può aprire nuove prospettive: seguila con coraggio. Le stelle ti invitano a fidarti del tuo intuito, che oggi con la Luna in buon aspetto sarà particolarmente ispirato. Il cambiamento è vero che a volte destabilizza ma ricordati che resta fondamentale per evolvere.

Capricorno

La giornata si apre con responsabilità che richiedono concentrazione e impegno. Caro Capricorno, in questo mercoledì potresti avvertire il peso di dover gestire molte cose insieme, ma la tua determinazione permetterà di affrontare tutto con fermezza. Nei sentimenti come ti dicevo, in questo periodo può esserci più distacco o stanchezza da parte tua. Non trascurare chi ti è vicino: anche un piccolo gesto affettuoso può ripagarti dalle fatiche. Nelle attività pratiche, le tue capacità organizzative ti condurranno verso risultati tangibili a breve. Le stelle suggeriscono di non isolarti: chiedere sostegno può alleggerire il carico. Non puoi portare sempre tutto sulle tue spalle!

Acquario

Le stelle ti regalano una giornata frizzante e ricca di creatività. Caro Acquario, in questo mercoledì sarai particolarmente ricettivo agli stimoli esterni, lasciandoti magari ispirare da idee originali che possono essere poi concretizzate grazie al tuo impegno. In amore ancora qualche incomprensione di troppo magari dettata dalla gelosia o dai comportamenti contraddittori di chi ti interessa. A breve la calma nelle emozioni sarà ripristinata, ma tu intanto in speciale modo oggi con la Luna in opposizione, non cedere a polemiche o eventuali provocazioni esterne. Nella professione, continua ad esserci aria di novità e anche un certo alleggerirsi di una situazione con un collega o con un superiore che ti stava pesando. Sentiti perciò più libero di essere te stesso senza filtri e senza dover per forza accontentare gli altri.

Pesci

La tua sensibilità oggi caro Pesci sarà particolarmente attiva rischiando di portarti verso illusioni o aspettative eccessive, specie se stai pensando a qualcuno del tuo passato. Le stelle invitano a restare con i piedi per terra e a valutare i fatti prima delle emozioni. Nei sentimenti, con Saturno retrogrado nel tuo segno, c’è più necessità di stabilità anche per evitare dei possibili malintesi. È questo il momento di costruire con le persone che veramente ti hanno mostrato presenza e comprensione.

Giove in trigono, sta promuovendo tutte le tue attività pratiche e in questo mercoledì, puoi davvero ottenere dei riconoscimenti professionali e sentirti più soddisfatto di ciò che fai. La tua intuizione come ben sai resta un faro, capace di guidarti, ma oggi sarà la concretezza ad essere la tua arma vincente.