L'oroscopo di oggi - mercoledì 24 settembre 2025

♈ Ariete

Oggi caro Ariete hai un alto grado di energia e le occasioni giuste per sfruttarla al meglio. La Luna assieme a Marte nel segno dello Scorpione, accelerano le questioni che hanno necessità di una pronta risoluzione. Sul lavoro emergono opportunità che richiedono appunto decisioni rapide, ma ponderate. Nei sentimenti è importante, soprattutto in questo mercoledì, ascoltare senza reagire impulsivamente: una parola sbagliata può creare tensioni di cui ora non ne hai proprio bisogno. Sei in un periodo dove vuoi ritrovare la centratura tra i tuoi obiettivi personali e ciò che gli altri si aspettano da te. Non si vive lo sai per accontentare qualcuno: usa l’istinto e non resterai deluso.

♉ Toro

Le stelle caro Toro invitano alla calma e alla riflessione. In amore cerchi stabilità: in questo mercoledì con Luna e Marte in opposizione un gesto semplice ha il potere di rafforzare o per contro, di mettere in discussione una relazione. Sul lavoro, la perseveranza paga: un progetto che sembrava fermo prende nuova forma. Finanze da tenere sotto controllo: Plutone disarmonico invita all’oculatezza. Il tuo pregio come sai è la pazienza e la capacità che hai di stringere legami importanti con chi ti è intorno e ciò vale oggi soprattutto nella professione. Venere positiva, aumenta il fascino e la voglia anche di qualche piccola trasgressione. Puoi osare.

♊ Gemelli

La curiosità oggi è al massimo. Caro Gemelli gli incontri e conversazioni stimolanti accendono nuove idee, facendoti anche venire a conoscenza di qualche segreto o pettegolezzo su qualcuno a te vicino. La Luna in aspetto di forza nel segno dello Scorpione, può farti vivere in amore una giornata molto intensa dove saprai risultare carismatico con chi ti interessa. Tuttavia ti consiglio oggi comunque di non abusare delle tue energie: Saturno vuole per te uno stile di vita più riflessivo, soprattutto se devi ponderare delle scelte a lungo termine nel lavoro. Lascia andare il superfluo, ciò che genera solo confusione e ti sentirai immediatamente meglio.

♋ Cancro

La Luna in trigono caro Cancro, ti rende sensibile e ricettivo agli stimoli esterni, come se avessi una calamita invisibile capace di attrarre le opportunità che più desideri. Sono i sentimenti infatti il focus di questo mercoledì e la volontà da parte tua di viverli finalmente alla luce del sole e con la persona capace di comprenderti in tutte le tue sfaccettature. Nella professione può farsi strada un progetto che diverrà più importante tra fine ottobre e dicembre prossimo. Grazie alla tua perseveranza riesci sempre a portare a casa risultati di tutto rispetto.

♌ Leone

Oggi il magnetismo personale è alto: le tue idee caro Leone trovano facilmente negli altri un’ottima presa di ascolto. Sul lavoro, iniziative coraggiose portano a risultati tangibili, ma evita con Luna e Marte bellicosi in Scorpione gli eccessi di orgoglio. In amore il carisma e la forza che possiedi conquistano ma puoi anche avvertire forte in questo mercoledì le troppe responsabilità relative al partner e alla famiglia. Ti consiglio ogni tanto anche di delegare gli impegni e se proprio non è possibile, almeno di prenderti degli spazi di relax. Attenzione alla pressione e alla circolazione sanguigna: anche tu meriti di pensare a te stesso e al tuo benessere.

♍ Vergine

La giornata caro Vergine favorisce organizzazione e concretezza: chiarisci questioni rimaste in sospeso magari dalla scorsa settimana. Sul lavoro precisione e disciplina portano riconoscimenti e possibilità di guadagno. Venere nel tuo segno, stimola il confronto positivo nelle relazioni, dove finalmente puoi sentirti più accolto e ascoltato rispetto al passato. In questo mercoledì puoi veramente recuperare lucidità e benessere fisico anche attraverso uno sport o una passione che stai portando avanti. Come ben sai l’equilibrio tra mente, cuore e progetti è essenziale e tu hai appreso che è fondamentale non tralasciare nessun dettaglio

♎ Bilancia

Caro Bilancia oggi l’armonia è centrale per questo tuo mercoledì all’insegna delle comunicazioni, specie in ambito lavorativo. Le relazioni e collaborazioni migliorano grazie alla tua diplomazia: Sole e Mercurio nel tuo segno incrementano le collaborazioni e le conoscenze sul campo pratico. In amore, hai necessità di vedere meglio i comportamenti di chi ti piace, dato che ogni tanto puoi sentirti spiazzato o lasciato in disparte. Ti consiglio con un cielo astrologico così favorevole di non sprecare tempo dietro a persone indecise o peggio ancora poco disponibili. In questo mercoledì vince la concretezza e l’equilibrio tra dare e ricevere. La tua eleganza e tatto aprono porte importanti.

♏ Scorpione

Le emozioni sono intense: una passione o un interesse profondo guida questo mercoledì con Luna e Marte nel tuo segno. Caro Scorpione, hai urgenza di potare ancora una volta dei rami secchi che possono essere all’interno di una relazione che già da agosto scorso ti ha mostrato i suoi limiti. Non aver timore di parlare e di esprimere le tue reali necessità. Anche sul lavoro possono esserci a breve delle modifiche importanti che ti porteranno a un maggiore prestigio e soddisfazione in ciò che fai. L’importante è aver ben chiaro gli obiettivi da perseguire. Un incontro o una conversazione porta rivelazioni significative. Fidati delle tue percezioni profonde e segui l’istinto.

♐ Sagittario

La voglia di movimento e libertà guida la giornata. Caro Sagittario in questo mercoledì viaggi, novità o esperienze stimolanti aumentano energia e creatività. In amore con Venere negativa, può esserci ancora un’aria pesante nel rapporto di coppia; oppure se sei reduce da un distacco, oggi sarai più riflessivo e orientato alla sfera pratica piuttosto che ai sentimenti. Per fortuna Plutone rigenera nel profondo le capacità che hai di ripartire sempre con un notevole entusiasmo. Cure di bellezza e relative alla tua immagine sono estremamente favorite. Un’idea originale o un consiglio amico porta prospettive nuove. Ottimismo e apertura mentale aiuteranno a compiere il passaggio verso il successo che torna ad essere finalmente alla tua portata.

♑ Capricorno

Giornata orientata a concretezza e responsabilità Caro Capricorno, in questo mercoledì lavoro, decisioni ponderate portano risultati duraturi. In amore desideri sicurezza: la sincerità è la chiave giusta per tenere al tuo fianco solo chi veramente lo merita. Situazioni familiari che sono state difficili da gestire nelle scorse settimane, oggi possono risultare più scorrevoli. Giove in opposizione può renderti ancora più riflessivo e disincanto nelle relazioni: ti consiglio ogni tanto però anche di togliere il freno a mano e lasciarti guidare da l’istinto. Momenti di condivisione con un collega o un socio aiutano a chiarire meglio gli obiettivi.

♒ Acquario

La mente caro Acquario oggi è veloce ma anche un filo polemica con idee innovative che abbondano ma che possono trovare anche all’esterno delle resistenze. Sul lavoro, sfrutta la tua capacità di parola per catturare l’attenzione di nuovi clienti o per promuovere la tua attività. In amore, desideri autonomia: confrontarti chiaramente con qualcuno che non è starò limpido nei tuoi confronti, oggi può darti una bella vittoria personale. Le finanze sono stabili, ma attenzione a spese non pianificate per la casa o per l’automobile: Urano può portare infatti a situazioni impreviste. Ti consiglio di seguire la via del relax in serata e di curare meglio l’alimentazione e il movimento fisico. Somatizzi a volte le emozioni represse a livello di sistema linfatico: drena le tossine sia mentali che quelle del corpo per ritrovare la serenità che ogni tanto sembra sfuggirti di mano.

♓ Pesci

Sensibilità e intuizione guidano la giornata. Caro Pesci in questo mercoledì con Luna e Marte splendidi nello Scorpione puoi godere di un fascino particolare e perché no? Anche di una buona dose di fortuna. Fai attenzione a possibili sogni premonitori o alla possibilità di sentire qualcuno che da tempo magari si era allontanato dalla tua cerchia.

Saturno nel segno conferisce serietà e stabilità ai legami ufficiali e anche nella professione sei favorito a patto di non essere troppo esigente e impulsivo nelle possibili scelte. Fidati delle percezioni e delle sensazioni profonde. Oggi ascoltare te stesso e gli altri porta equilibrio e a svolte illuminate.