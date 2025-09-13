L'oroscopo di oggi - sabato 13 settembre 2025

Ariete [♈️]

Ti prepari a un week end che profuma per te di necessario relax e stacco dalla routine di sempre.

Caro Ariete, la Luna di questo sabato in Gemelli invita a lasciarti andare a possibili spostamenti, meglio se in compagnia degli amici di sempre.

Hai bisogno infatti di riacquisire nuove energie che Marte in opposizione da alcune settimane, sembra un po’ averti tolto.

La tua natura istintiva infatti richiede nelle attività pratiche ma anche in amore, la volontà di effettuare delle scelte ben chiare.

Chiediti che cosa sei disposto senza rimpianto a lasciare andare e regola il tuo comportamento di conseguenza.





Toro [♉️]

Essere di nuovo al centro di tutte le tue attività. Caro Toro è un po’ questo per te l’obiettivo di questo week end di questa fine estate.

Oggi con la Luna in Gemelli, puoi ritrovare un positivo scambio di comunicazione con le persone a te care.

Venere ancora in quadratura suggerisce però di non esasperare le parole.

Se qualcosa nel partner o in famiglia non è stato di tuo gradimento, reagire con puntigliosità o con sospetto, non aiuterà nel chiarimento che giustamente meriti.

Se invece è la professione a darti qualche perplessità di troppo, posso dirti che con Giove favorevole un eventuale cambio di mansione, o un aumento delle tue responsabilità nel lavoro, alla fine saranno eventi più che mai favorevoli alla tua crescita.

Spazio quindi alla strategia e alla lungimiranza.



Gemelli [♊️]

Comunicativa, curiosa a volte un po’ disordinata ma anche tanto affascinante.

Così si presenta la Luna nel tuo cielo astrologico di oggi caro Gemelli.

Ora come non mai infatti hai bisogno di rompere degli schemi che non funzionano più da tempo, specie nelle relazioni più strette.

Ecco perché in questo sabato puoi alternare momenti di euforia a momenti in cui puoi avere più necessità di riflettere e di stare per conto tuo.

Urano nel tuo segno mette di fronte all’urgenza comunque sia di muoverti e di spaziare fuori dal tuo solito contesto.

In amore non è più tempo di minestre riscaldate ne tanto meno di ex per la serie “a volte ritornano”

Guardare indietro non fa per te, tu vivi per fortuna solo in avanti.



Cancro [♋️]

Si conclude una settimana che può essere stata impegnativa caro Cancro, soprattutto sotto il profilo familiare e pratico.

Oggi la Luna nei Gemelli promuove la leggerezza e il bisogno da parte tua di fare qualcosa solo per te stesso.

Giove è splendido per ristabilire il tuo equilibrio psico fisico e se qualcosa ti ha esasperato o stressato oltre modo, tra oggi e domani potrai sentirti più in pace con le tue emozioni.

In amore, prosegue un momento per te in cui puoi sentirti o totalmente coinvolto nella tua relazione, oppure particolarmente raffreddato rispetto a un sentimento.

Datti il giusto tempo per valutare con obiettività e non prendere decisioni affrettate .

Nel lavoro grandi manovre sono in corso.

Sta arrivando il momento di raccogliere i frutti del tuo impegno e della tua disponibilità.

Te lo meriti!



Leone [♌️]

Sarebbe meglio a volte caro Leone non avere persone intorno che invece di riconoscere la tua forza e il tuo coraggio, sembrano boicottarti nelle iniziative e negli slanci.

In questo sabato la Luna in Gemelli e Venere nel tuo segno, possono infatti metterti al centro di qualche pettegolezzo di troppo che però saprai prontamente come gestire e zittire.

Marte aiuta a riportare la calma anche nella sfera relativa il tuo lavoro.

Dopo tante parole, possono arrivare le conferme che stavi aspettando.

Plutone se sei nato tra il 22 e il 31 Luglio, riporta alla luce delle problematiche anche di tipo legale o relative alla casa che da tempo stai cercando di risolvere.

La perseveranza e il coraggio di fare i passi giusti, ti daranno ragione alla fine.

Tu intanto lotta e resisti.



Vergine [♍️]

Averti come amico caro Vergine è un grande regalo.

Ora che hai attraversato le tempeste emotive che Saturno in opposizione ha messo sul tuo cammino da due anni e mezzo a questa parte, ora sei totalmente una persona nuova, più empatica e libera di esprimere i tuoi reali bisogni.

In questo sabato tuttavia Sole e Mercurio nel tuo segno cozzano un po’ con la Luna in Gemelli.

Puoi sentirti ingiustamente criticato negli affetti oppure c’è una lontananza che può essere sia fisica che emotiva che presto verrà colmata dalla persona che ami.

Nulla è dunque perduto e ti invito proprio perché di solito tendi a rimuginare sulle cose, a non isolarti.

Come ti dicevo prima, la sfera delle amicizie resta al momento quella più favorita e da cui potrai trarre le maggiori soddisfazioni.



Bilancia [♎️]

Ultimi sprazzi di Marte nel tuo segno che da agosto scorso cerca di delineare per te caro Bilancia nuove strade, specie nel lavoro.

In questo sabato con la Luna in aspetto positivo sarai più carismatico e affascinante che mai.

Certo la stanchezza non manca, come forse non manca neanche la preoccupazione per una persona della tua famiglia che può avere più necessità della tua presenza e sostegno.

Tuttavia le energie sono presto in recupero,

così come è presente la tua volontà di proiettare all’esterno sfide e il conseguente raggiungimento di nuovi traguardi professionali.

I sentimenti possono essere sotto il vaglio attento della tua fiducia.

Cerca di non essere troppo duro con te stesso, a volte pur avendo infatti ragione, nei sentimenti tendi ad assumerti anche responsabilità che non ti competono.



Scorpione [♏️]

Manuale di sopravvivenza: come resistere al fuoco incrociato di Venere in quadratura e Urano in opposizione?

Beh è molto semplice caro Scorpione, dandoti il permesso di rinascere dalle tue stesse sconfitte più splendente e profondo che mai.

La Luna oggi nei Gemelli può aumentare la tua ironia e auto ironia su un eventuale periodo un po’ burrascoso che stai vivendo.

Ricordati che non tutti i mali arrivano per nuocere e che spesso aprire gli occhi su una persona o su una situazione che credevi diversa, permette di non avere brutte delusioni in seguito.

È proprio il campo dei sentimenti infatti che richiede ora la tua massima attenzione e autenticità.

Giove e Saturno restano grandi e benefici alleati ma hanno bisogno anche che tu possa trovarti ne l’ambiente più adatto alle tue esigenze per poterne esprimerne in pieno il potenziale.

Se qualcosa o qualcuno non fanno più per te, lasciali indietro senza ulteriori polemiche.

Tu sei nato per essere libero.



Sagittario [♐️]

Persiste un momento di confusione caro Sagittario che oggi potrebbe ancora farsi più sentire a causa de l’opposizione della Luna e di Urano nei Gemelli.

Intendiamoci non è in assoluto un sabato negativo anzi!

Probabilmente hai però delle dinamiche che trascinandosi da tempo hanno un po’ infiacchito il tuo proverbiale ottimismo.

Essendo poi tu un segno di fuoco, la pazienza e l’attesa non sono di norma da te molto amate.

Ti consiglio vivamente specie se hai a che fare con problemi relativi i sentimenti o la tua abitazione, di non precipitare le cose e di stemperare l’eventuale pressione che l’esterno sembra metterti alle calcagna.

Prima di tutto viene il tuo equilibrio interiore e il tuo benessere.

Abbandona le zavorre inutili e torna a respirare.

Questo farà una netta differenza.



Capricorno [♑️]

La ripresa del tran tran quotidiano tutto sommato non ti dispiace caro Capricorno.

Questo sabato la Luna nei Gemelli parla

di questioni lavorative che stai cercando con la solita forza che possiedi di far quadrare da tutte le angolazioni.

Giove in opposizione può aver creato qualche incertezza in alcune collaborazioni, oppure ti sei sentito sovraccaricato di responsabilità, sia in famiglia che nella sfera pratica.

Dato che le tue energie non sono ancora ai massimi livelli, ti consiglio oggi di staccare un attimo i pensieri dalla quotidianità e ritagliarti un po’ di meritato svago.

Presto anche in amore ritroverai condivisione degli obiettivi e grande carica passionale.

E quando sei te stesso caro Capricorno riesci a scalare anche le montagne.

Quindi ancora una volta datti tempo e fiducia.

Verrai ripagato.



Acquario [♒️]

Le tue giornate caro Acquario dovrebbero essere composte di 72 ore per riuscire a fare tutto ciò che hai in testa.

Come in questo sabato con la Luna amica nel segno dei Gemelli, c’è un forte movimento che ti porta magari a spostarti proprio per lavoro o per un evento che aspettavi da tempo.

In linea generale è un periodo dove c’è una netta ripresa di tutte le tue attività.

Venere ancora in opposizione non è però molto amica dei tuoi sentimenti e potresti ancora avvertire la sensazione di essere stato deluso da qualcuno a cui tenevi.

In realtà le risposte che magari stai cercando, arriveranno a breve proprio attraverso un confronto positivo.

Oggi intanto raccogli i frutti del tuo impegno e programma un week end che sarà vincente sia nel relax che per la sfera pratica.

Se poi fai anche una lista delle tue priorità, sentirai di essere produttivo e vincente proprio come piace a te.



Pesci [♓️]

Meritato riposo.

In questo sabato caro Pesci dopo una settimana densa di eventi contrastanti anche nella professione, hai più necessità di ritrovare la calma dedicandoti magari ad un hobby o regalandoti qualcosa che desideravi da tempo.

Saturno agli ultimi gradi del tuo segno annuncia che attraverso i sacrifici che hai fatto in passato, giunge ora anche il tempo di riprendere in mano la tua vita anche negli svaghi e nei divertimenti.

Quindi non sentirti troppo in colpa se oggi sentirai l’esigenza di fare poco o nulla da un punto di vista pratico.

Probabilmente hai più bisogno di recuperare le energie.

L’amore ad esempio può essere una fonte di nutrimento per te inesauribile.

Giove se sei single o alle prese con una storia un po’ altalenante, aiuterà a mettere ordine.Se invece vivi in coppia possono esserci dei progetti importanti da portare avanti senza però perdere di vista le tue esigenze personali.Di Mirella Stazi