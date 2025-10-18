L'oroscopo di oggi - sabato 18 settembre 2025

Ariete

Caro Ariete in questo sabato la Luna ti sostiene, donandoti coraggio e determinazione. È il momento ideale per affrontare nuove sfide professionali o esprimere i tuoi sentimenti a qualcuno che ti interessa. L’amore riprende forza: se sei single, non esitare a farti vedere e a mostrarti per quello che sei. Sul lavoro, la tua energia è contagiosa e ti aiuterà a superare eventuali ostacoli. Tuttavia, fai attenzione a non essere troppo impulsivo: prendi il tempo necessario per valutare le situazioni con calma e lucidità. La giornata promette soddisfazioni se saprai ascoltare anche gli altri.

Toro

La giornata si presenta lenta ma costruttiva. Amico del Toro, ti stai preparando a un cambiamento importante che presto diventerà realtà. Plutone in quadratura può a volte esasperare il tuo stati d’animo o rallentare dei progetti, ma nulla che possa arrestare il tuo desiderio di evoluzione. Sul lavoro, la tua pazienza e determinazione ti porteranno a risultati concreti. In amore, c’è una persona che ti osserva in silenzio: non sottovalutare i segnali e cerca di essere più ricettivo. Non è il momento di forzare le cose, ma di lasciarle evolvere naturalmente. La calma e la riflessione saranno le tue alleate per affrontare le sfide della giornata. Sii aperto ai cambiamenti e pronto ad adattarti alle nuove circostanze.

Gemelli

La giornata sarà movimentata, con tante novità in arrivo. Caro Gemelli, attenzione però alla distrazione: rischi di dimenticare qualcosa di importante. In amore, torna la curiosità e un messaggio inaspettato potrebbe sorprenderti. Sul lavoro, la tua creatività sarà apprezzata, ma fai attenzione a non disperdere le tue energie in troppi progetti contemporaneamente. Concentrati su ciò che è veramente importante e cerca di mantenere l’equilibrio tra le tue diverse attività. Urano nel segno incrementa i contatti ma anche il desiderio di evasione. La comunicazione sarà fondamentale: ascolta gli altri e condividi le tue idee con chiarezza.

Cancro

Oggi caro Cancro sentirai un grande bisogno di protezione. C’è chi ti vuole bene davvero: affidati a chi sa ascoltarti. Sul lavoro, potrebbero esserci piccoli ostacoli, ma sono superabili con pazienza e determinazione. In amore, torna la dolcezza: se hai vissuto momenti di distanza, ora è il momento di avvicinarti e rafforzare il legame. Non temere di mostrare le tue vulnerabilità: saranno accolte con comprensione e affetto. Marte, Giove, Saturno e Nettuno fanno il tifo affinché tu possa realizzarti a 360 gradi. La giornata invita tuttavia anche alla riflessione interiore e alla cura delle relazioni più strette. Ogni tanto quando sei stanco tendi a chiuderti eccessivamente, invece è questo il momento di lasciare fluire le tue vere emozioni.

Leone

Splendido cielo per te! Caro Leone, le energie in questo sabato sono alte e la fortuna torna a girare dalla tua parte. Potresti ricevere una proposta, un riconoscimento o semplicemente sentirti finalmente apprezzato. L’amore si accende come una fiamma viva: se sei in coppia, la passione si rinnova; se sei single, nuove emozioni sono all’orizzonte. Sul lavoro, la tua determinazione ti spinge a raggiungere obiettivi ambiziosi. Approfitta di questa giornata favorevole per avanzare nei tuoi progetti e per celebrare i successi ottenuti.

Vergine

La Luna ti invita alla calma. Caro Vergine, non tutto si risolve subito, ma qualcosa si muove. Sul lavoro, una piccola tensione potrebbe sorgere, ma niente di serio: mantieni la lucidità e affronta le situazioni con equilibrio. Nei sentimenti, le emozioni si fanno più vere: se hai vissuto momenti di incertezza, ora è il momento di chiarire e rafforzare i legami. Sii più comprensivo nei confronti degli altri, soprattutto nei rapporti con le persone a te più care. La giornata invita alla riflessione e alla cura delle relazioni interpersonali. Con Saturno e Nettuno in opposizione il consiglio è quello di lasciare andare tutte le situazioni e le persone troppo instabili e ambigue. Hai già dato!

Bilancia

La Luna tocca il tuo segno, indirizzando questo weekend sotto buoni auspici. Amico della Bilancia presta attenzione però a Giove, che potrebbe renderti intollerante e nervoso: sul lavoro, hai fatto più di quanto dovevi e magari non sei stato premiato come speravi. Cerca di mettere da parte le delusioni e prosegui per la tua strada con serenità. In amore, Venere nel segno favorisce gli incontri part-time e tutte le belle emozioni del cuore. Approfitta di questa energia positiva per coltivare le tue relazioni e per cercare l’armonia nella tua vita. Tu sei un esteta non dimenticarlo!

Scorpione

Più ci si avvicina al mese di novembre e più i pianeti saranno nel tuo segno! Invece di attendere lo sviluppo degli eventi, sarebbe meglio “provocarli”, intervenire e agire in modo da propiziare qualcosa di favorevole. Caro Scorpione, da fine ottobre avrai un cielo davvero promettente: richieste, conferme, proposte, accordi e novità dovranno essere spinti fortemente perché ci sono altissime probabilità di successo. Oggi ti consiglio di iniziare a programmare già gli impegni per la prossima settimana. Approfitta di questa energia per avanzare nei tuoi progetti e per prendere decisioni importanti. La determinazione sarà la tua alleata.

Sagittario

La giornata potrebbe portare qualche tensione o discussione con chi sembra non volerti proprio capire. Caro Sagittario, le stelle sono tuttavia favore i favorevoli per farti recuperare prontamente e indicano che, se affrontata con calma, la situazione si risolverà positivamente. In amore, la comunicazione sarà fondamentale: cerca di ascoltare e comprendere il punto di vista dell’altro. Sul lavoro, evita di prendere decisioni affrettate e cerca di mantenere l’equilibrio tra le tue ambizioni e le tue capacità. La giornata invita alla riflessione e alla pazienza. Urano come sai in opposizione può farti tracciare nuove rotte sia nel lavoro che nei sentimenti. Non è detto che un cambiamento che ora ti pesa, non possa rivelarsi a breve molto positivo

Capricorno

Servirà equilibrio: potresti sentirti diviso tra dovere e desiderio. Caro Capricorno oggi non chiuderti troppo: condividere ti farà bene. Una persona cara ti sorprenderà con un gesto sincero. Sul lavoro, le tue capacità saranno riconosciute, ma fai attenzione allo stress: la pressione potrebbe aumentare e influire sul tuo benessere. In amore, cerca di trovare il giusto equilibrio tra impegni e affetti. La Luna in quadratura nel segno della Bilancia può farti avvertire un disequilibro nei tuoi rapporti più stretti, preferendo oggi un po’ di sana solitudine, piuttosto che la compagnia. La giornata invita appunto riflettere sulle tue priorità e a fare scelte che ti portino serenità.

Acquario

Giornata di riflessioni profonde: non tutto è chiaro, ma dentro di te sta maturando una decisione importante. Caro Acquario, con i pianeti in Scorpione, l’amore è altalenante, ma autentico: se hai vissuto alti e bassi, ora è il momento di chiarire e trovare un equilibrio. Sul lavoro, la tua creatività sarà apprezzata, ma fai attenzione a non disperdere le tue energie in troppi progetti contemporaneamente. Concentrati su ciò che è veramente importante e cerca di mantenere l’equilibrio tra le tue diverse attività. La giornata invita alla riflessione e alla chiarezza interiore. La Luna in trigono nella Bilancia, illumina il tuo fascino che è frutto de l’originalità di saper essere sempre te stesso.

Pesci

La fantasia sarà alle stelle: ti senti creativo, ispirato, pronto a sognare. Cari Pesci oggi l’emotività sarà piuttosto accentuata. In amore, piccoli segnali positivi: se c’è stata distanza, ora si colma. Il cuore torna a sorridere. Sul lavoro, la tua intuizione ti guiderà verso nuove opportunità, ma fai attenzione a non essere troppo influenzato dalle emozioni: cerca di mantenere un equilibrio tra cuore e mente.

La giornata invita a seguire le tue passioni, ma con lucidità e consapevolezza. Giove in trigono e Saturno e Nettuno nel tuo segno possono farti tagliare traguardi importanti. Non temere di investire il tuo tempo: sarai ricompensato.