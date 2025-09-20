L'oroscopo di oggi - sabato 20 settembre 2025

﻿Ariete [♈️]

Si preannuncia un week end per te caro Ariete, di maggiore stabilità emotiva. Venere in Vergine, aiuta a vivere i tuoi rapporti più stetti con una nuova continuità, senza dover sempre mettere tutto in discussione. Certo, ancora in famiglia e sul lavoro hai qualcosa da chiarire. Marte tornando in posizione di forza, ti dona energie da vendere. A volte stare un fermi non è sinonimo di pigrizia ma di coraggio nel volere osservare con calma la situazione. Procederai a breve nelle tue iniziative e sarai inarrestabile.

Toro [♉️]

Ci voleva in questo sabato caro Toro, l’ingresso finalmente di Venere in una posizione più positiva per i sentimenti. È questo il momento giusto per parlare di un progetto di coppia, organizzare un piccolo viaggio, oppure fare delle migliorie in casa. Certamente non ti vedo con le mani in mano, ma pronto a riprenderti quei spazi di quotidianità che ultimamente a causa di troppi impegni, avevi un po’ messo da parte. Nella professione c’è una sfida da raccogliere: Marte in opposizione vuole far uscire allo scoperto i tuoi reali desideri. Hai tutte le carte in regola per dimostrare quanto vali. Non tirarti indietro e agisci!

Gemelli [♊️]

Ci vuole più calma amico dei Gemelli e parlando di te non è sempre semplice trovare spazi di relax. In questo sabato Venere in posizione critica per i rapporti affettivi, riporta all’urgenza di vedere meglio pregi e difetti delle tue relazioni. Sarai quindi particolarmente critico e razionale ma questo non è per forza un aspetto negativo. Nel lavoro, prosegue il clima di apertura a nuovi impegni e gratificazioni per il tuo ruolo. Puoi infatti intensificare il dialogo con un superiore o un collega e farti ancora di più apprezzare per le tue capacità di ascolto. Nei sentimenti come ti dicevo, non ricercare troppo la perfezione e lascia andare il bisogno di tenere tutto sotto controllo. Un messaggio o una chiamata a breve chiariranno molti tuoi dubbi.

Cancro [♋️]

Buon sabato caro Cancro! I pianeti ti fanno l’occhiolino ne l’ambito dei sentimenti. Venere è in aspetto positivo per poter recuperare una relazione, dove magari ultimamente ti eri messo un po’ sulle tue. Grande energia dunque, anche grazie alla presenza di Marte che in trigono nel segno dello Scorpione, valorizza il tuo fascino e aumenta la voglia di vivere le emozioni in maniera più intensa. Nel lavoro oggi non occorre che dai il massimo: magari puoi avvertire una stanchezza fisiologica, dovuta a una settimana che comunque è stata impegnativa. Il contatto con la natura o il praticare uno sport all’aria aperta ti faranno sentire più motivato e disteso.

Leone [♌️]

I pianeti ti lanciano una proposta in questo sabato caro Leone, ovvero quella di essere pienamente motivato e concentrato su ciò che stai portando avanti, specie in ambito lavorativo. Venere nel segno della Vergine, aiuta a ritrovare un ritmo più tranquillo nei rapporti più stetti. È come se ti concedessi il piccolo, grande lusso di non dover sempre dimostrare di essere una spalla su cui gli altri possono appoggiarsi. In amore oggi ti consiglio di trovare con il partner dei nuovi stimoli che possono arricchire il rapporto di coppia. Se invece sei single, via libera a partecipare a un evento: non stare troppo chiuso in te stesso. Apri le strade a contatti e nuove conoscenze.

Vergine [♍️]

Alle soglie de l’equinozio di autunno caro Vergine, puoi veramente rivalutare la possibilità di una grande rinascita interiore. Luna e Venere nel tuo spazio astrologico, rendono questo sabato molto produttivo per tutte le tue attività. In questo periodo infatti come ti dicevo, puoi avere un forte desiderio di mettere a frutto le tue conoscenze e la sfera professionale che magari ultimamente è stata una nota per te dolente, è in netto e meritato recupero. Nei sentimenti ancora c’è bisogno di prendere le distanze da ciò che hai avvertito non positivo per il tuo modo di vivere l’amore. Finalmente stai imparando a dare voce e valore alle tue emozioni. E credimi non è poco.

Bilancia [♎️]

Sei super concentrato nel lavoro e ne l’ambito della tua vita sociale. Ecco un sabato caro Bilancia che nasce all’insegna dei contatti e della motivazione da parte tua di instaurare legami più solidi, anche nelle amicizie. Venere in Vergine può portare tuttavia un po’ di perplessità in amore: magari il partner può non essere presente come vorresti, oppure sarai tu a voler mettere i puntini sulle “i” nel rapporto. Ti consiglio di vivere comunque una giornata all’insegna della condivisione e de l’autenticità dei contatti che desideri intrattenere. Non tutti infatti meritano di stare al tuo fianco. Reciprocità, la parola da tenere bene a mente.

Scorpione [♏️]

Dimentica un po’ l’ultimo mese e mezzo caro Scorpione. In linea generale non hai avuto un’estate facile per le questioni di cuore. In questo sabato finalmente puoi iniziare a intravedere una maggiore chiarezza: Venere e Marte in posizione eccellente nel tuo cielo, creano le opportunità per ottenere proprio in amore, una rivincita. Magari non tutto accadrà nella giornata odierna, ma il recupero di energie fisiche e mentali è garantito dalle stelle che tornano ad essere tue alleate. Nella professione, valuta un cambio di mansione o se stai aspettando delle comunicazioni, saranno più probabili agli inizi della prossima settimana. Lascia andare ciò che ti ha appesantito. È tempo di ritrovarti e di essere fiero di ciò che sei.

Sagittario [♐️]

L’entusiasmo si può e si deve recuperare caro Sagittario, diversificando anche un po’ la tua routine. In questo sabato che profuma già da autunno sei pieno di idee ma anche un po’ disorientato su come metterle in pratica. Venere in quadratura nel segno della Vergine ti mette nelle condizioni di essere iper critico nei confronti delle persone che ti sono accanto. Magari hai pure le tue sacrosante ragioni, ma ti invito proprio per non appesantire troppo l’atmosfera a vivere le relazioni con più spontaneità: non tutto ciò che ti viene detto deve essere vissuto come un attacco personale. Nella professione c’è un recupero di contatti e quindi anche di guadagni. L‘orgoglio e la tua perseveranza alla fine premiano sempre.

Capricorno [♑️]

E meno male che arriva Venere in Vergine caro Capricorno a riportare un po’ di calma nella frenesia delle tue giornate. Sabato nel complesso piacevole, soprattutto se hai modo di passarlo con persone fidate. Sei infatti in questo periodo più selettivo del solito. Magari hai bisogno di recuperare fiducia in un amico, o è nei sentimenti che c’è un dialogo da dover riaprire con chi ti interessa. Oggi ti invito a coltivare il tuo benessere emotivo, attraverso anche una passione che stai riscoprendo. L’importante è usare il tuo tempo investendolo su relazioni che siano di qualità. Il detto “pochi ma buoni” soprattutto in questo sabato ti calza a pennello.

Acquario [♒️]

Dopo la lunga opposizione di Venere che ha sfiancato un po’ la tua pazienza in amore, oggi caro Acquario ti vedo più ottimista e pacificato con te stesso. Ovvio che se ci sono state delle discussioni nella relazione, oppure un vero e proprio allontanamento, bisogna valutare quanto veramente poi anche l’altra persona è disposta a lungo termine a confrontarsi con te. A scanso di equivoci in questo sabato sei più concentrato su te stesso e sulla sfera delle tue finanze e risorse, piuttosto che su l’amore. Mercurio super positivo, accresce la tua popolarità e le opportunità di stingere accordi e firmare eventuali incarichi. Cerca di non caricarti però di troppi impegni: hai necessità anche di recuperare energie.

Pesci [♓️]

Ti avvicini alla chiusura della settimana un po’ in affanno caro Pesci. L’ingresso di Venere in opposizione nella Vergine e la presenza di Saturno nel tuo cielo astrologico, possono creare qualche scossa di emotività di troppo, specie in famiglia e nella tua relazione affettiva. Nulla di preoccupante, visto poi che per te le emozioni sono il sale della vita, ma ti invito comunque in questo sabato a ritagliarti momenti di puro svago, magari anche con uno spostamento verso il mare o il lago che sono luoghi molto affini alla tua natura astrologica.

Nel lavoro ci sono delle questioni da definire meglio: già nella prossima settimana avrai più chiaro alcune dinamiche. Non temere di pretendere ciò che ti è dovuto.Ribadisci con gentilezza ma fermezza le tue posizioni e anche la sfera pratica, ne troverà beneficio.