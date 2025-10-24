L'oroscopo di oggi - venerdì 24 ottobre 2025

Ariete [♈️]

Oggi vince la tua intraprendenza a prendere di petto alcune situazioni che specie nel lavoro, stavano andando a rilento. Caro Ariete la Luna nel segno dello Scorpione assieme a Mercurio e Marte smuovono il campo per te relativo alle finanze ma anche all’aspetto decisionale: non vuoi più rimandare nessuna decisione. In amore venerdì di pura passione ma anche di una certa tua insofferenza ed eccessiva veemenza ne l’esprimere ciò che sentì. Tanto lo so a te le sfumature nei sentimenti non sono mai andate a genio. Tuttavia per non rischiare di spaventare chi ti piace ti consiglio di usare tanta grazia della tua energia per costruire nuovi traguardi per la tua coppia, senza cedere spazio all’ansia di fare tutto.



Toro [♉️]

Ancora una volta è la tua vita di relazione caro Toro ad essere un po’ nel mirino oggi delle stelle.

L’opposizione dei pianeti in Scorpione, generano una tensione tra ciò che stai perseguendo come obiettivi personali e la realtà tangibile che può invece presentare ancora degli ostacoli e rallentamenti. Forma fisica tonica ma attenzione allo stress e agli eccessi alimentari perché ultimamente hai poco equilibrio a tavola. In amore bisogna chiarire ruoli e posizioni emotive con chi è al tuo fianco. Cerca di valutare tutto con obiettività e almeno oggi non arrivare a conclusioni affrettate: prima stempera la stanchezza.



Gemelli [♊️]

Vincente ma anche un po’ caotico questo venerdì caro Gemelli che ti vede preso da questioni pratiche e familiari. Qualcosa da agosto scorso può essere cambiato nel modo che hai di vivere le relazioni: Urano nel segno ti spinge a modificare radicalmente alcune dinamiche e spesso tu stesso puoi sentirti come dentro un frullatore delle tue emozioni. Mi piace la Luna in Scorpione che permette di postare in superficie ciò che ti appesantisce in amore o che ti fa dubitare della buona fede di chi ti interessa. Lavoro che va coordinato come le finanze con la massima audacia: puoi intraprendere un nuovo progetto che dalla primavera prossima darà i suoi frutti.



Cancro [♋️]

Magnetica, generosa di Eros, la Luna oggi in trigono ne l’amico segno dello Scorpione, invita ad amare con tutte le sfumature di cui sei capace.

Caro Cancro, questo venerdì risulta eccellente per ritrovare equilibrio e un minimo di stabilità in casa: Venere in quadratura ti rende insofferente alla routine di sempre e hai quindi bisogno di rigenerarti, staccando un po’ la spina. Lavoro che offre guadagni e garanzie di elevazione sociale, a patto che tu abbia il coraggio di investire su te stesso e su l’aumentare le tue competenze. La forma fisica richiede più riposo di qualità e pensieri rosei: osserva ora il tuo bicchiere, sono certa che noterai che finalmente è mezzo pieno.



Leone [♌️]

Periodo contraddittorio caro Leone e questo venerdì malgrado la tua forza di volontà, non fa eccezioni. La quadratura dei pianeti in Scorpione nel settore per te delle radici famigliari e del lavoro inteso come progetto della tua vita, incentivano il tuo bisogno di modificare qualcosa nel profondo per tornare a sentirti motivato e soddisfatto di ciò che stai facendo. In amore ci può essere in questo momento l’incapacità di trovare un dialogo vero con chi ti interessa, anche a causa della tua stanchezza fisica. Oggi cerca momenti per riflettere per conto tuo sulle prossime mosse da attuare anche nel lavoro. Non tutti meritano la fiducia di conoscere i tuoi progetti, perché non tutti come sai fanno sinceramente il tifo per te.



Vergine [♍️]

Audace, tonica con un pizzico di brio birichino, capace di accendere i tuoi sensi e farti mollare un po’ la smania del controllo. Così si presenta caro Vergine, la Luna che nel segno dello Scorpione assieme a Sole, Mercurio e Marte, incrementa la sensualità e regala dritte nel lavoro mica da poco.

Se hai vissuto momenti di crisi a livello sentimentale e pratico, oggi puoi recuperare stimoli ed equilibrio a dare comunque il meglio di te in quelle situazioni che stavi vivendo in maniera un po’ distaccata se non addirittura rassegnata. Sei di nuovo in pista quindi e malgrado le tante responsabilità in casa, hai la certezza di cosa vuoi ora e stai facendo tutto il tuo possibile per perseguire ciò che è corretto per te stesso.



Bilancia [♎️]

L’attenzione caro Bilancia si è spostata da alcuni giorni sul tuo ambiente lavorativo e sulla necessità di apportare eventuali modifiche positive alla tua routine. Con i pianeti in Scorpione necessiti oggi di maggiore riposo mentale, visto che ultimamente hai dovuto stare dietro a questioni familiari che ti hanno un po’ prosciugato le energie. È proprio nelle relazioni strette che stai facendo una selezione e se hai avvertito un tono polemico da qualcuno o una critica per te immotivata, oggi soprattutto tenderai a essere più glaciale e distaccato verso chi non sembra valorizzare ciò che fai. Forma fisica buona: Venere nel segno favorisce cure di bellezza e rimedi naturali contro allergie di stagione. Imposta nel lavoro un programma e prefiggi bene l’obiettivo: puoi tagliare traguardi ambiziosi.



Scorpione [♏️]

Assoluto protagonista di questo venerdì con una forza interiore capace di far impallidire anche uno schiaccia sassi. Caro Scorpione, nella stagione del tuo compleanno finalmente puoi avere una visione più nitida di ciò che sei e di cosa hai bisogno per sentirti soddisfatto. Lavoro in crescita che invita ad aprirti nuove strade, anche attraverso possibili spostamenti e nuovi contatti. In amore dopo aver osservato in maniera chirurgica i comportamenti di chi ti piace, sei pronto nel bene o nel male a tirare le somme, senza per altro quello spirito di vendetta e di rivalsa che hai compreso alla fine che intossica solo te. Comunque vada, sarà un successo per il tuo cuore: Saturno e Nettuno in trigono ti vogliono a volare in alto nei desideri.



Sagittario [♐️]

Il desiderio di rivincita caro Sagittario oggi può essere determinante per farti attivare in tutte quelle dinamiche dove ultimamente hai subito un po’ troppo il flusso degli eventi. In attesa che Marte dal 4 novembre faccia il suo ingresso nel tuo spazio astrologico, accelerando così la risoluzione di problemi anche pratici; oggi senti scorrere dentro di te un’energia più forte e positiva. In amore con la quadratura dei pianeti in Pesci, può esserci ancora una fase di stallo, di introspezione da parte tua: usala per ripristinare confini ed equilibrio con chi ti piace. Nel lavoro hai necessità di trovare nuovi sistemi per allargare il giro dei tuoi affari perché già di norma ti annoi facilmente a fare sempre le stesse cose, tanto più ora con l’opposizione di Urano hai la volontà e la spinta per lanciarti verso nuove sfide. Lascia spazio alla creatività e abbandona per il momento troppo realismo e pessimismo cosmico.



Capricorno [♑️]

Ci voleva l’ingresso del Sole nel silenzioso segno dello Scorpione, caro Capricorno per illuminare di nuove energie il settore relativo alla tua carriera e autonomia. In questo venerdì è forte da parte tua la volontà di arrivare a dama in un progetto professionale. Il bel sestile di Saturno e Nettuno specialmente se sei nato dal 15 al 19 gennaio, aiuta a preservare fiducia nelle tue capacità, smorzando un po’ i dissensi che Giove in opposizione sta creando nella tua vita pratica da l’estate scorsa. In amore prosegue un clima altalenante, dove da una parte puoi riscoprire il valore che ha per te il sentimento verso una persona; d’altra parte le tue energie almeno al momento sono più rivolte alle cose pratiche piuttosto che ai sentimenti. Ti consiglio oggi di non tenerti tutto dentro e di aumentare le occasioni di svago. Neanche tu sei fatto di ferro!



Acquario [♒️]

Grande confusione emotiva oggi caro Acquario che tuttavia ha il grande pregio di portarti ad osservare meglio alcune dinamiche sentimentali.

La Luna in Scorpione insidia la vita intima, ma anche la fiducia che puoi aver riposto nei confronti di qualcuno che si è rivelato manchevole nei tuoi riguardi. Dal caos però il filosofo diceva che nascono le stelle. Dunque ti consiglio di vedere anche se è difficile, il bicchiere mezzo pieno: un eventuale distacco o da parte tua maggiore esasperazione nelle relazioni non è detto che siamo per forza negativi. Hai bisogno di arrivare anche a un chiarimento nel lavoro, dove con Urano in trigono bei Gemelli puoi essere in attesa di risposte e di nuovi incarichi che già potrebbero arrivare nella prima settimana di novembre.

Non voglio spoilerare però nulla ma solo il consiglio di vivere oggi più a modo tuo senza lasciarti condizionare dalle opinioni degli altri.



Pesci [♓️]

C’è magnetismo nel tuo cielo caro Pesci, una forza che ti permette di attrarre e manifestare quei desideri che per troppo tempo erano rimasti chiusi nel cassetto. La Luna in trigono dallo Scorpione, accende per te oggi il settore relativo le trattative con l’esterno, gli studi ma anche la riscoperta di interessi ed hobby. In questo venerdì nulla dovrà essere lasciato al caso ma ogni momento della tua giornata sarà utile per te investirlo al fine di migliorare anche le tue dinamiche lavorative.

In amore ci può essere un dialogo molto intenso con chi ti è accanto, detto di progettualità e condivisione. Verso sera se avverti maggiore stanchezza o un po’ di ansia per il prossimo week end, ti invito al relax totale.