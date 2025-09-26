L'oroscopo di oggi - venerdì 26 settembre 2025

Ariete [♈️]

Buon venerdì caro Ariete. Oggi tra i tanti impegni pratici e qualche discussione nel lavoro per questioni di organizzazione, puoi ritenerti soddisfatto su come stai gestendo le tue energie. Mercurio in opposizione può infatti creare fraintendimenti, o una tua minore disponibilità a giustificare le negligenze degli altri. In amore continua una fase molto passionale: Marte in Scorpione rende audaci e molto istintive le tue azioni. Ti consiglio di condividere con chi ti piace un progetto, un obiettivo anche a lunga scadenza. Sognare in grande ti fa sentire carico e motivato, come non mai. E hai bisogno di sentirti nuovamente in pista.



Toro [♉️]

Arrivi un po’ con il fiato corto alle soglie del week end. Caro Toro, oggi il tuo cielo astrologico mi parla della necessità di fare selezione, sia in campo pratico che in quello delle relazioni più intime. Qualcosa infatti può avere destabilizzato la tua pazienza e fiducia e di norma anche se hai un carattere amabile ed aperto al dialogo, tendi a poi chiuderti. Marte in opposizione e Plutone retrogado, mettono in vista ciò che non funziona più per te e che desideri, specie in casa, vedere modificato negli atteggiamenti. Ti consiglio oggi di prenderti se puoi una pausa dalla routine e magari cogliere un invito di un amico fidato. Ogni tanto anche tu hai bisogno di essere sostenuto ed ascoltato.



Gemelli [♊️]

La sfida di questo venerdì caro Gemelli è quella per te di riportare equilibrio tra i tuoi impegni personali e ciò che l’ambiente esterno sembra pretendere da te. La giornata può trovarti un po’ in bilico anche nei sentimenti: la Luna in opposizione a Urano nel tuo segno, generano se sei in coppia qualche ritardo o incomprensione nel gestire il tempo assieme a disposizione. Se sei single avrai desiderio di stare un po’ in disparte per osservare meglio chi ti interessa. Il mio consiglio oggi è quello di non voler per forza trovare una soluzione a tutto ma di attendere con curiosità e fiducia i prossimi sviluppi. Lavoro? Quanto impegno… ma sarai ampiamente ripagato.



Cancro [♋️]

Un po’ si, un po’ no. Partiamo dalle dinamiche positive caro Cancro. Il periodo visto Giove nel tuo spazio astrologico, resta super favorito per vivere le emozioni in tutte le sfumature e con tutta l’intensità che desideri. Oggi puoi riscoprire un interesse per qualcuno, oppure essere tu al centro de l’attenzione in amore e nella sfera intima. Per contro, potresti avvertire tanta stanchezza mentale o sentirti a volte svogliato a livello pratico. In realtà puoi semplicemente aver maggiore bisogno di stimoli creativi. La Luna in Sagittario ti richiama all’evasione, alla tua volontà di fare come sempre a modo tuo. Ascoltare però i consigli di chi ti è accanto, non è sinonimo una debolezza, ma di capacità di intuire che cosa è giusto per te stesso. Lasciati andare.



Leone [♌️]

Ci voleva la Luna in Sagittario oggi, caro Leone per ritrovare un sano entusiasmo nelle tue attività. Se le scorse giornate sono corse un po’ sul filo della polemica, ecco che in questo venerdì puoi trovare la ragione e la motivazione al tuo impegno. Poco importa se ci sono persone che remano contro o non condividono ciò che fai: la tua forza proviene da l’onestà che possiedi e dal fatto che quando ti assumi delle responsabilità vai fino in fondo. Ti consiglio dunque di vivere i sentimenti così come il tuo ambiente professionale, alla massima intensità. Quando ami qualcosa o qualcuno non si sbaglia mai… solo l’indifferenza o peggio la vigliaccheria sono i peggiori mali.

E tu tutto sei tranne che vigliacco, perciò lascia gli altri parlare mentre tu fai i fatti.



Vergine [♍️]

C’è bisogno caro Vergine in questo venerdì un po’ di una carezza sul tuo cuore. La Luna in quadratura in Sagittario può renderti infatti malinconico oppure farti correre con la mente a una situazione affettiva che desideri stabilizzare. Non è una giornata negativa: Venere comunque nel tuo segno infonde un senso di compiutezza alle tue comunicazioni e la certezza comunque di poter dare all’esterno ciò che per te è positivo. Nel lavoro sono favoriti i contratti o i possibili cambiamenti di mansione. Valuta gli eventi come opportunità di crescita personale. Saturno e a breve Nettuno in opposizione, richiamano anche alla famiglia. Qualcuno desidera il tuo aiuto e supporto, ma deve anche dimostrare di meritarlo.



Bilancia [♎️]

Che grande movimento nel tuo cielo, caro Bilancia. Bel esordio di week end questo venerdì che può vederti alle prese con mille impegni pratici ma che tu saprai gestire e incastrare come le tessere di un mosaico La Luna armonica nel segno del Sagittario, infonde equilibrio e senso estetico del bello e dello charme. Ecco perché potresti sentirti molto più a tuo agio con chi ti interessa e anche nel lavoro, ricevere dei consensi in merito al tuo impegno. Nei rapporti più stetti come con il partner storico o un familiare, ti consiglio oggi di non tirare troppo la corda: se hai ragione e desideri che l’altro se ne renda conto, a volte un po’ di distacco è più utile di tante parole.

Riprenditi i tuoi spazi.



Scorpione [♏️]

Affacciarti alla finestra del mondo caro Scorpione, per scoprire anche una visuale diversa da come ti sei sentito nelle ultime settimane. Venerdì questo per te di sana curiosità verso il nuovo che percepisci arrivare nella tua vita. Questa forza che Marte nel tuo segno infonde, c’è bisogno però di condurla verso obiettivi pratici, piuttosto che incaponirti nelle dinamiche sentimentali. Intendiamoci l’amore ora può risultare come piace a te: intenso, viscerale e assoluto. Tuttavia ti consiglio per riportare dentro te stesso l’equilibrio giusto, di puntare alla soddisfazione lavorativa che può davvero riservarti ampi margini di sorriso e perché no? Anche di meritati guadagni. Saturno in trigono se sei nato tra il 19 e il 21 novembre pone traguardi solidi da raggiungere. Non hai più tempo per chi il suo non te lo dedica.



Sagittario [♐️]

Vivere non di illusioni o di falsi entusiasmi ma della concretezza delle proprie azioni. Ecco caro Sagittario tu che sei il segno più amante del movimento, della cultura e del potere che infonde la libertà, in questo venerdì potresti essere alla ricerca di maggiore stabilità e de l’ordine che stai cercando di trovare nella routine che ultimamente ti ha un po’ messo alla prova. La Luna nel tuo segno in opposizione a Urano, può farti sentire un po’ diviso a metà tra razionalità ed istinto. La virtù come sappiamo, sta nel mezzo. Oggi nel lavoro ti consiglio di esprimere le tue idee senza farne una malattia se qualche collega o superiore, sembrerà non darti ascolto. Sai benissimo dove vuoi arrivare e sai che possiedi le capacità giuste per realizzare i tuoi progetti in autonomia. In amore chiedi qualcosa in più a chi ti è accanto. Meriti maggiori attenzioni.



Capricorno [♑️]

Buon venerdì dove finalmente tra le tante situazioni contraddittorie che stai vivendo, caro Capricorno inizi a vedere spiragli di luce.

La Luna in una posizione di riflessione ma anche di forza per le tue idee, aiuta a riprendere quota e credibilità nelle tue attività pratiche.

Certo, ancora puoi sentirti poco soddisfatto: Giove in opposizione incrementa il bisogno di gestire tutto con un senso però a volte di impotenza e frustrazione. Invece è importante nel lavoro oggi credere ai tuoi sforzi e avvalerti di persone fidate in grado di sostenerti. In amore da un lato si riaccende l’urgenza di vivere la passione, da altra parte con il chi ti piace ci sono questioni in sospeso da dover chiarire. Tempo al tempo e verrai a conoscenza di ciò che vuoi sapere.



Acquario [♒️]

Arrivano notizie. In questo venerdì caro Acquario è forte come non mai la necessità di interagire nei sentimenti e nelle relazioni con una nuova consapevolezza. Marte in quadratura nel segno dello Scorpione, può farti sentire sotto la lente di ingrandimento di qualcuno, oppure sei tu che giustamente non tolleri più determinate dinamiche e atteggiamenti. Per fortuna oggi la sfera pratica riesce a donarti più soddisfazione e stabilità: Plutone nel tuo segno raccomanda di investire energie solo in ciò che profondamente ami. Non temere di deludere le aspettative o di esprimere le tue esigenze. Chi veramente ti apprezza e ti conosce, sa che ogni tanto hai bisogno di mettere delle distanze, non per opportunismo, ma per prendere la rincorsa prima dello slancio finale. Allontana chi non lo vuole comprendere.



Pesci [♓️]

Nettuno tuo pianeta guida a breve caro Pesci ritornerà agli ultimi gradi del tuo segno. Ciò significa che sei in una fase di preparazione e di maggiore intensità delle tue idee. In questo venerdì, puoi avvertire forte il bisogno di creatività e di svolgere quindi le tue azioni abituali con un pizzico in più di estro e originalità. La Luna in aspetto disarmonico a Venere può portarti a critiche e discussioni in famiglia o nelle relazioni anche di amicizia. Cerca di non essere eccessivamente spigoloso e anche se hai ragione da vendere, per oggi non cercare eventuali scontri o chiarimenti.

Nel lavoro, come ti dicevo vince la tua volontà dopo tanto impegno di mostrare che quando veramente ci metti l’anima in ciò che fai, non ti ferma nessuno. Raccogli pure i tuoi successi. Sono meritati perché hai impiegato una grande e lenta trasformazione di te stesso per ottenerli.