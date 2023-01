Oroscopo settimana dal 23 al 29 gennaio 2023

Ariete

Un oroscopo interessante, quello promesso dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia regala momenti di fugace passione, mentre i single si lanceranno con più sicurezza nella conquista. In ambito professionale, invece, arrivano novità dal punto di vista economico.

Toro

Settimana abbastanza tranquilla, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno del Toro. La vita amorosa si rivela abbastanza romantica, con i partner pronti a una profonda comunicazione reciproca. In ufficio, invece, è necessario evitare discussioni con colleghi e superiori.

Gemelli

Sette giorni senza troppi intoppi, quelli offerti dagli astri ai nati nel segno dei Gemelli. La sfera di coppia offre una passione inedita, con dei partner molto fantasiosi e maliziosi. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, si renderà necessario risolvere un problema con grande creatività.

Cancro

Un oroscopo un po' rallentato, ma privo di grandi preoccupazioni, quello voluto dai pianeti per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia non assicura un enorme romanticismo fra i partner, tuttavia il dialogo interno alla coppia è in miglioramento. Sul fronte professionale, nel mentre, è arrivato il momento di pensare a un nuovo progetto.

Leone

Sette giorni senza grandi scossoni, quelli offerti dalle stelle ai nati nel segno del Leone. La vita di coppia si rivela divertente e maliziosa, con i partner pronti a realizzare delle fantasie a lungo tenute nascoste. In ufficio, nel frattempo, è giunto il momento di recuperare un progetto lasciato in sospeso diversi mesi fa.

Vergine

Settimana non troppo ricca, ma priva di grandi preoccupazioni, quella in arrivo per i nati nel segno della Vergine. La sfera amorosa si caratterizza per un buon dialogo fra i partner, ma potrebbe mancare quel pizzico di passione in più. Sul fronte professionale, nel frattempo, è necessario pianificare un nuovo progetto.

Bilancia

Un oroscopo di alti e bassi, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia non garantisce un enorme romanticismo, ma i partner sapranno comunque contare su una buona intesa. In ufficio, nel frattempo, bisogna prestare attenzione alle spese non preventivate.

Scorpione

Sette giorni senza grandi scossoni, quelli previsti dagli astri ai nati nel segno dello Scorpione. La sfera amorosa si rivela abbastanza maliziosa, ma poco comunicativa: i partner dovranno investire maggiormente sul dialogo. In ambito professionale, invece, spazio a nuove idee creative.

Sagittario

Settimana senza grandi preoccupazioni, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia offre un buon romanticismo, con i partner pronti a comunicare i loro reali sentimenti. Sul fronte professionale, nel frattempo, potrebbero arrivare delle piccole gratificazioni economiche.

Capricorno

Un oroscopo senza grandi intoppi, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia è mediamente romantica, ma fra i partner non mancheranno dei piccoli battibecchi. In ambito professionale, nel frattempo, bisognerà evitare discussioni con colleghi e superiori.

Acquario

Sette giorni ancora romantici, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia procede senza troppi intoppi, con i partner pronti a concedersi a momenti di divertente passione. In ufficio, nel frattempo, è necessario risolvere un problema in modo creativo.

Pesci

Settimana senza grandi novità, quella offerta dalle stelle ai nati nel segno dei Pesci. In ambito amoroso non vi sono grandi intoppi: i partner saranno infatti pronti ad abbracciare un maggiore romanticismo. Sul fronte lavorativo, invece, è meglio non intromettersi nelle discussioni fra colleghi.